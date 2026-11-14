黃仁勳如何成為川普親密盟友？6重要時刻回顧

美國總統川普（右）10月8日在華府頒發美國國家科學獎章給黃仁勳（左）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 從首次在白宮會面到多次國宴同桌，黃仁勳已成川普親密盟友；但在輝達晶片與中國風波延燒下，兩人關係正面臨國會追查。

「出類拔萃」、「聰明絕頂」、「我們這個時代最偉大的天才之一」以及「帥氣無比」都是川普 總統對Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)的形容詞。黃仁勳爆發外遇中國女間諜導致輝達先進晶片流入中國的風暴之後，川普直到本周稍早仍然幫忙辯護，不過沒能挽回黃仁勳12日請辭執行長的下場。

華盛頓郵報報導，川普第二任期以來一直與黃仁勳保持密切關係。輝達掌握攸關人工智慧競賽的關鍵高價值晶片，黃仁勳則是這波AI熱潮當中在華府最知名的晶片銷售代表之一。

然而，川普與黃仁勳之間的關係未來幾個月將成為國會調查重點。

即將在新一屆國會出任眾議院司法委員會主席的民主黨馬里蘭州眾議員拉斯金(Jamie Raskin)說：「我們對於兩段不正當關係(illicit affairs)都有興趣，一是輝達與川普的關係，二是川普與中國的關係。」

回顧川普與黃仁勳互動的幾個重要時刻：

＊2025年1月31日

川普與黃仁勳在白宮見面，這是兩人第一次碰面。黃仁勳並未像其他科技大老一樣出席川普就職大典。當時他向媒體說，適逢農曆新年，已經安排了旅遊計畫。

＊2025年4月30日

黃仁勳、蘋果(Apple)執行長庫克(Tim Cook)等企業領袖一同出席白宮舉辦的投資美國活動。輝達宣布旗下最先進的高端晶片Blackwell將在美國本土製造，由亞利桑納州工廠生產。白宮把這項協議做為製造業成功回流美國的政績。

＊2026年4月28日

黃仁勳與妻子洛莉(Lori Huang)獲邀出席川普款待英國國王查理三世(King Charles III)的白宮國宴。

＊2026年5月

川普出訪北京，原本沒有列在隨團出訪企業家名單上的黃仁勳，最後一刻臨時在安克拉治插團登上空軍一號。

＊2026年9月24日

川普款待中國領導人習近平的白宮國宴上，黃仁勳夫婦獲安排坐在主桌。

＊2026年9月29日

輿論呼籲政府應該規範AI發展之際，黃仁勳與科技巨頭出席白宮午宴並簽署一份「具有道德約束力」的自律公約。