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黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

Nvidia總部氣氛沉重 台裔員工憂心：台廠恐不再被特別照顧

記者江碩涵／聖荷西報導
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輝達前十大供應商中，有五家來自台灣，圖為2025年輝達GTC大會主展場，是供應鏈...
輝達前十大供應商中，有五家來自台灣，圖為2025年輝達GTC大會主展場，是供應鏈大廠拜碼頭的重要展示場。(記者江碩涵／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳辭去輝達核心職務後，總部氣氛低迷，員工擔心接班人若重整供應鏈，台灣廠商過去受照顧的優勢與AI商機都將受衝擊。

輝達(Nvidia，又譯英偉達)執行長黃仁勳12日正式辭去執行長、總裁及董事職務。輝達聖塔克拉拉總部員工指出，從黃仁勳致員工信坦承外遇的那一天起，就直覺黃仁勳應該快離開公司了，如今成真，未來新執行長上任，恐怕也會重整供應鏈廠商，黃仁勳過去一直以來「較照顧」台廠的作法，可能也不復存在。

輝達總部12日氣氛特別沉重，甚至有人在總部門口擺放花束，向黃仁勳道別。詢問輝達員工是否會有歡送會或任何對黃仁勳辭職的表示，大家都不願多說。

一不具名員工指出，以往黃仁勳代表輝達在外活動，且一直很拉攏照顧台灣供應鏈廠商，讓同樣來自台灣的員工們都感到榮幸，且看著公司股價上漲，也讓大家的向心力非常強，都能很自豪地說出自己是輝達人，如今黃仁勳有醜聞，公司也捲入國安問題，之後還可能要繼續接受調查，實在讓人提不起勁。

總統川普曾點名，由蘋果前執行長庫克(Tim Cook)接輝達執行長的位置。一名曾在輝達、也曾在蘋果工作的工程師表示，黃仁勳和庫克的個性作風差異非常大，庫克做事一板一眼，並非常要求內部競爭，蘋果員工「互捲」的氛圍相當沉重，且蘋果對外部供應鏈廠商的態度也十分強硬，不太可能對台灣廠商特別好。如果真的是庫克接手，那恐怕輝達整個公司的作風會大改變，內部高層可能也會進行重新調整。

科技業界分析師表示，以蘋果公司的做法來看，美光甚至公開抱怨過蘋果公司的砍價「刀刀見血」，更不用說壓低供應商價格，是矽谷大廠一直以來的作法；即便不是庫克接手，只要輝達執行長換人，接下來台灣恐怕就很難再向過去一樣獨享AI基礎建設的龐大商機，甚至有可能台廠毛利率也會下降。

精華 FAQ

  • 輝達聖塔克拉拉總部氣氛沉重，門口甚至有人擺放花束向黃仁勳道別。員工對是否舉辦歡送會都不願多談，顯示內部情緒相當低落。

  • 因為黃仁勳長期較照顧台灣供應鏈廠商，讓台籍員工很有向心力；但若新領導層重整採購與合作策略，台廠可能失去原本的優勢與訂單。

  • 報導指出庫克作風強調內部競爭，對外部供應商也相對強硬，蘋果還曾被批評砍價激烈。若他接手，輝達對台廠的態度可能更精簡、議價也會更嚴格。

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