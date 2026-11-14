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車內午睡誤踩油門 皮卡衝進足球場撞死人 駕駛不起訴

記者胡玉立／綜合報導
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10月17日發生在堪薩斯州威奇塔市(Wichita)皮卡衝進球場導致2死10傷的...
10月17日發生在堪薩斯州威奇塔市(Wichita)皮卡衝進球場導致2死10傷的悲劇，地方檢察官宣布，疑似肇禍的女性駕駛將不會面臨刑事起訴。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

堪薩斯州威奇塔青少年足球場發生皮卡衝入場內釀2死10傷，檢方調查後認定女駕駛午睡誤踩油門，因缺乏故意或適用罪名證據，決定不予起訴。

針對10月17日在堪薩斯州威奇塔市(Wichita)一座青少年足球場發生的車輛衝撞導致2死10傷悲劇，檢察官宣布，案發當時正在車內午睡、可能在睡夢中誤踩油門的女性駕駛，將不會面臨刑事起訴。

塞奇威克郡(Sedgwick County)地方檢察官貝內特(Marc Bennett)12日在新聞發布會上承認，大眾可能會覺得這項決定令人費解；但他表示：「我無法證明她故意漠視場上人員面臨的巨大風險。」

調查人員在訪談過30多名目擊者、並實地測試同款車輛後，提出長達28頁的調查報告，指事發當天，這名現年34歲的媽媽開車帶她三名子女前往史特萊克體育中心(Stryker Sports Complex)；當其中一個孩子參加足球比賽時，這名母親和另兩名未成年子女留在車內。

報告顯示，這名女子說她要小睡一會兒，然後她的一個女兒用遮陽板擋住擋風玻璃；不到一小時後，車輛開始移動。報告指出：「沒有證據顯示她知道車子當時仍處於『前進檔』(drive mode)，也沒有證據能解釋她為何會有動機這樣做。」

這輛皮卡車突然闖入正在進行青少年足球賽的場地，撞倒多名觀賽家屬與孩童，造成6歲男童阿德里安(Cole Adrian)和35歲男子謝弗(Nicholas Schafer)當場宣告不治，另有年齡介於5歲至68歲之間的10個人受傷送醫治療。

貝內特在報告中列舉可能因導致他人死亡而構成的罪名；但他指出，根據堪薩斯州法，這些罪名均不適用於這起悲劇。他說：「要是我能起訴一定會起訴。但我必須明確表示：本案不構成犯罪。」

調查報告稱，血液檢測結果顯示，沒有發現這名女性駕駛體內有任何會損害判斷力的藥物成分。案發當時，她在車內車外一片尖叫聲中驚醒，並感覺到車輛正在移動。第一時間將她從車裡拉出來的人描述，她看起來很睏，表現非常慌亂、歇斯底里，抽泣的同時，嘴裡不停地說：「對不起，對不起。我做了什麼？」

精華 FAQ

  • 塞奇威克郡地方檢察官宣布，案發時疑似在車內午睡、誤踩油門的34歲女駕駛不會被刑事起訴。檢方認為證據不足以證明她有故意或可適用的犯罪要件。

  • 一輛皮卡闖入青少年足球賽場地後，撞倒觀賽家屬與孩童，造成6歲男童阿德里安和35歲男子謝弗當場死亡，另有5歲到68歲之間的10人受傷送醫。

  • 調查訪談30多名目擊者並做車輛測試後，未找到她明知排檔在前進檔仍故意駕車的證據，也沒有藥物影響判斷力；因此檢方認為在堪薩斯州法下不構成可起訴犯罪。

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