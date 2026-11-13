黃仁勳辭Nvidia執行長 財務長柯蕾絲暫代CEO

輝達執行長黃仁勳在醜聞纏身後，12日辭職。圖為黃仁勳今年5月陪同川普訪問北京時，向媒體揮手。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在外遇與涉中間諜爭議延燒下辭去輝達執行長等職務，財務長柯蕾絲暫代CEO，董事會同步啟動接班程序並任命新董事長。

輝達 董事會12日發表聲明，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似中國女間諜黃樂發生婚外情，11日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作33年後辭職。

消息傳出後，輝達股票一度下挫14%，不過盤中收復失地，收盤約下跌4.3%。股市當天受輝達股價拖累，三大股指全面下跌，不過在市場消化這個消息的衝擊後，三大股指收市時均下跌不到0.4%。

輝達十名成員組成的董事會在聲明中表示，財務長柯蕾絲(Colette Kress)將暫代執行長，直到正式接任人選確定。董事會將立即啟動黃仁勳接班人遴選程序，將同時考慮公司內部及外部人選。柯蕾絲將繼續兼任財務長，她表示將「致力於在黃仁勳過去33年所建立的非凡基礎上繼續發展」。

董事會任命瓊斯為首任董事長

輝達董事會也任命長期擔任董事的瓊斯(Harvey Jones)為公司首任董事長，過去輝達並無董事長職位。瓊斯是一位創投者和科技主管，於1993年加入輝達董事會，同年該公司成立。

黃仁勳辭去執行長，為輝達開啟充滿不確定的新局面，也對科技業帶來廣泛影響。現年63歲的黃仁勳一手將輝達打造為全球市值最高的上市公司之一。目前，輝達在先進AI晶片市場的占有率估計高達90%。這些晶片不僅是推動美國經濟發展的各項AI計畫不可或缺的核心元件，也是美中兩國爭奪AI主導權的關鍵戰略資源。

黃仁勳日前爆出外遇疑似中國女間諜黃樂，紐約時報11日再揭發黃仁勳與有夫之婦的48歲部屬、輝達醫療保健業務副總監鮑爾也有婚外情。

前輝達員工透露，今年3月在加州聖荷西舉行的輝達年度開發者大會期間，黃仁勳與鮑爾被人拍到在飯店內舉止親密。黃仁勳的隨扈發現之後將旁觀者驅離，同時提出條件，要求簽署保密協議。紐時記者11日透過電話詢問黃仁勳與鮑爾的關係，黃仁勳說，「我不覺得你應該直接找我談這個」，旋即掛斷電話。

根據輝達官網資料，鮑爾2008年加入輝達，2016年升任輝達AI業務發展資深總監，2017年獲任命為醫療保健業務副總監，目前掌理將輝達晶片技術應用於教育及醫療保健領域計畫，尤其是醫療影像設備方面。

輝達等企業明文禁止管理階層與部屬談戀愛。輝達在員工規定寫道，若有觸犯準則的不當行為，公司接獲檢舉一定迅速調查。

黃仁勳下台後麻煩還沒完。由於他出軌對象之一黃樂被指為中國間諜，國會已邀他閉門說明，他也答應出席。

路透報導，美國眾院外交委員會主席馬斯特、美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾及情報委員會主席克勞福德要求黃仁勳，18日就他與黃樂的關係及相關指控前往國會進行閉門簡報。眾院監督委員會民主黨議員蘇布拉馬尼亞姆表示，國會調查應釐清輝達與北京之間往來，以及川普政府早已知情為何未採取行動。

黃仁勳請辭後，輝達已任命財務長柯蕾絲出任臨時執行長。(路透)