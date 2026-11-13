黃仁勳還有小5？ 路透再爆黃與另一女員工有染

路透報導，輝達前執行長黃仁勳在黃樂、鮑爾之外，還與公司另一名女員工有婚外情。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透指稱黃仁勳除已曝光的兩段婚外情外，另與一名輝達女員工有親密關係，事件持續升高其請辭壓力，輝達則已啟動接班安排。

路透12日獨家報導，兩名知情人士說，已請辭的輝達 (Nvidia，又譯英偉達)執行長黃仁勳 ，還與另一名輝達女員工有親密關係。這是他與黃樂、以及醫療事業副總裁鮑爾(KimberlyPowell)兩段婚外情之後，再被爆出的第三段關係。路透沒有公布這名女員工的姓名，嘗試聯繫她也沒有成功。

路透報導，這項消息是在前述兩段婚外情導致黃仁勳12日請辭之後出現。黃樂遭美國情報單位懷疑是中國間諜；鮑爾則是輝達醫療事業副總裁，紐約時報11日引述員工爆料稱兩人有婚外情。

輝達拒絕置評。鮑爾、黃仁勳和輝達董事會代表都沒有回覆路透的置評請求，黃樂也無法聯繫上。

黃仁勳在11月8日發表聲明，承認有婚外情，當時是在他與黃樂的關係曝光之後，聲明中沒有點出對方姓名。現年63歲、已婚的黃仁勳，是在這段關係被報導後，面臨愈來愈大的請辭壓力。

輝達董事會已任命財務長柯蕾絲(ColetteKress)為臨時執行長，並開始尋找繼任人選，將同時考慮內部和外部候選人。本月稍早，董事會曾由獨董主導、並外聘律師，調查黃仁勳是否遭外國情報單位鎖定，當時還對他表達信心。