「幹得好」 赫塞斯被喝止後 破格頒勳章給哨兵
無名戰士塚哨兵當眾喝止赫塞斯一行喧嘩後，隔天獲頒聯合勤務嘉獎勳章，成為罕見的破格嘉獎案例。
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無名戰士塚哨兵當眾喝止赫塞斯一行喧嘩後，隔天獲頒聯合勤務嘉獎勳章，成為罕見的破格嘉獎案例。
退伍軍人紀念日當天，阿靈頓國家公墓無名戰士塚守衛哨兵當眾喝止國防部長赫塞斯一行人高聲喧嘩的影片在網路瘋傳，該名哨兵無視對方官階高低而堅決履行職責的堅毅精神，獲得普遍讚揚。赫塞斯也不以為忤，隔天在五角大廈頒發勳章嘉許該名士兵。
綜合各家媒體報導，這名喝斥國防部長的下士伊格萊西亞斯(Spc. Thomas Iglesias) 12日獲赫塞斯頒發聯合勤務嘉獎勳章(Joint Service Commendation Medal)。赫塞斯同時在社交媒體X平台上，發布他為這名士兵佩戴勳章及握手的照片，並發文說「我們熱愛軍人，我們熱愛高標準。幹得好，下士」。
國防部發言人表示，赫格塞斯在五角大廈歡迎了負責守衛無名戰士塚的陸軍部隊，並授勳給伊格萊西亞斯下士，「以表彰他於2026年11月11日在無名戰士塚履行職責。」
這場授勳可說是破格之舉，因為聯合勤務嘉獎勳章被視為美軍最高榮譽之一，通常不會頒發給低階士官。
國防部首席發言人帕尼爾(Sean Parnell)表示，哨兵訓斥赫塞斯的影片曝光，顯示這名士兵「以正確且尊重的方式提醒大眾保持禮儀。」
川普總統和副總統范斯等人在11日退伍軍人紀念日，率領官員前往無名戰士塚獻花。儀式結束後，赫塞斯與妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)、國防部幕僚長布里亞(Ricky Buria)、副幕僚長韋弗(Patrick Weaver)及高級顧問拉達博(Tami Radabaugh)等人在無名戰士塚前合影時高談闊論，大聲喧嘩。
負責值班守衛的伊格萊西亞斯即時喝止他們說，「任何時候，所有訪客都必須保持肅靜與尊重的氛圍。」
CNN及C-SPAN等新聞頻道現場直播川普獻花儀式，也將整個過程完整記錄下來。
無名戰士塚被認為是美國最莊嚴、最受尊敬的戰爭紀念碑之一，悼念兩次世界大戰及韓戰期間身份不明的陣亡官兵。自1948年以來一直由陸軍第3步兵團「老衛隊」(The Old Guard)士兵24小時輪班守護，風雨無阻。
伊格萊西亞斯在赫塞斯等人合影高談闊論時，立即喝止並要求保持肅靜與尊重。影片被現場鏡頭完整拍下後迅速瘋傳，因他不畏官階堅守職責而獲得大量讚揚。 赫塞斯並未動怒，反而在隔天於五角大廈歡迎守衛部隊，並親自為伊格萊西亞斯佩戴聯合勤務嘉獎勳章，同時在X平台發布握手與授勳照片，公開稱讚他表現出高標準。 聯合勤務嘉獎勳章被視為美軍重要榮譽之一，通常不會頒給低階士官；但這次因哨兵在無名戰士塚前維護莊嚴秩序而破例授勳，也凸顯該地的神聖性。
精華 FAQ
伊格萊西亞斯在赫塞斯等人合影高談闊論時，立即喝止並要求保持肅靜與尊重。影片被現場鏡頭完整拍下後迅速瘋傳，因他不畏官階堅守職責而獲得大量讚揚。
赫塞斯並未動怒，反而在隔天於五角大廈歡迎守衛部隊，並親自為伊格萊西亞斯佩戴聯合勤務嘉獎勳章，同時在X平台發布握手與授勳照片，公開稱讚他表現出高標準。
聯合勤務嘉獎勳章被視為美軍重要榮譽之一，通常不會頒給低階士官；但這次因哨兵在無名戰士塚前維護莊嚴秩序而破例授勳，也凸顯該地的神聖性。
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