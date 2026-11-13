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聯航禁AI代理訂機票 不只擔心個資外洩

特派員黃惠玲、編譯周芳苑／綜合報導
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聯合航空禁止未經授權的第三方人工智慧(AI)代理程式代替旅客預訂機票。(特派員黃...
聯合航空禁止未經授權的第三方人工智慧(AI)代理程式代替旅客預訂機票。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

聯航宣布禁止第三方AI代理直接代客訂票與交易，強調此舉是為防個資外洩、誤購風險及可能違反航空安全規定，但仍允許AI協助查詢與比價。

總部位於芝加哥聯合航空(United Airlines)11日宣布，禁止第三方人工智慧(AI)代理程式代替旅客預訂機票、修改行程及辦理交易，主要考量包括個資安全、非預期購買行為，以及可能違反聯邦航空安全規定。

根據聯航官方聲明及CBS新聞報導，隨著AI技術發展，愈來愈多消費者使用AI代理程式(AI agents)搜尋商品、比較價格，甚至直接完成交易。這類工具不同於一般聊天機器人，可依照使用者指示，自行操作網站、登入帳戶、填寫付款資料及購買機票。

聯航表示，旅客若將帳戶密碼、信用卡資料及MileagePlus會員資訊交給第三方AI助理，可能增加個資外洩風險，也可能發生未經預期的購票、行程異動或哩程遭使用等問題。

聯航後端系統可識別預訂來源是個人、傳統旅行社或AI助理，目前尚無大量AI助理預訂機票的情形。

銀行、零售業者及其他許多行業致力尋找因應AI助理大行其道的最佳對策。Meta的Muse 以及OpenAI的Dots等AI助理承諾可處理網路購物、安排預約訂位等生活瑣事；AI助理技術早期常被用來比價並尋找最低價格。

聯航仍允許AI助理取得航班選項和價格資訊，但無法讓客戶利用AI代理直接在該公司網站進行交易。

聯航指出，依據聯邦航空總署(FAA)及交通部(DOT)相關規定，旅客辦理登機手續時，須確認行李內沒有爆裂物等違禁物品。若由AI代理程式代替旅客完成確認，可能涉及航空安全法規問題。

為此，聯航已更新訂位及運送規定，禁止第三方AI代理程式透過聯航網站、App，或旅行社及訂票平台代替旅客完成訂票及相關交易。聯航表示，目前尚未核准任何第三方AI平台提供這類服務。

不過，新政策並非全面禁止使用AI。旅客仍可透過ChatGPT等工具規畫行程、搜尋航班及比較票價，也可使用Google Flights、Kayak及Hopper等平台查詢機票，再自行完成購買。

航空研究機構Atmosphere Research Group分析師哈特維爾特(Henry Harteveldt)認為，聯航此舉除了保護旅客資料，也可能希望避免AI代理程式成為新的訂票中介。他指出，大量自動化票價搜尋將增加航空公司營運成本。聯航執行長柯比(Scott Kirby)日前也表示，不希望航空公司與旅客之間再增加一層中介。

相較之下，達美航空(Delta Air Lines)表示，符合身分驗證及安全要求的AI助理，可以協助旅客訂位，但不代表任何AI工具都能自由代客購票。

精華 FAQ

  • 聯航認為，若旅客把密碼、信用卡與會員資料交給第三方AI助理，可能導致個資外洩、未預期購票或行程變更，甚至引發哩程遭濫用的問題。

  • 不是。聯航仍允許旅客使用ChatGPT等工具規畫行程、搜尋航班與比較票價，也可先透過Google Flights、Kayak、Hopper等平台查詢，再由本人自行完成購買。

  • 聯航指出，依FAA與DOT規定，登機前需確認行李無爆裂物等違禁品；若由AI代理代替旅客完成確認，可能牽涉航空安全法規，因此一併納入禁止範圍。

機票 芝加哥 聯合航空

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