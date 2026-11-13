黃仁勳成「因婚外情下台CEO俱樂部」新成員 還有哪些人？

Nvidia創辦人黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報報導指出，企業執行長因婚外情或違反親密關係規範下台的案例愈來愈多，科技與零售巨頭都曾因此撤換領導人。

紐約時報12日報導，這些年來，「親密的私人關係」(close personal relationship)是許多企業執行長下台的原因，因為婚外情而導致去職的執行長俱樂部人數愈來愈多，Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)是最新成員。

報導指出，對國家安全構成威脅並不是執行長遭到罷黜的常見理由，比較常見的狀況是私人關係違反公司政策。大型企業員工手則通常明文規定，禁止上司與直接部屬發展戀愛關係。輝達員工行為準則便規定，同仁之間應該避免「言行舉止可能導致衝突的狀況出現」，例如發展「私人關係」(personal relationships)。

「人力資源政策協會」(CHRO Association)執行副總監塔普(Charles G. Tharp)表示，對於上司與直接部屬的私人關係，企業一直有非常嚴格的規定，而且行之有年。塔普指出，反對性騷擾的「我也是」(#MeToo)運動掀起之後，企業對於相關規範更加嚴格執行。

讓惠普(HP)成為科技巨擘的執行長賀德(Mark Hurd)，被董事會發現沒有如實申報公司資金使用、隱瞞與一名約聘人員的親密關係，2010年遭到解聘。

2018年，英特爾(Intel)執行長科再奇(Brian Krzanich)傳出與一名員工發生「你情我願的戀愛關係」之後辭職。

除了科技圈之外，連鎖百貨柯爾(Kohl's)執行長艾希莉．布坎南(Ashley Buchanan)去年被發現把公司業務導向身為緋聞對象的供應商，出任執行長短短幾個月便遭解職。

速食連鎖店麥當勞(McDonald's)董事會2019年發現執行長伊斯特布魯克(Steve Easterbrook)觸犯公司規定跟一名部屬發生戀愛關係，決定予以解職。