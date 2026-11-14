美國失去麻疹清零地位 疫情升溫數十年來最嚴重

紐約州一家兒童醫學中心懸掛一張麻疹警示牌。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 隨著麻疹病例在美國近兩年激增，PAHO已撤銷其清零地位；疫苗接種率下滑、政策鬆動與反疫苗言論，讓疫情再度擴大並造成死亡。

隨著過去兩年疫情 急遽升溫，知情人士表示，國際衛生機構泛美衛生組織（Pan American Health Organization，PAHO）已撤銷美國的麻疹 清零地位。美國數十年來一直有效控制這種可透過疫苗 預防的疾病，如今情勢出現驚人逆轉。

過去透過大力推動疫苗接種，並建立讓數百萬名兒童免費接種的計畫，美國於2000年取得麻疹清零國家地位。然而，許多公共衛生專家及流行病學家早已預期，美國將失去這項認定，因為過去兩年的疫情急遽升溫，達到數十年來未見的程度。

過去30年，美國麻疹疫情大致受到控制，每年往往僅記錄到數十個病例。但過去兩年，猶他州、德州、南卡羅來納州及賓州等都曾通報大規模疫情。光是2026年，美國聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）就已通報超過5400例，達到美國消除麻疹前才曾出現的水準。

11月至今，賓州、紐約州及威斯康辛州等州已通報5人死於麻疹，彼此疫情互不相關。

美國若要重新取得麻疹消除認定，必須讓這種高度傳染性疾病停止持續傳播至少12個月；這可能需要投入多年的公衛努力及強大的政治意願才能達成。

華爾街日報報導，美國一個獨立委員會主席布魯爾（Noel Brewer）表示：「美國麻疹疫情失控，以及那些原本不必發生的死亡，全都源於麻疹疫苗接種率偏低。」

自小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生部長以來，他一直試圖減少兒童疫苗接種時程中的接種劑次，宣揚早已遭駁斥的「接種疫苗會導致自閉症」說法，並刪減部分疫苗研究的聯邦經費。

在他的領導下，CDC已不再維持長年採行的部分疫苗接種建議。

近年來，美國各地疫苗接種率下滑，導致部分地區容易受到這種高度傳染性疾病侵襲。至少95%人口接種疫苗，才能防止疾病傳播，也有助於保護嬰兒及因健康因素無法接種的人。

根據CDC資料，在6月結束的學年，美國幼兒園學童的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（Measles, Mumps and Rubella, MMR）接種率，已從6年前的95.2%降至92.4%。部分近期麻疹疫情最嚴重的社區，接種率更遠低於這個水準。