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傑佛瑞斯將任眾院議長 支持者斥軟弱迴避民生問題

記者胡玉立／綜合報導
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眾院民主黨團領袖傑佛瑞斯13日出席丹佛的一場民主黨會議時，遭到大約十多名抗議者大...
眾院民主黨團領袖傑佛瑞斯13日出席丹佛的一場民主黨會議時，遭到大約十多名抗議者大聲鬧場質疑。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

傑佛瑞斯出席民主黨會議時遭進步派鬧場，凸顯黨內對生活成本、醫療與對川普合作或對抗路線的激烈分歧。

可望明年1月出任下屆眾院議長的民主黨團領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，13日出席丹佛的一場民主黨會議時，遭到大約十多名抗議者大聲鬧場質疑；他們指責溫和派的傑佛瑞斯過於軟弱，解決不了選民最在意的生活成本問題，要求改換更具進步色彩的人出任黨內領袖。

路透報導，這起干擾事件凸顯民主黨內部溫和派與進步派長期存在的分歧。這項會議是由「多數派民主黨人」(Majority Democrats)組織，該團體主張推舉較年輕領導人，同時也反對左翼政策；該會議旨在討論民主黨選舉大勝後的未來發展方向。會中部分發言者主張明年與川普總統合作，另一些人則呼籲對抗、究責，大膽推行民粹主義經濟議程。

在傑佛瑞斯發言時鬧場的抗議者，要求結束川普對伊朗發動的戰爭、實現由政府資助的「全民醫保」(Medicare for All)，並且對以色列實施武器禁運。其中一人喊道：「我們需要新領導層！」「我很擔心我的未來。」

傑佛瑞斯沒有理會這些攪局者。主持人稱讚他在抗議者破口大罵的情況下，表現冷靜。傑佛瑞斯則說道：「各位別忘了，我是在布魯克林長大的。」

緊接在傑佛瑞斯之後發言的進步派馬里蘭州參議員范霍倫(Chris Van Hollen)，宣布他將挑戰立場較溫和的現任參議院黨團領袖舒默(Chuck Schumer)，爭取出任下屆國會參院多數黨領袖。他的挑戰宣言，贏得全場起立鼓掌。

民主黨在期中選舉大獲全勝，黨內溫和派和進步派各自聲稱，選民認可了他們所設想的政黨未來方向。在民主黨大步迎向明年1月掌控國會參眾院兩院之際，預料兩大派系鬥爭將更加劇烈：溫和派傾向關注民眾生活成本負擔能力和政府治理，進步派則積極推動更廣泛的立法主張，內容涵蓋醫療保健、住房問題以及限制企業權力。

期中選舉迄今還有12個選區的選舉結果尚未揭曉；根據預測，民主黨在眾院將至少拿下255席，共和黨169席。至於參院席位分布將至少為55比44；若阿拉斯加州計票工作完成，民主黨有望在參院再添一席。

一名抗議者對傑佛瑞斯大聲叫囂，現場保全從背後試圖制止。(美聯社)
一名抗議者對傑佛瑞斯大聲叫囂，現場保全從背後試圖制止。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為約十多名抗議者認為他太過溫和，無法回應選民最關心的生活成本問題，並要求更進步的黨內領袖取而代之。

  • 它反映民主黨溫和派與進步派長期存在路線分歧，前者重視治理與民生成本，後者則主張更激進的醫療、住房與反企業政策。

  • 進步派參議員范霍倫宣布挑戰舒默角逐參院領袖，並獲全場鼓掌；這顯示民主黨在掌握國會前，黨內權力競爭正快速升溫。

川普 民主黨 眾院

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