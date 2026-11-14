通訊中斷 全美航班突停飛逾4小時 影響上萬架次
美國FAA因航管通訊中斷下令全國航班停飛逾4小時，造成上萬架次延誤與取消；官員稱目前未見惡意攻擊跡象，疑與系統老舊或設備故障有關。
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美國FAA因航管通訊中斷下令全國航班停飛逾4小時，造成上萬架次延誤與取消；官員稱目前未見惡意攻擊跡象，疑與系統老舊或設備故障有關。
美東時間13日下午4時左右，聯邦航空總署(FAA)以「特殊情況」(extraordinary circumstances)以及安全考量為由，下令全國航班停飛，國際航班則以個案方式調度處理。禁令超過四個小時，至美東時間8時後解除，但已影響上萬個航班，旅客行程大亂。
國安部長喊話：不是另一次9/11
美國現代史上只有兩次全國航班全面停飛的前例，一次是2001年發生911恐怖攻擊事件時，另一次是2023年1月「空中任務通知系統」(NOTAM)大當機。
美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）在白宮告訴記者：「事前沒有任何跡象，至今也沒有跡象顯示，這是針對我們的惡意攻擊。目前看來，這是電信通訊中斷。」被問及是否可能是網路攻擊時，他表示，官員目前尚未排除任何可能性。
穆林說：「民眾沒有理由為自己或親人的安全感到恐懼或擔憂。」他並強調，這不是「另一次9／11事件」。
運輸部長達菲（Sean Duffy）稍早在X發文表示，負責美國廣大區域高空航班的多個航路交通管制中心發生通訊問題，「FAA技術人員正在調查」。
FAA在一開始的聲明中並未說明所有航班全面停飛的具體原因，FAA發言人表示，負責調度全國各地航班的「航路交通管制中心」(Air Route Traffic Control Center)發生通訊故障。
官員疑因航管系統老舊所致
不具名官員事後告訴今日美國報，因為航管系統老舊，不堪負荷。
CNN報導，一名熟悉航管人員處境的航空業消息人士表示，這次故障造成空中交通管制雷達及無線電通訊同時中斷，航管人員仍不清楚原因及實際情況。另一名航空公司消息人士告訴CNN，FAA「目前仍不知道究竟發生什麼事，不同設施受到的影響也各不相同」。
這名航空公司消息人士還說：「10分鐘前，他們還在召開危機應變電話會議，當時仍未能明確找出原因。」
華爾街日報指出，全美航班暫停起飛的命令於美東時間13日下午3時53分生效。FAA當天在航班狀態網頁發布警示：「基於特殊情況及安全考量，通知所有航空器營運業者，依FAA指揮中心命令，所有機場均暫停航班起飛。」
爭在滑行的飛機被要求返回
根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間13日下午5時，全美已有超過440架次航班取消、9000架次延誤。有旅客在社群媒體表示，部分正在滑行的飛機被要求返回登機門，乘客下機，機組人員並告知延誤可能持續數小時。另有旅客表示，由於登機門擠滿旅客，他們只能困在機上。
這是FAA近年來第2次下令全美航班暫停起飛。2023年，FAA向飛行員提供重要資訊的飛航公告系統發生故障，當局因此下令全美航班暫停起飛2小時，也是造成超過1000架次航班取消的原因之一。在此之前，FAA僅曾於2001年9月11日採取這項措施。
聯合航空及美國航空都表示，會免費協助受影響的旅客更改班機。
13日先由芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare)及中途機場(Midway)宣布因航空交通管制通訊設備故障，實施地面停飛令。FAA隨後將暫停起飛措施擴大至全國，造成航班延誤。
晚間8時左右解除禁飛令，航班陸續恢復，但大量旅客行程受到影響。
FAA表示是因多個航路交通管制中心發生通訊故障，基於「特殊情況」與安全考量，才下令全國航班暫停起飛，國際航班則個案處理。 截至當天下午，已有超過440架次取消、9000架次延誤，之後影響擴大到上萬架次；部分飛機滑行中被迫返回登機門，旅客行程大亂。 國土安全部長表示目前沒有跡象顯示是惡意攻擊，也稱不是另一次9/11；不過官員尚未排除任何可能，並有人懷疑與老舊航管系統不堪負荷有關。
精華 FAQ
FAA表示是因多個航路交通管制中心發生通訊故障，基於「特殊情況」與安全考量，才下令全國航班暫停起飛，國際航班則個案處理。
截至當天下午，已有超過440架次取消、9000架次延誤，之後影響擴大到上萬架次；部分飛機滑行中被迫返回登機門，旅客行程大亂。
國土安全部長表示目前沒有跡象顯示是惡意攻擊，也稱不是另一次9/11；不過官員尚未排除任何可能，並有人懷疑與老舊航管系統不堪負荷有關。
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