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聯邦住房補助新規 須證明公民或合法身分 近8萬人恐沒了家

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記者胡玉立／即時報導
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聯邦住房和城市發展部12日發布新規定，從12月14日起，領取聯邦住房補助的所有居...
聯邦住房和城市發展部12日發布新規定，從12月14日起，領取聯邦住房補助的所有居民及家庭成員，都必須出示美國公民或合法移民身分證明。圖為紐約布魯克林區康尼島的凱里花園(Gerald J. Carey Gardens)公共住宅社區。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國住房部公布新規，要求公共住房所有住戶證明公民或合法身分，混合身分家庭須在90天內補件，預估近8萬人恐受影響，爭議升高。

住房和城市發展部(HUD)12日發布定案新規定，獲聯邦住房補助(Public Housing)的所有居民及家庭成員，都必須出示其美國公民或合法移民身分證明；新規訂於12月14日生效。「混合身分家庭」(家庭成員移民身分各不相同）的現有租戶須在90天內，亦即明年3月14日前，提交公民或合格移民身分證明。

無黨派研究機構「預算與政策優先中心」(Center for Budget and Policy Priorities)指出，約有2萬個「混合身分家庭」、近8萬人將受新規影響，甚至失去住所；其中約有3萬7000名兒童，他們絕大多數是美國公民。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，1995年起，只要有家庭成員符合聯邦補貼資格，混合身分家庭就會被允許共同居住在住房部補貼住宅。在新規定下，這些家庭可能不得不全家搬離公共住房，不然就要被迫拆散。

全國住房法律計畫(National Housing Law Project)「驅逐倡議計畫」(Evictions Initiative Project)主任陳梁（Marie Claire Tran-Leung）表示： 「這是在拆散家庭，播下分裂種子。」

陳梁指出，舊規定允許「混合身分家庭」共同居住，對各方都有利；由於政府補貼是按比率分配，混合身分家庭往往需要承擔更高比率租金。若這些混合身分家庭選擇離開公共住房，住房部可能面臨資金短缺。

住房部長特納(Scott Turner)聲明表示，近期審計發現，有近20萬名租戶的資格狀態不全或未經核實；住房部補貼住房項目目前只能涵蓋四分之一有需求的合格家庭。

特納表示，「川普總統曾警告，非法移民和不合格的非公民濫用政府補貼項目的日子，終將結束。」「無家可歸的退伍軍人、殘障人士、老年人及家暴受害者還在候補名單上苦苦等待，非法移民和不合格者卻在欺詐我們的制度，這是不可接受的。納稅人將不再為此買單。」

受到新規定影響的家庭遍布全國，其中以紐約州、加州和德州受影響最大。由22位州檢察長組成的反對該規定聯盟指出，加州7000戶、紐約州2500戶混合身分家庭將受此規定影響，新規「將對各州造成巨大經濟負擔，加劇平價住房危機」。

川普第一任期住房部曾在2019年試圖修訂既有規定，但在2021年撤回提議。今年2月住房部重提修訂草案，經三個月公眾意見徵詢期，最後宣布新規定。

精華 FAQ

  • 新規要求所有領取聯邦公共住房補助的居民及其家庭成員，都必須出示美國公民或合法移民身分證明，否則可能失去居住資格。

  • 受影響最大的是「混合身分家庭」，也就是家庭成員身分不同的住戶。估計約有2萬戶、近8萬人受波及，其中包含約3萬7000名兒童。

  • 反對者認為新規會迫使家庭搬離或拆散居住，還可能加劇各州平價住房壓力。多州檢察長與住房團體也警告，這將造成更大的經濟與社會負擔。

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