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紐奧良港內油輪撞翻遊河船 129名乘客及船員全員獲救

編譯盧炯燊馬雯婷／綜合報導
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密西西比河13日發生船隻碰撞事故，一艘油輪撞上一艘停靠中的遊輪，當時船上約有12...
密西西比河13日發生船隻碰撞事故，一艘油輪撞上一艘停靠中的遊輪，當時船上約有129名乘客。圖為被撞遊輪在港中翻覆。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐奧良港外密西西比河發生貨輪撞翻遊輪事故，129名乘客及船員全數獲救、32人送醫，海岸警衛隊並封閉部分航道調查善後。

路易斯安納州紐奧良港附近的密西西比河，發生嚴重撞船事故，一艘運載液態瀝青貨輪懷疑失控，撞向泊在碼頭一艘內河遊輪，造成遊輪傾斜側翻，129名乘客及船員一度受困，後已全部獲救，有30多人要送院。總統川普已獲報告相關消息。

綜合美聯社等媒體報導，事發於13日中午12時半，一艘懸掛馬紹爾群島國旗，專門運載液態瀝青的貨輪「大西洋瀝青號」(Atlantic Asphalt) ，疑似失控從側面撞向停泊在碼頭的遊輪「美國遺產號」(American Heritage)。

「美國遺產號」當天剛結束為期八天的密西西比河之旅，在紐奧良港行政大樓外的碼頭停泊，正準備讓乘客下船。「大西洋瀝青號」是在通過一條連接大樓後，疑似失控偏離航道直接撞上遊輪側面。

遊輪遭撞擊後船艙開始進水並嚴重傾側、翻覆並大半沉入河中，多名乘客落水或被迫攀爬欄杆逃生。海岸警衛隊、紐奧良消防局、港務警察等大批救援人員展開水陸聯合搜救，附近駁船及其他公司的船隻都趕來協助。

現場目擊者表示當時情況極混亂，因為有人落水，在救援人員尚未到來時，附近船隻及人員已救起部分落水者。

據國家廣播公司的新聞影片，十多名身穿救生衣的乘客，從水溫華氏66度的河水裡被拉起到附近船上。

遊輪上全部129名乘客及船員全部尋獲，無失蹤報告，但有32人須送醫治療，幸好沒有生命危險。

紐奧良市長莫雷諾(Helena Moreno) 在之後的記者會上，對這次嚴重事故而無人失蹤，形容為「密西西比河上的奇蹟」，又稱讚各個救援單位的迅速行動。

白宮高級官員表示，總統川普已聽取這次撞船的簡報。路州共和黨籍州長蘭德里(Jeff Landry)在社群平台X表示，除與當地官員和執法部門取得聯繫外，亦趕往紐奧良。

根據海事期刊「海洋內望」(Marine Insights) 資料，「大西洋瀝青號」長約525呎，滿載排水量1.7萬噸，懸掛馬紹爾群島國旗，由中國及賴比瑞亞公司擁有。「美國遺產號」是一艘模仿19世紀「蹼輪汽船」(paddle wheel steamboat)打造的內河遊輪，2015年建造，高五層可容納150名乘客，由美國郵輪公司營運。

海岸警衛隊已暫時封閉密西西比河一段約3哩長的水道，以便現場評估及善後作業。

精華 FAQ

  • 一艘運載液態瀝青的貨輪疑似失控，從側面撞上停泊碼頭的內河遊輪，導致遊輪進水、嚴重傾斜並部分翻覆，現場一度相當混亂。

  • 遊輪上的129名乘客及船員全部被尋獲並獲救，沒有失蹤報告；不過有32人因受傷或身體不適被送往醫院治療，所幸都沒有生命危險。

  • 海岸警衛隊已封閉密西西比河約3哩水道，進行現場評估與善後；紐奧良市府、消防、港務警察等也持續協助處理，川普則已收到事故簡報。

川普 路易斯安納州

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