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包裹快遞燃油附加費喊漲 美國郵政擬調升至11%

編譯廖振堯／即時報導
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美國郵政總局計畫明年一月起對包裹加收11%燃油附加費，但不會調漲一般平信郵資。(...
美國郵政總局計畫明年一月起對包裹加收11%燃油附加費，但不會調漲一般平信郵資。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國郵政為因應燃料成本與財務壓力，計畫把包裹快遞燃油附加費升至11%並永久化，同時尋求國會金援以避免進一步裁減業務。

財務狀況捉襟見肘的郵政" rel="154716">美國郵政總局(USPS)12日表示為因應燃料成本上漲，於今年四月針對包裹和快遞郵件加收的8%臨時燃油附加費，計畫將從明年一月起調升至11%，而且改為永久收費。

路透報導，USPS必須取得郵政管理委員會(Postal Regulatory Commission)批准，才能實施漲價計畫；燃油附加費將適用於Priority Mail Express、Priority Mail、USPS Ground Advantage、Parcel Select等服務。該機構表示，明年一月不打算調漲平信郵票價格，這類信件郵資在今年七月已從每張78美分調漲至82美分。

USPS本周表示，截至9月30日的12個月內，由於燃料成本上升，運輸支出增加了2億2500萬元，計畫將國內整體運輸服務價格平均調漲5.9%，國際郵件及包裹配送價格則平均調漲7.9%。

USPS已於10日向國會要求提供20億元的資金援助及費用補償，局長史坦納(David Steiner)警告除非國會議員採取行動，否則USPS將被迫大幅削減零售郵局據點及其他業務。USPS公布的年度虧損為65億元，相較之下前一個12個月期間的淨虧損為90億元。自2007年以來該機構累計淨虧損已超過1200億元。

明年1月由民主黨主導的新一屆國會，必須決定是否協助USPS。過去兩年共和黨議員曾舉行一系列聽證會，檢視該機構的財務狀況。USPS希望國會提供的20億元是用來支付政府要求該機構承擔，卻沒有提供相應經費的各項義務支出。

平信郵件是USPS獲利最高的服務項目，但今年郵件量已降至1965年以來最低，原因是消費者逐漸改用數位通訊方式。然而，USPS仍必須負擔成本高昂的全國性郵件配送系統。史坦納表示，該機構的營運模式已出現根本性問題，需要國會議員協助才能扭轉營運困境。

今年五月USPS已暫停非必要支出，包括差旅費、辦公用品、顧問費。此外，USPS今年稍早也曾暫停支付聯邦退休金計畫的雇主提撥款。

精華 FAQ

  • USPS計畫將今年4月臨時加收的8%燃油附加費，自明年1月起調升至11%，並改為永久收費，適用於Priority Mail Express、Priority Mail等包裹與快遞服務。

  • USPS表示，近12個月因燃料成本上升，運輸支出增加2億2500萬元，因此打算調高相關費率；國內運輸服務平均漲5.9%，國際郵件及包裹則平均漲7.9%。

  • USPS年度虧損達65億元，累計自2007年以來淨虧損已逾1200億元，並向國會要求20億元資金補助，否則可能被迫大幅削減郵局據點與其他業務。

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