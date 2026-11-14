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誰接替黃仁勳？傳Nvidia接觸安謀CEO哈斯

編譯中心／綜合報導
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安謀執行長哈斯被視為接替黃仁勳的人選之一。（路透）
安謀執行長哈斯被視為接替黃仁勳的人選之一。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達啟動執行長接班規畫，傳出接觸安謀執行長哈斯，並由財務長柯蕾絲暫任代理執行長，市場關注公司是否轉向更重視財務紀律。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長接班人受到各界關注。輝達董事會13日表示，正在遴選獵才公司，協助尋找人選，尚未正式接洽任何潛在候選人。目前針對任何個別候選人的揣測，都還言之過早。

「金融時報」13日引述消息人士指出，輝達董事會已接洽安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），將他列入接替黃仁勳的潛在人選名單。安謀拒絕置評。

哈斯2022年起擔任安謀執行長，10多年前曾於輝達任職約7年，至今仍與黃仁勳及輝達董事會部分成員保持密切關係，是各界聚焦關注的外部候選人。

輝達董事會則在一份聲明中指出，「我們正在遴選獵才公司，協助尋找輝達執行長的接班人選。我們尚未正式接洽任何潛在候選人」。

輝達董事會12日宣布由輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任輝達臨時執行長。

華爾街日報調查揭露，黃仁勳過去曾公開批評柯蕾絲缺乏策略決策能力，甚至形容她只是擅長編製財務報表的財務長，兩人對AI基礎建設融資策略也存在明顯分歧。

報導指出，今年8月黃仁勳召集高階財務主管討論龐大融資承諾時，曾打斷柯蕾絲簡報，形容她像「受驚嚇的鹿」。雙方最大爭議來自輝達與OpenAI合作的俄亥俄州資料中心計畫，原先涉及約3000億美元晶片採購，輝達一度考慮提供高達2500億美元財務擔保，柯蕾絲介入後將承諾削減一半，並要求建立更嚴格的投資評估機制。

隨著AI產業循環融資疑慮升高，輝達8月底暫停部分信用支持交易，相關投資也受到更嚴格審查。柯蕾絲過去曾任職微軟、思科及德州儀器，加入輝達超過十年，長期負責財務管理。如今接掌代理執行長職務，外界也關注輝達是否從積極擴張轉向重視財務紀律。

Nvidia 執行長黃仁勳。(路透)
Nvidia 執行長黃仁勳。(路透)

精華 FAQ

  • 董事會表示已在遴選獵才公司協助尋找接班人，但目前尚未正式接洽任何潛在候選人，強調外界對個別人選的揣測仍言之過早。

  • 金融時報引述消息人士指出，輝達董事會已接觸哈斯，將其列入接班名單；他曾任職輝達約7年，與黃仁勳及部分董事關係密切。

  • 柯蕾絲長期負責財務管理，外界認為她上任後，輝達可能從積極擴張轉向更審慎的資金運用，尤其在AI循環融資疑慮升高之際。

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