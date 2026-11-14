我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

禁飛令解除／航班調度仍混亂 各地機場人滿為患

記者王湘涵楊青高雲兒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯機場的航空公司櫃檯前排滿了等待託運的行李。FAA的禁飛令影響全國上萬航班，...
洛杉磯機場的航空公司櫃檯前排滿了等待託運的行李。FAA的禁飛令影響全國上萬航班，旅客行程大亂。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

FAA因航管通訊故障暫停全美航班起飛，雖在數小時後解除，但紐約、加州多座機場仍延誤取消嚴重，旅客滯留與調度混亂持續。

聯邦航空總署(FAA)13日因航管通訊故障，下令全國航班暫停起飛。通訊出了問題，為何會讓航空交通大範圍停擺？一名不願具名的資深機師表示，飛機正常起降必須仰賴與航管人員的無線電聯繫；即使系統恢復，停飛期間累積的航班與旅客，也可能讓延誤持續。

禁飛的數小時，重要機場人滿為患，旅客不明狀況，顯得焦慮不安。航班資訊顯示屏上，部分航班更是一再推遲，旅客經歷一輪甚至兩輪延誤。

紐約甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜迪亞機場(LGA)及紐瓦克自由國際機場(EWR)均受到波及。截至13日傍晚，三大機場已有超過1200架次航班延誤、逾500架次取消，其中，拉瓜迪亞機場取消航班數量最多，旅客行程大受影響。

有已登機的華人乘客表示，突然收到暫停起飛的消息後，機組人員重新打開艙門，想下飛機的旅客可以先行離開，也可留在座位。

加州的舊金山國際機場(SFO)、洛杉磯國際機場(LAX)、布班克、安大略和聖地牙哥全部受影響，國際和國内出發航班全面凍結，大批旅客行程打亂。即使停飛令解除，仍有不少旅客滯留機場；一些旅客被迫臨時改變行程，租車櫃枱和共乘車區域大排長龍。

舊金山機場在停飛令解除前，部分航班已先陸續獲准出發。舊金山機場部分飛往太平洋方向、包括亞洲及夏威夷的航班難禁令解除前，部分獲准起飛。

不具名的機師表示，在得知全美突然暫停航班起飛時，他一度聯想到9/11事件後的全國停飛，也想到是否涉及安全威脅或通訊系統遭駭。

機師表示，正常飛航作業中，飛機起飛與降落都需要透過無線電與航管人員保持聯繫，一旦通訊失效，起降作業就無法正常進行。

此次停飛主要限制尚未起飛的航班，並非要求所有空中航機立即降落。FAA表示，已在空中的飛機仍繼續飛往目的地並降落，國際入境航班則採個案處理。

美東時間9時雖全面開放恢復航班起降，但航班延誤取消跟混亂調度，一時仍未恢復。

對旅客而言，另一個關切是停飛令解除後，能否立即出發。機師指出，系統恢復與班表恢復是兩回事，停飛期間已有大量旅客等待，航班調度也無法在短時間內全部消化；因此，即使恢復起飛，仍可能持續出現延誤。

精華 FAQ

  • 因航管通訊系統發生故障，飛機起降所需的無線電聯繫受影響，無法正常與航管人員保持溝通，所以FAA要求尚未起飛的航班先暫停。

  • 紐約的JFK、LGA、EWR以及加州的SFO、LAX、布班克、安大略和聖地牙哥都受影響，出現大量延誤、取消與旅客滯留情況。

  • 因為停飛期間累積了大量待飛航班與旅客，班表和機位調度無法短時間內消化，雖然系統恢復，但機場混亂與延誤仍會持續一段時間。

JFK 洛杉磯國際機場 聖地牙哥

上一則

傳記作者揭黃仁勳雙面人設：私下如暴君 痛罵高層1小時

下一則

黃仁勳自責「爛透了」、最關心妻子 有員工盼他回鍋

延伸閱讀

全美班機突停飛 復飛就能走？機師：延誤恐持續

全美班機突停飛 復飛就能走？機師：延誤恐持續
風暴剛過又遇「全美停飛」紐約逾千航班延誤取消

風暴剛過又遇「全美停飛」紐約逾千航班延誤取消
聯邦航空管理局禁飛令 舊金山國際機場前往亞洲不受影響

聯邦航空管理局禁飛令 舊金山國際機場前往亞洲不受影響
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11