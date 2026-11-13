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401(k)供款上限 員工自繳明年增至2.55萬美元

編譯周芳苑／綜合報導
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國稅局12日宣布調高2027年401(k)退休帳戶存入款上限，員工自願繳款限額上...
國稅局12日宣布調高2027年401(k)退休帳戶存入款上限，員工自願繳款限額上調到2萬5500 元。示意圖。(123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

國稅局調高2027年401(k)、403(b)等退休帳戶供款上限，並同步更新50歲以上追加額度與IRA規定，理財專家則呼籲先把握雇主匹配款。

國稅局 (IRS) 12日宣布調高2027年401(k)退休帳戶存入款上限，員工自願繳款限額(employee deferral limit)上調到2萬5500元，較2026年的2萬4500元上限增加1000元；這一波調整也適用於403(b) 、多數457計畫以及聯邦節約儲蓄計畫 (TSP)。

國稅局並公布2027年滿50歲儲戶的401(k)追加供款(Catch-up Contribution)上限、新的個人退休帳戶(IRA)存入款限額、並調高羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)繳款收入門檻。

根據最新規定，2027年起，年滿50歲儲戶的401(k)追加供款(Catch-up Contribution)上限將提高500元，達到8500元。 以68歲為例，2026年最高可存到3萬2500元，2027年最高可存到3萬4000元，普通員工增1000元，追加部分增500元。

但根據Secure 2.0法案修訂內容，60至63歲投資者可額外存入1萬1750元，較2026年增加500元。這些都不計入2027年2萬5500元員工自願繳款限額。

此外，國稅局宣布，2027年 IRA的存入款上限為7500元，與今年持平；年滿50歲者的IRA追加供款上限為1100元，也維持不變。

專家建議優先爭取401(k)雇主的相對提撥款(employer match，匹配款)。

根據基金業者先鋒集團(Vanguard)發布的「2026年美國儲蓄狀況報告」(How America Saves report)，截至2025年，全美僅14%的401(k)參與者帳戶繳款達上限，而包括雇主繳款在內的平均綜合儲蓄率(average combined savings rate)為12.1%。

賓州理財業者Ameriprise Financial Services理財規畫師皮爾森(Sean Michael Pearson)表示，關注繳款上限之前應先確保已獲雇主提供的全部搭配款。

投資業者富達(Fidelity)針對2萬7300個企業計畫及近2600萬參與者進行分析，發現2026年第二季，約19%員工的401(k)帳戶供款不足，無法獲得雇主的全部匹配款。

先鋒集團建議人們每年將12%至15%的薪資(包括雇主匹配款)存起來；但該集團的報告顯示， 2025年僅四分之一401(k)參與者將超過10%收入用於儲蓄。

皮爾森認為，最重要的習慣是持續提高401(k)存款率，例如每年存入額提高1%幾乎感覺不到實拿工資有什麼變化，長期影響卻很顯著。

401(k) 供款上限 2026年與2027年對照表
401(k) 供款上限 2026年與2027年對照表

精華 FAQ

  • 員工自願繳款上限調高到2萬5500元，較2026年增加1000元；50歲以上的追加供款上限升至8500元。60至63歲依Secure 2.0還可額外存入1萬1750元。

  • 同樣適用於403(b)、多數457計畫以及聯邦節約儲蓄計畫(TSP)。此外，IRS也公布2027年IRA上限為7500元，50歲以上追加供款仍為1100元。

  • 因為雇主匹配款等於免費報酬，若供款不足就會錯失這筆加碼。報告顯示不少員工仍未拿滿匹配款，因此先拿足配額，再逐年把存款率提高1%，效果更穩健。

401(k) 國稅局 IRS

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