黃仁勳下台後／Nvidia面臨3大挑戰 高層異動牽動股價

Nvidia執行長黃仁勳下台後，Nvidia即將面臨三大挑戰。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳辭任後，Nvidia股價焦點轉向高層交接、臨時執行長訊號與核心人才留任，市場雖看好成長前景，但不確定性升高。

人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)12日早晨宣布辭去執行長和董事，雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，投資機構Stifel分析師羅伊(Ruben Roy)指出，接下來對Nvidia股價來說，真正的關鍵影響在於如何處理高層人事異動。

羅伊表示：「我們認為，從現在起，真正影響這檔股票的關鍵，不在於是否發生變動，而在於變動將如何執行。」

報導指出，Nvidia即將面臨的三大挑戰，值得投資人注意：

臨時執行長是否釋放任何訊號

出任臨時執行長的Nvidia財務長柯蕾絲(Colette Kress)是科技圈最受敬重的財務長之一，但如果暫代期間過久，對於輝達Nvidia未來發展而言，只會增加更多不確定性。

由於外界不確定未來誰將引領黃仁勳自1993年創立Nvidia以來所確立的產品發展願景，Nvidia的估值短期內可能因此受到限制。

黃仁勳將何去何從

先前有媒體報導傳出，黃仁勳可能轉任顧問。對於看漲Nvidia股票的投資人來說這是好消息，但如果考慮外界觀感以及黃仁勳面臨檢視與日俱增，這些狀況都不太可能發生，因為只會造成Nvidia持續受到壓力。

關鍵員工是否能夠留住

Nvidia之所以能夠吸引到科技界最頂尖的人才，其中一項因素是科技人才渴望跟黃仁勳共事，一同推動他對未來科技的使命願景。一旦黃仁勳離開，核心團隊成員繼續留在公司的意願恐將降低。

一般預料，Nvidia將迅速採取行動以保留關鍵人才，尤其是直接向黃仁勳匯報的工程部門、營運部門資深人員。

目前，Nvidia的成長前景看來依然穩健。香港天風國際證券分析師郭明錤在社群平台X發文指出，Nvidia執行長的交接事宜，最早要到2028年才可能對公司的「產品開發與競爭力」造成影響。

不過，長期批評科技產業的馬庫斯(Gary Marcus)警告，接下來可能會出現「混亂局面」。他在Substack撰文指出：「顯然，無論是對Nvidia，還是對整個人工智慧產業而言，一切都將不再一樣。國會調查將持續進行，市場也可能崩盤。」