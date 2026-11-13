Nvidia新CEO柯蕾絲 為被質疑的「循環融資」護航

柯蕾絲 年齡：59歲 學歷：亞利桑納大學畢業、南衛理公會大學企管碩士 家庭：已婚，育有兩子 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達財務長柯蕾絲因黃仁勳醜聞接任臨時執行長，她一向支持以資金協助客戶採購AI晶片的循環融資作法，並承受公司治理與接班檢視。

華爾街日報12日刊出專題，介紹剛取代黃仁勳 、接任輝達(Nvidia，又譯英偉達)臨時執行長的財務長柯蕾絲(Colette Kress)。她是黃仁勳的長期副手，在輝達躍升為全球最有價值企業之一的過程中，一路掌管公司財務。

現年59歲的柯蕾絲在2013年加入輝達，之前曾在思科、微軟 和德州儀器財務部門任職。她任內大幅擴充輝達的資產負債表，再拿帳上資金為客戶提供財務擔保，換取對方採購輝達的人工智慧(AI)晶片。

柯蕾絲12日發表聲明讚美黃仁勳，並說將在「黃仁勳過去33年打造的非凡基礎」上前進。

她另在一封致員工信中，感謝同仁在黃仁勳請辭前這段「極度艱難時期」的付出，並說：「我們在打造推動AI革命的技術上扮演關鍵角色，眼前還有重要工作要做。」

輝達本周因黃仁勳醜聞衝擊，市值已蒸發超過6000億元。他的離職，料將使輝達與中國的往來及其龐大的資產負債表持續受到檢視。

曾喊停OpenAI數據中心協議

輝達動用龐大的現金儲備資助整個人工智慧產業，柯蕾絲一直為這種做法辯護。批評者認為，輝達極力撐住全產業的需求，反而讓自己在景氣下滑時更脆弱，但她稱這些交易是精明的投資。

她在8月說：「我們清楚這類支持的規模，也知道有些人會稱之為循環融資。我們的看法不同。我們投入資本的股權報酬將非常出色。」

不過她有時也會聽取投資人的疑慮。華爾街日報報導，她在8月曾因市場反應不佳，對一項協助OpenAI取得數據中心計畫的重大協議踩煞車。

她2023年接受以色列報紙訪問時說，是在兩個兒子力勸下才加入輝達。當時輝達正從傳統的個人電腦遊戲市場，拓展到車用晶片等新業務。

她也說，吸引她加入輝達的還有黃仁勳，形容他極具遠見，也欣賞輝達「不搞個人本位」的企業文化。她2018年說：「我們的組織相當扁平，其實沒有組織圖，大家就是知道誰向誰負責。」

2016年她接受華爾街日報訪問時說：「如果要給新上任的財務長一個建議，我會說：別把太多時間花在回顧過去的趨勢，而是要清楚知道未來局勢可能變化得有多快。」

輝達的公司治理問題本周也浮上檯面。公司沒有為黃仁勳準備接班計畫，董事會直到12日才宣布任命資深董事瓊斯(Harvey C. Jones)為董事長，在此之前沒有這個職位。

瓊斯在致員工信中寫道，董事會對柯蕾絲完全有信心，相信她能對股東、客戶、合作夥伴和每一位員工履行承諾。公司表示，董事會已開始物色新任執行長，將同時考慮內部和外部人選。

柯蕾絲是美國最富有的白手起家女性之一。在富比世6月公布的最新榜單上，她的排名還在歌手碧昂絲(Beyoncé)之前。截至11日收盤，她持有的輝達股票仍價值超過8億元。公司文件顯示，她上一會計年度從輝達獲得的總薪酬為1430萬元。