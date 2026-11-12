黃仁勳辭職川普首發聲 嘆「這真是太可怕了」

美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所舉行的活動上，頒發國家科學獎章給Nvidia前執行長黃仁勳。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳辭去輝達執行長職務後，川普受訪表示惋惜，並再度強調美國在AI競賽中不能落後中國。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 12日辭去執行長等職位，由財務長柯蕾絲代理執行長。總統川普 受訪談及此事，對黃仁勳捲入爭議感到難過，同時重申美國在人工智慧（AI）領域保持領先中國的重要性。

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根據Moneycontrol報導及訪談逐字稿，川普接受電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）電話專訪時，一如往常將人工智慧稱為「超級智慧」（super intelligence，SI）。他強調「超級智慧的重要性真的超乎想像」，並警告如果美國在AI競賽中失去優勢，處境將會「非常糟糕」。

川普還回憶，10月在華府一場峰會上，他曾頒發國家科學獎章（National Medal of Science）給黃仁勳。談到黃仁勳捲入的爭議時，川普說：「這真是太可怕了。看到這種事情發生，真的令人難過。」

訪談也觸及中國從事AI相關間諜活動的指控。川普表示，美中情報蒐集並非單方面的行為，聲稱美方也在監控中國。他說：「這不是單方面的事，我們也會對他們採取行動。有人說『喔，他們在監聽我們的電話』，我認為沒錯。我們也在監聽他們的電話。確實如此，他們也一樣。長久以來一直都是這樣。」