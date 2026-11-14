黃仁勳自責「爛透了」、最關心妻子 有員工盼他回鍋

黃仁勳（左）在短短幾天內轉折請辭，他批評自己爛透了，並稱最關心妻子羅莉（右）。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因桃色風暴承受巨大壓力，向川普與親友表達悔意後放棄留任，輝達董事會隨即展開調查並決定切割，但公司內部仍有人希望他回鍋。

美國媒體披露的內幕顯示，在Nvidia輝達 (另稱英偉達)共同創辦人黃仁勳 陷入桃色風暴、面臨逼退壓力後，即使川普總統勸他爭取保住執行長職務，黃仁勳最後依然心力交瘁，無條件放棄抵抗，並自責痛罵自己「爛透了」（a piece of shit）。不過，輝達內部仍有員工希望黃仁勳回鍋。

紐時報導，川普10日曾致電黃仁勳，敦促他努力爭取續任執行長。不過，彭博資訊披露，黃仁勳到了11日深夜，向來精力過人的他似乎已耗盡，平時掌控全局姿態已不復見，開始說出「隨便」、「我不在乎」這類話，對在場的人來說，他已經放棄。

近日和他談過話的人透露，黃仁勳深感懊悔，痛罵自己「爛透了」（a piece of shit）。他說，到了這個地步，已不在乎自己會怎樣，最關心妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係幾名女子的人生。

川普：黃對桃色風波懊悔

川普12日受訪說，黃仁勳11日致電給他，對於自己桃色風波對家人造成的傷害，深感懊悔，「我昨天才跟他通話，他飽受折磨，覺得最對不起他的太太和家人」。

10月底，黃仁勳和一名被美國情報指疑為中國間諜的女子關係密切消息傳出時，他否認對妻子不忠，他從2025年底起被問及此事時，便一直否認。

轉折出現在11月6日英國金融時報（FT）引述美國官員報導，兩人曾有戀愛關係。不久後，輝達法務長泰特（Tim Teter）到黃仁勳家中當面追問，當時，多數董事仍不願公開表態，但兼任董事會祕書的Teter告訴他們，必須採取行動。

隔天周六，董事會宣布將調查相關指控，由立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）主導。周日，黃仁勳才發信給全體員工，承認婚外情，向家人道歉，並承諾「全力配合」董事會調查。

周三，紐約時報報導，黃仁勳也曾和輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。這回董事會迅速採取行動，當天以視訊開會，討論持續到深夜。最後，黃仁勳別無選擇，只能辭職，和輝達完全切斷關係。

路透12日在黃仁勳請辭後又報導，黃仁勳曾與第二名公司女員工有親密關係，成為他被爆出的第三起婚外情。

數十年來，黃仁勳把輝達打造為市值數兆美元的AI晶片龍頭，以不放過任何細節聞名，從晶片架構，到最基層員工的薪酬，都要過問。但在當時在場的人看來，他已經放棄了。

這位億萬富豪、科技業領袖墜落之快，令人震驚。兩周前，他還是全球人工智慧的代表人物，憑著直率和活力贏得川普青睞，影響全球科技政策，出訪各國時如教宗巡訪般，吸引大批支持者追隨。

10月底，黃仁勳和女子關係密切的消息傳出時，他看來仍能過關。輝達董事會成員多為長期投資人、事業夥伴和他的朋友，不願根據新聞報導採取行動，甚至不願公開回應。

想淡出公眾視野 無法如願

多數報導對黃仁勳和黃樂（Alice Huang）的確切關係，也都寫得小心翼翼。黃仁勳向朋友和同事否認對妻子不忠。早從2025年底起，內部有人問及此事時，他便一直否認。在卸任前最後幾次專訪之一，他告訴彭博，自己和黃樂的關係，就和平常和中國客戶及企業主管的往來一樣。「一切都完全正常，沒有什麼不尋常，」他說。

黃仁勳即使想淡出公眾視野，也無法如願。未來幾周，他預料將赴國會作證，議員將追問他和黃樂的關係，以及這段關係是否可能危及輝達最先進晶片的部分機密。

黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。（路透）