我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

聯邦住房補助新規 須證明公民或合法身分 近8萬人恐沒了家

痛駡自己「爛透了」 黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的...
黃仁勳如今最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳因婚外情與疑似間諜女子關係曝光，在董事會調查下承認並辭去輝達執行長，這家AI巨頭也將面臨接班與治理重整。

到最後，黃仁勳看來已心力交瘁，向來過人的精力消耗殆盡。幾周來，他否認婚外情指控，力圖保住輝達（NVIDIA）執行長職位，但到了周三深夜，終於無條件放棄抵抗。一位知情人士說，他平時掌控全局的姿態已不復見，開始說出「隨便」「我不在乎」這類話。

近日和他談過話的人透露，黃仁勳深感懊悔，痛罵自己是「爛透了」（a piece of sh--）。他說，到了這個地步，已不在乎自己會怎樣。他最關心的是妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係的幾名女子的人生。

數十年來，黃仁勳把輝達打造為市值數兆美元的AI晶片龍頭，以不放過任何細節聞名，從晶片架構，到最基層員工的薪酬，都要過問。但在當時在場的人看來，他已經放棄了。

這位億萬富豪、科技業領袖墜落之快，令人震驚。兩周前，他還是全球人工智慧的代表人物，憑著直率和活力贏得美國總統川普青睞，影響全球科技政策，出訪各國時如教宗巡訪般，吸引大批支持者追隨。

很難想像，沒有黃仁勳、輝達和輝達晶片，會有今天的AI熱潮；也很難想像，他離任後，這波熱潮會如何發展。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在黃仁勳遭撤換後致員工的信中寫道：「黃仁勳對輝達貢獻深遠。輝達是全球最具影響力的科技企業之一。」

10月底，黃仁勳和一名疑為中國間諜的女子關係密切的消息傳出時，他看來仍能過關。輝達董事會成員多為長期投資人、事業夥伴和他的朋友，不願根據新聞報導採取行動，甚至不願公開回應。

多數報導對黃仁勳和疑似間諜黃樂（Alice Huang）的確切關係，也都寫得小心翼翼。黃仁勳向朋友和同事否認對妻子不忠。早從2025年底起，內部有人問及此事時，他便一直否認。在卸任前最後幾次專訪之一，他告訴彭博，自己和黃樂的關係，就和平常和中國客戶及企業主管的往來一樣。「一切都完全正常，沒有什麼不尋常，」他說。

轉折出現在上周五、11月6日。金融時報引述美國官員報導，兩人曾有戀愛關係。不久後，輝達法務長泰特（Tim Teter）到黃仁勳家中當面追問，黃仁勳才承認。

當時，多數董事仍不願公開表態，但兼任董事會祕書的Teter告訴他們，必須採取行動。隔天周六，董事會宣布將調查相關指控，由立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）主導。周日，黃仁勳發信給全體員工，承認婚外情，向家人道歉，並承諾「全力配合」董事會調查。

隨著風波擴大，已有跡象顯示，黃仁勳無法再全心處理繁重的工作，這或許並不令人意外。輝達的組織架構不同尋常，約有60位主管直接向他報告，以一般管理標準來看，人數相當龐大。

周三，紐約時報報導，黃仁勳也曾和輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。這回董事會迅速採取行動，當天以視訊開會，討論持續到深夜。最後，黃仁勳別無選擇，只能辭職，和輝達完全切斷關係。

隔天上午，董事會宣布由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。她隨即出面安撫不安的員工。

如今，董事會得設法找到黃仁勳的接班人。外界認為，可能進入候選名單的包括超微（AMD）執行長蘇姿丰，以及安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。

很難想像，有誰能同時接下黃仁勳所有角色：技術專家、企業經營者、行銷高手、遊說者，以及輝達的招牌人物。輝達也從未費心建立傳統的接班計畫。無論好壞，往後的輝達將開始更像一般企業，以更常見的方式管理。

至於黃仁勳，即使想淡出公眾視野，也無法如願。未來幾周，他預料將赴國會作證，議員將追問他和黃樂的關係，以及這段關係是否可能危及輝達最先進晶片的部分機密。

編輯推薦

精華 FAQ

  • 報導指出，他先否認婚外情指控，但在法務長追問後承認與一名女子有戀愛關係；隨後又傳出另一起婚外情，董事會因此迅速採取行動，最終他辭去執行長職務。

  • 董事會先宣布由律師事務所主導調查，之後在最新指控出現後迅速開會，並接受黃仁勳辭職。隔天則由財務長柯蕾絲暫代執行長，穩定公司運作。

  • 外界關注誰能同時接下他在技術、經營、行銷與遊說上的角色，可能人選包括蘇姿丰與哈斯。同時，黃仁勳日後還可能赴國會作證，說明相關關係是否影響晶片機密。

輝達 黃仁勳

上一則

聯邦住房補助新規 須證明公民或合法身分 近8萬人恐沒了家

下一則

黃仁勳辭職川普首發聲 嘆「這真是太可怕了」

延伸閱讀

黃仁勳從聲稱「完全正常」到坦承婚外情 誠信受檢驗

黃仁勳從聲稱「完全正常」到坦承婚外情 誠信受檢驗
黃仁勳同床涉諜女難卸責 傳記作者：國會聽證為關鍵考驗

黃仁勳同床涉諜女難卸責 傳記作者：國會聽證為關鍵考驗
黃仁勳本周照常上班 晨會為婚外情道歉 員工：公司氣氛「悲傷」

黃仁勳本周照常上班 晨會為婚外情道歉 員工：公司氣氛「悲傷」
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理
川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」

川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」