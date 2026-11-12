我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約飛波士頓新選擇 JSX推出半私人航班 單程199美元起

吃頓高檔日式鐵板燒 廚師油罐突起火 洛杉磯女客雙腿嚴重燒傷

黃仁勳辭職川普首發聲 嘆「這真是太可怕了」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所舉行的活動上，頒發國家科學獎章給...
美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所舉行的活動上，頒發國家科學獎章給Nvidia前執行長黃仁勳。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳辭去輝達執行長職務後，川普受訪表示惋惜，並再度強調美國在AI競賽中不能落後中國。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳12日辭去執行長等職位，由財務長柯蕾絲代理執行長。總統川普受訪談及此事，對黃仁勳捲入爭議感到難過，同時重申美國在人工智慧（AI）領域保持領先中國的重要性。

▲ 影片來源：x平台＠cspan（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據Moneycontrol報導及訪談逐字稿，川普接受電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）電話專訪時，一如往常將人工智慧稱為「超級智慧」（super intelligence，SI）。他強調「超級智慧的重要性真的超乎想像」，並警告如果美國在AI競賽中失去優勢，處境將會「非常糟糕」。

川普還回憶，10月在華府一場峰會上，他曾頒發國家科學獎章（National Medal of Science）給黃仁勳。談到黃仁勳捲入的爭議時，川普說：「這真是太可怕了。看到這種事情發生，真的令人難過。」

訪談也觸及中國從事AI相關間諜活動的指控。川普表示，美中情報蒐集並非單方面的行為，聲稱美方也在監控中國。他說：「這不是單方面的事，我們也會對他們採取行動。有人說『喔，他們在監聽我們的電話』，我認為沒錯。我們也在監聽他們的電話。確實如此，他們也一樣。長久以來一直都是這樣。」

精華 FAQ

  • 根據內文，黃仁勳辭去執行長等職位後，由輝達財務長柯蕾絲代理執行長，暫時接手公司的領導工作。

  • 川普受訪時說，看到黃仁勳捲入爭議讓他感到難過，並直言「這真是太可怕了」，顯示他對此事相當惋惜。

  • 川普多次強調AI或「超級智慧」極為重要，並警告若美國在競賽中失去優勢，後果將非常糟糕，主張必須持續領先中國。

黃仁勳 川普 NVIDIA

上一則

吃頓高檔日式鐵板燒...廚師手中油罐突起火 洛杉磯女客雙腿嚴重燒傷

延伸閱讀

黃仁勳醜聞牽出美中情報戰 川普見習近平不提 專家：恐助長北京冒險

黃仁勳醜聞牽出美中情報戰 川普見習近平不提 專家：恐助長北京冒險
黃仁勳醜聞延燒 華郵：凸顯川普對中政策的核心矛盾

黃仁勳醜聞延燒 華郵：凸顯川普對中政策的核心矛盾
黃仁勳婚外情連環爆 疑雲事件簿時間軸一覽

黃仁勳婚外情連環爆 疑雲事件簿時間軸一覽
黃仁勳認外遇 彭博：Nvidia曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

黃仁勳認外遇 彭博：Nvidia曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理
川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」

川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」