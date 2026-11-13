「幹得好」 赫塞斯被喝止後 破格頒勳章給哨兵

喝斥國防部長的下士伊格萊西亞斯(Spc. Thomas Iglesias) 12日在五角大廈獲赫塞斯頒發聯合勤務嘉獎勳章。(取自戰爭部長赫塞斯X帳號)

AI摘要 文章摘要整理： 無名戰士塚哨兵當眾喝止赫塞斯一行喧嘩後，隔天獲頒聯合勤務嘉獎勳章，成為罕見的破格嘉獎案例。

退伍軍人紀念日當天，阿靈頓國家公墓無名戰士塚守衛哨兵當眾喝止國防部長赫塞斯 一行人高聲喧嘩的影片在網路瘋傳，該名哨兵無視對方官階高低而堅決履行職責的堅毅精神，獲得普遍讚揚。赫塞斯也不以為忤，隔天在五角大廈 頒發勳章嘉許該名士兵。

綜合各家媒體報導，這名喝斥國防部長的下士伊格萊西亞斯(Spc. Thomas Iglesias) 12日獲赫塞斯頒發聯合勤務嘉獎勳章(Joint Service Commendation Medal)。赫塞斯同時在社交媒體X平台上，發布他為這名士兵佩戴勳章及握手的照片，並發文說「我們熱愛軍人，我們熱愛高標準。幹得好，下士」。

國防部發言人表示，赫格塞斯在五角大廈歡迎了負責守衛無名戰士塚的陸軍部隊，並授勳給伊格萊西亞斯下士，「以表彰他於2026年11月11日在無名戰士塚履行職責。」

這場授勳可說是破格之舉，因為聯合勤務嘉獎勳章被視為美軍最高榮譽之一，通常不會頒發給低階士官。

國防部首席發言人帕尼爾(Sean Parnell)表示，哨兵訓斥赫塞斯的影片曝光，顯示這名士兵「以正確且尊重的方式提醒大眾保持禮儀。」

川普總統和副總統范斯等人在11日退伍軍人紀念日，率領官員前往無名戰士塚獻花。儀式結束後，赫塞斯與妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)、國防部幕僚長布里亞(Ricky Buria)、副幕僚長韋弗(Patrick Weaver)及高級顧問拉達博(Tami Radabaugh)等人在無名戰士塚前合影時高談闊論，大聲喧嘩。

負責值班守衛的伊格萊西亞斯即時喝止他們說，「任何時候，所有訪客都必須保持肅靜與尊重的氛圍。」

CNN及C-SPAN等新聞頻道現場直播川普獻花儀式，也將整個過程完整記錄下來。

無名戰士塚被認為是美國最莊嚴、最受尊敬的戰爭紀念碑之一，悼念兩次世界大戰及韓戰期間身份不明的陣亡官兵。自1948年以來一直由陸軍第3步兵團「老衛隊」(The Old Guard)士兵24小時輪班守護，風雨無阻。