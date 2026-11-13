黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

美國加州聖塔克拉拉的Nvidia總部外，一名民眾駐足觀看公司招牌旁的花束，攝於12日。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因婚外情醜聞辭去輝達核心職務後，總部外出現獻花與落淚場景，內部員工則對公司前景、股價與偶像形象崩解感到震驚與難過。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)12日宣布，創辦人黃仁勳 辭去執行長、總裁及董事等職務，為公司動盪的一周畫下句點。路透與南韓媒體報導，儘管黃仁勳不光彩離職，但他33年來帶領輝達成為全球市值最高的企業，仍有人在美國加州聖塔克拉拉的輝達總部外擺放花束與蠟燭，表達對他的心意。公司內部則氣氛低迷。

路透社報導，黃仁勳辭職後，輝達總部外有人獻上鮮花，還有2名女子站在大樓入口外，看起來正在哭泣。南韓朝鮮日報報導，11日適逢美國退伍軍人節，輝達總部停車場當天下午空蕩蕩的，或許受到黃仁勳婚外情醜聞引發的不安氣氛影響，顯得更加冷清。

一名輝達員工在總部大樓前受訪時透露：「整個假期，公司內部通訊軟體上不斷有人發文，擔心股價和公司的未來。」他還說：「也有人自嘲地留言，質疑『執行長的私生活問題，真的應該占據所有新聞版面嗎？』」另有輝達員工表示，黃仁勳的公司內部通訊軟體帳號12日上午已被停用。一名工程師說：「早上到公司上班，在通訊軟體上看到黃仁勳的名字時，才真正有了實感。」他還說：「大概連門禁卡也被停用了。」

此外，據稱輝達內部線上及實體紀念品商店中，印有黃仁勳肖像的商品也已下架。停售後，陸續有員工透過內部通訊軟體詢問：「現在是不是再也買不到了？」一名員工表示：「我覺得以後可能再也買不到，會變成限量絕版商品，所以買了一張印有黃仁勳肖像的卡片。」

輝達員工向美國財經媒體CNBC形容，公司內部氣氛「令人難過」。一名員工表示，黃仁勳坦承婚外情的消息讓他感到震驚。另有消息人士透露，資深員工長期將黃仁勳視為不會犯錯的偶像，也是指引方向的精神領袖，如今許多員工仍難以接受他的所作所為。

朝鮮日報還報導，矽谷其他科技公司的員工一整天也籠罩在不安氣氛中。許多人持有輝達股票，其他科技公司的業務與股價也受到以輝達為核心的AI投資熱潮影響，難以置身事外。一名Google工程師指出，矽谷很少有工程師不持有輝達股票，即使沒有，自己公司的股價也會受到輝達影響，「所以大家都很痛苦」。他還說：「不是恐怖攻擊，也不是AI泡沫，竟然因為婚外情變成這樣，實在令人傻眼又感到空虛。」