我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

黃仁勳下台後／Nvidia面臨3大挑戰 高層異動牽動股價

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia執行長黃仁勳下台後，Nvidia即將面臨三大挑戰。(路透)
Nvidia執行長黃仁勳下台後，Nvidia即將面臨三大挑戰。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳辭任後，Nvidia股價焦點轉向高層交接、臨時執行長訊號與核心人才留任，市場雖看好成長前景，但不確定性升高。

人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)12日早晨宣布辭去執行長和董事，雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，投資機構Stifel分析師羅伊(Ruben Roy)指出，接下來對Nvidia股價來說，真正的關鍵影響在於如何處理高層人事異動。

羅伊表示：「我們認為，從現在起，真正影響這檔股票的關鍵，不在於是否發生變動，而在於變動將如何執行。」

報導指出，Nvidia即將面臨的三大挑戰，值得投資人注意：

臨時執行長是否釋放任何訊號

出任臨時執行長的Nvidia財務長柯蕾絲(Colette Kress)是科技圈最受敬重的財務長之一，但如果暫代期間過久，對於輝達Nvidia未來發展而言，只會增加更多不確定性。

由於外界不確定未來誰將引領黃仁勳自1993年創立Nvidia以來所確立的產品發展願景，Nvidia的估值短期內可能因此受到限制。

黃仁勳將何去何從

先前有媒體報導傳出，黃仁勳可能轉任顧問。對於看漲Nvidia股票的投資人來說這是好消息，但如果考慮外界觀感以及黃仁勳面臨檢視與日俱增，這些狀況都不太可能發生，因為只會造成Nvidia持續受到壓力。

關鍵員工是否能夠留住

Nvidia之所以能夠吸引到科技界最頂尖的人才，其中一項因素是科技人才渴望跟黃仁勳共事，一同推動他對未來科技的使命願景。一旦黃仁勳離開，核心團隊成員繼續留在公司的意願恐將降低。

一般預料，Nvidia將迅速採取行動以保留關鍵人才，尤其是直接向黃仁勳匯報的工程部門、營運部門資深人員。

目前，Nvidia的成長前景看來依然穩健。香港天風國際證券分析師郭明錤在社群平台X發文指出，Nvidia執行長的交接事宜，最早要到2028年才可能對公司的「產品開發與競爭力」造成影響。

不過，長期批評科技產業的馬庫斯(Gary Marcus)警告，接下來可能會出現「混亂局面」。他在Substack撰文指出：「顯然，無論是對Nvidia，還是對整個人工智慧產業而言，一切都將不再一樣。國會調查將持續進行，市場也可能崩盤。」

精華 FAQ

  • 投資人最關注的不是是否有人事變動，而是交接如何執行。分析師認為，高層安排是否清楚、是否迅速，將直接牽動Nvidia股價與估值表現。

  • 3大挑戰包括臨時執行長是否釋放明確訊號、黃仁勳後續去向是否影響公司形象，以及能否留住工程與營運等關鍵人才，避免團隊動盪。

  • 看法並不一致。部分分析師認為公司成長動能仍穩健，接班影響可能到2028年才浮現；但也有人警告，接下來可能出現混亂，甚至波及AI產業與市場信心。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

Nvidia總部氣氛沉重 台裔員工憂心：台廠恐不再被特別照顧

下一則

Nvidia新CEO柯蕾絲 為被質疑的「循環融資」護航

延伸閱讀

Nvidia股價恐再狂瀉30%？黃仁勳若下台 估市值將蒸發近三分之一

Nvidia股價恐再狂瀉30%？黃仁勳若下台 估市值將蒸發近三分之一
黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危
CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢

CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢
Nvidia董事會要炒黃仁勳 川普政府不干預

Nvidia董事會要炒黃仁勳 川普政府不干預

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理