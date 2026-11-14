14款BMW熄火後仍可能起火 政府籲維修前「車停戶外」

由於部分車款熄火後仍有起火風險，BMW宣布召回全美72萬796輛汽車進廠檢修。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： BMW因部分車款熄火後仍可能起火，在美召回72萬796輛車，NHTSA要求車主維修前先將車停戶外，並已通報10起相關火災。

德國 汽車製造商寶馬(BMW)13日宣布，由於部分車款熄火後仍有起火風險而召回全美72萬796輛汽車；全國公路交通安全局(NHTSA)指出，這些車輛涵蓋14種車型，呼籲車主將汽車停放戶外，直到完成維修。

NHTSA表示，這些有起火風險的車輛先前曾於2024年因油泵問題被點名召回，這一次又要再次維修，該機構補充，維修完成之前，車主應將車輛停放在室外，遠離建築物和其他車輛，以免造成傷害。

寶馬公司目前已獲悉有10起可能與問題車輛相關的火災事故，事故發生在車輛2024年被點名召回進行維修之後。

NHTSA進一步說明稱，油泵上方一個密封不良的電氣連接器可能碰觸到水而發生短路，進而增加火災風險。

NHTSA明確列出有起火風險的十個車款，並建議完成維修之前先停放在室外。

10種高風險車款如下：

• 2012-2016年式BMW 3系列轎車

• 2012-2016年式BMW 5系列轎車

• 2012–2015年式BMW X1休旅車

• 2012-2016年式BMW Z4跑車

• 2013-2017年式BMW X3休旅車

• 2014-2016年式BMW 2系列雙門轎車

• 2014–2016年式BMW 3系列旅行車

• 2014-2016年式BMW 328xi Gran Turismo轎車

• 2014-2016年式BMW 4系列敞篷跑車

• 2014-2016年式BMW ⁠4系列雙門跑車

• 2015-2016年式BMW 2系列敞篷跑車

• 2015-2016年式BMW 4系列四門跑車

• 2016-2018年式BMW X5 xDrive40e休旅車

寶馬公司在提交給NHTSA的召回報告中表示，此次召回車輛中受此問題影響的比率不到 0.1%，但仍建議車輛接受評估前停放室外；寶馬說，油泵連接器使用的材料可能隨時間推移而老化，水分可能滲進燃油泵而導致短路，最終恐引發火災。

NHTSA同步於13日在官網公告召回訊息，並指出，車主可撥打寶馬召回熱線 800-525-7417 或者NHTSA車輛安全熱線888-327-4236。 NHTSA也鼓勵車主下載該機構的SaferCar應用程式，以便隨時了解最新召回資訊。