禁飛令解除／航班調度仍混亂 各地機場人滿為患
FAA因航管通訊故障暫停全美航班起飛，雖在數小時後解除，但紐約、加州多座機場仍延誤取消嚴重，旅客滯留與調度混亂持續。
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FAA因航管通訊故障暫停全美航班起飛，雖在數小時後解除，但紐約、加州多座機場仍延誤取消嚴重，旅客滯留與調度混亂持續。
聯邦航空總署(FAA)13日因航管通訊故障，下令全國航班暫停起飛。通訊出了問題，為何會讓航空交通大範圍停擺？一名不願具名的資深機師表示，飛機正常起降必須仰賴與航管人員的無線電聯繫；即使系統恢復，停飛期間累積的航班與旅客，也可能讓延誤持續。
禁飛的數小時，重要機場人滿為患，旅客不明狀況，顯得焦慮不安。航班資訊顯示屏上，部分航班更是一再推遲，旅客經歷一輪甚至兩輪延誤。
紐約甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜迪亞機場(LGA)及紐瓦克自由國際機場(EWR)均受到波及。截至13日傍晚，三大機場已有超過1200架次航班延誤、逾500架次取消，其中，拉瓜迪亞機場取消航班數量最多，旅客行程大受影響。
有已登機的華人乘客表示，突然收到暫停起飛的消息後，機組人員重新打開艙門，想下飛機的旅客可以先行離開，也可留在座位。
加州的舊金山國際機場(SFO)、洛杉磯國際機場(LAX)、布班克、安大略和聖地牙哥全部受影響，國際和國内出發航班全面凍結，大批旅客行程打亂。即使停飛令解除，仍有不少旅客滯留機場；一些旅客被迫臨時改變行程，租車櫃枱和共乘車區域大排長龍。
舊金山機場在停飛令解除前，部分航班已先陸續獲准出發。舊金山機場部分飛往太平洋方向、包括亞洲及夏威夷的航班難禁令解除前，部分獲准起飛。
不具名的機師表示，在得知全美突然暫停航班起飛時，他一度聯想到9/11事件後的全國停飛，也想到是否涉及安全威脅或通訊系統遭駭。
機師表示，正常飛航作業中，飛機起飛與降落都需要透過無線電與航管人員保持聯繫，一旦通訊失效，起降作業就無法正常進行。
此次停飛主要限制尚未起飛的航班，並非要求所有空中航機立即降落。FAA表示，已在空中的飛機仍繼續飛往目的地並降落，國際入境航班則採個案處理。
美東時間9時雖全面開放恢復航班起降，但航班延誤取消跟混亂調度，一時仍未恢復。
對旅客而言，另一個關切是停飛令解除後，能否立即出發。機師指出，系統恢復與班表恢復是兩回事，停飛期間已有大量旅客等待，航班調度也無法在短時間內全部消化；因此，即使恢復起飛，仍可能持續出現延誤。
因航管通訊系統發生故障，飛機起降所需的無線電聯繫受影響，無法正常與航管人員保持溝通，所以FAA要求尚未起飛的航班先暫停。 紐約的JFK、LGA、EWR以及加州的SFO、LAX、布班克、安大略和聖地牙哥都受影響，出現大量延誤、取消與旅客滯留情況。 因為停飛期間累積了大量待飛航班與旅客，班表和機位調度無法短時間內消化，雖然系統恢復，但機場混亂與延誤仍會持續一段時間。
精華 FAQ
因航管通訊系統發生故障，飛機起降所需的無線電聯繫受影響，無法正常與航管人員保持溝通，所以FAA要求尚未起飛的航班先暫停。
紐約的JFK、LGA、EWR以及加州的SFO、LAX、布班克、安大略和聖地牙哥都受影響，出現大量延誤、取消與旅客滯留情況。
因為停飛期間累積了大量待飛航班與旅客，班表和機位調度無法短時間內消化，雖然系統恢復，但機場混亂與延誤仍會持續一段時間。
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