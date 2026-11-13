「黃仁勳傳記」作者 拆解晶片走私黑幕

「黃仁勳傳」作者維特2025年曾赴台灣行銷著作。(本報資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳傳記作者維特指出，Nvidia晶片疑經馬來西亞數據中心洗產地後流向中國，且可能透過假伺服器與標籤調包規避美國管制。

黃仁勳 婚外情讓Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)晶片經東南亞洗產地輸中的疑雲浮上檯面。傳記作者維特指出，涉案大馬資料中心恐以「假伺服器」調包，再將真晶片從後門運往中國，美方監管鞭長莫及。

紐約時報科技播客(Podcast)節目Hard Fork訪問「黃仁勳傳」(The Thinking Machine)作者、科技記者維特(Stephen Witt)，剖析晶片供應鏈漏洞。

目前在新加坡的維特表示，涉案的數據中心就在新加坡對岸的馬來西亞柔佛州(Johor)，車程僅約30分鐘，但這類高規格設施警衛森嚴，外人無從進出，難以探知機房高牆內究竟發生什麼事。

馬來西亞淪為晶片走私轉運站

維特直言，紐時一年多前就曾披露，馬來西亞的數據中心本質上就是將晶片走私至中國的轉運站，這在業界早已是心照不宣的秘密。他分析，馬來西亞本土並沒有龐大的AI發展計畫，若Nvidia有多達10%至15%的營收來自馬來西亞，代表這些晶片最終都透過各類管道流向中國市場。

他進一步說明，業內普遍推測兩種手法，一種是高階晶片運抵大馬後，隨即撕除標籤並換上偽造標籤，直接以走私途徑運進中國；另一種可能，則是由大馬建置算力機房，實質上全數提供給中國特定實體遠端租用。

從吹風機撕標到假伺服器瞞天過海

維特指出，在境外設立空殼公司正是規避出口管制的典型走私伎倆。他舉例，今年稍早的一起案件中，伺服器大廠美超微(Super Micro Computer)內部人員便曾將裝滿Nvidia設備的外箱集中，利用吹風機吹出的熱風軟化膠水，完整撕除原廠出貨標籤後，再貼上假標籤掩人耳目。

維特透露，Megaspeed案中，儘管諸多細節仍待釐清，但其中一項疑似被採用的手法是設置「假伺服器」。當Nvidia高階設備運抵後，業者表面上宣稱完成「安裝」，但機架上實際裝填的卻是毫無功能或拼湊出來的設備，藉此營造出機房滿載運轉的假象；真正的Nvidia頂級設備則被偷偷從後門運出，裝車轉運至中國某處的秘密據點。

美監管鞭長莫及難防晶片海外洗產地

談及查緝難度，維特坦言負責執法的美國商務部在海外處境艱難。美方官員充其量只能確認晶片最初的銷售對象與運送終點確實是在大馬數據中心，但晶片一旦進了機房大門，美國政府在境外既無執法權也無實質監管能力，對於後續流向掌握相當有限。

至於Megaspeed究竟是否純屬空殼公司，維特解釋，Megaspeed約於2023年成立，Nvidia同年便公開宣布它是「首選雲端合作夥伴」，享有優先配貨權。Megaspeed確實興建了耗電驚人的實體大型數據中心，也確實有真實客戶租用算力並付費，「從這角度來看，它是一家實體營運的公司」；但究竟背後是誰在租用算力、幕後金主是誰，以及整套業務有多少合法性，至今仍是未解之謎。

洗產地手法在東南亞早見怪不怪

儘管美方此時才大動作徹查這條「經由東南亞洗產地轉運中國」的走私鏈，但看在新加坡與周邊產業界眼中，普遍反應是「怎麼拖到現在才爆出來？」

維特指出，新加坡執法當局早在2024年就陸續破獲類似的晶片走私集團，這套地下網絡早已暗渡陳倉運作多時，在當地根本算不上秘密。

針對這場風暴，維特直言：「如果說黃仁勳對這一切運作渾然不覺，那簡直是匪夷所思。」