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傳記作者揭黃仁勳雙面人設：私下如暴君 痛罵高層1小時

編譯中心／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

傳記作者投書稱黃仁勳外表親民、私下傲慢，且涉婚外情與政治爭議，最終不是敗給科技變化，而是毀於自負與權力角力。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳因婚外情請辭，傳記作者維特投書揭雙面人設，指黃仁勳表面親民愛家，私下常如暴君連罵高層1小時，如今不是敗給科技變局，而是毀於傲慢自負、栽於政治。

去年出版「黃仁勳傳」（The Thinking Machine）的科技記者維特（Stephen Witt）今天投書「紐約時報」（The New York Times）剖析黃仁勳的垮台內幕。

他提到，黃仁勳的外遇對象黃樂（Alice Huang）曾經營一家新加坡公司，旗下在東南亞擁有資料中心。這些資料中心涉嫌協助中國AI開發商規避美國對輝達設備的銷售限制，甚至有報導指出，這些中心成了輝達晶片的轉運站，把價值約70億美元的設備非法走私到中國，「很難相信黃仁勳毫不知情」。

維特並披露，黃仁勳也傳出與旗下直屬部屬鮑爾（Kimberly Powell）有染。據前輝達員工說法，這段婚外情在公司內人盡皆知，而黃仁勳的一雙兒女都在輝達擔任主管，這種行徑展現出令人震驚、毫無尊重可言的傲慢。

如今輝達內部的「沉默法則」已瓦解，維特說：「如果有更多女性出面爆料，我一點也不感到意外。」

維特指出，黃仁勳曾費盡心思掩飾自己的傲慢。他2023年初見黃仁勳時，黃仁勳在談話中總是把成就歸功於員工和高階主管，也喜歡和服務業人員熱絡寒暄；他從不讓人忘記自己當過洗碗工，也愛光顧不起眼的小餐館並留下大筆小費。

久而久之，維特開始懷疑這是一場戲，不是演給旁人看，而是用來滿足他自己的虛榮心。

批黃傲慢 容不下異議

他直言，黃仁勳其實相當傲慢，容不下異議，也沒有開放討論的雅量；只要反駁他，哪怕是芝麻小事都像點燃導火線，若繼續堅持己見，他很快就會暴跳如雷、大罵對方愚蠢，且往往一開罵就是1個小時，高階主管們似乎打從心底畏懼他。

此外，黃仁勳也極力塑造顧家好男人的形象。維特寫道，黃仁勳17歲時認識妻子洛莉（Lori Huang），洛莉是他的初戀，兩人20歲出頭便步入禮堂。為了讓黃仁勳追尋創業夢想，洛莉離開職場專心育兒，黃仁勳也常提起她的犧牲，連身邊友人都盛讚兩人是模範夫妻，他如今卻「徹底背叛了她」。

至於華府政商關係，維特坦言，黃仁勳2025年成為美國總統川普的親密盟友，曾令他相當驚訝，因為黃仁勳過去對政治沒什麼興趣、在華府人脈有限，也沒有出席川普的就職典禮；但他很快就展現高超的社交手腕，靠著奉承討好贏得川普信任，到了今年9月的白宮科技峰會，黃仁勳已坐在川普的右手邊。

維特寫道，川普和黃仁勳有不少共通點，包括愛說大話、自戀，「我想還包括好色」，但真正讓黃仁勳垮台的，卻是政治。

黃仁勳說服川普解除對中國出口輝達晶片的限制，使他與川普團隊中的鷹派成員起衝突，尤其是國務卿盧比歐（Marco Rubio）。盧比歐曾因尖銳批評中國而遭北京禁止入境，而揭發黃仁勳醜聞的備忘錄，正是由盧比歐主導審查。

白手起家 卻毀於傲慢

如今輝達必須尋找接班人，維特認為這並不容易，因為黃仁勳從未培養接班人，也沒有二把手，由輝達財務長克蕾絲（Colette Kress）暫代並非長久之計。他指出，無論誰來接班，都必須是世界級的電腦科學家，既能和有權勢的客戶敲定生意，又能在晶片出貨延誤時打電話到台灣開罵。

維特形容，「沒有黃仁勳的輝達，就像沒有喬丹（Michael Jordan）的公牛隊」，黃仁勳白手起家打造輝達，最終卻因傲慢與自我膨脹，留下一個或許再也無人能填補的空缺。

精華 FAQ

  • 作者說他對外常展現親民、顧家與感謝員工的一面，對內卻可能因異議暴怒痛罵高層1小時，形成強烈反差，顯示其雙面人設。

  • 內文提到婚外情、與直屬部屬傳出不倫，以及外遇對象公司疑涉晶片轉運到中國，外界因此質疑他是否知情，也批評其傲慢與失德。

  • 作者認為關鍵不是科技變局，而是黃仁勳的傲慢、自我膨脹與政治操作失當；他與川普陣營及鷹派衝突，終使危機全面爆發。

黃仁勳 輝達 紐約時報

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