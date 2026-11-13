曾與黃仁勳遊台灣 百萬粉絲科技播客聲援：Nvidia讓他離開是巨大錯誤

弗里德曼（左）與黃仁勳今年6月2日晚間到饒河夜市享受綿綿冰。（取材自Insatgram／@nvidia）

AI摘要 文章摘要整理： 知名播客主持人Lex Fridman發文聲援黃仁勳，痛批輝達讓他離開是對美國與全人類的巨大錯誤，並以蘋果開除賈伯斯作類比。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)12日宣布，創辦人黃仁勳 辭去執行長、總裁與董事等職務。曾與黃仁勳同遊台灣並拍攝紀錄片的知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）在X發文力挺黃仁勳，認為輝達讓他離開，對美國與全人類都是一個巨大的錯誤。

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弗里德曼寫道，輝達讓黃仁勳離開，就像蘋果公司當年開除賈伯斯（Steve Jobs）的歷史重演，但考量到人工智慧（AI）在塑造世界未來所扮演的角色，這次的影響將大得多。他表示，自己一直保持沉默，除了出於對黃仁勳家人及團隊的尊重，也是因為他非常厭惡不忠的行為。他曾見過黃仁勳的家人及團隊，認為他們都是非常好的人，也對黃仁勳家人目前的處境深表同情。

不過，弗里德曼指出，黃仁勳也是凡人，和所有人一樣都會犯錯。他說：「我個人的看法或許根本不重要，但我認識黃仁勳很久了，也曾多次在沒有麥克風和攝影機的私下場合與他長時間相處。我親眼見過他如何善待身邊每一個人，展現善良、謙遜與關懷，包括陌生人，以及社會上最貧困、生活最艱難的人。」

弗里德曼表示，黃仁勳對所有人都一視同仁，「給予同樣的體貼與關注，只因為他們同樣是人，而不是因為他能從他們身上獲得什麼好處。經歷這一切之後，仍能保持謙遜與人性，展現的是一種難得的品格。」

弗里德曼也以熟識黃仁勳的人多年來私下對他的評價作為佐證。他說：「從未有人向我說過他的壞話，大家只會說他有多麼出色，或是有多麼喜愛他。到目前為止，這樣的人可能已經超過1000人，包括數百名工程師、執行長、同事及朋友等。」

最後，弗里德曼也談到外界的間諜相關議論。他寫道：「黃仁勳對身為美國人的自豪程度，絕不亞於任何人。坦白說，整件事讓我感到震驚，包括圍繞這起事件出現的集體歇斯底里反應。我熱愛美國，也認為輝達讓黃仁勳離開，對美國而言是一件非常糟糕的事。」

弗里德曼被視為全球科技與思想領域最具影響力的播客主持人之一，播客在YouTube有超過500萬追隨者，節目長期聚焦人工智慧、科技、哲學、心理學、歷史與經濟等議題，曾專訪Google執行長皮伽（Sundar Pichai）、AI界巨擘哈薩比斯（Demis Hassabis）等人物。黃仁勳過去也曾登上他的節目，暢談輝達發展與AI未來趨勢。