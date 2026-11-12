眾院3大委員會召黃仁勳作證 拒來就發傳票

美中戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾。(美聯社) ep. John Moolenaar, R-Mich., speaks during a campaign event in Muskegon, Mich., Friday, Oct. 30, 2026. (AP Photo/Paul Sancya)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-10-30，數位典藏序號：20261031020106198】

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因婚外情與涉中國間諜指控引發國會關切，眾院3大委員會要求他閉門說明，否則可能遭傳票；共和黨議員並批評此事涉及國安風險。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 承認與被指為中國間諜的黃樂有婚外情，持續在政壇發酵。路透引述知情人士說法報導，三名共和黨眾議員不太可能同意黃仁勳派公司法務長代為答詢，不排除發傳票 要求黃仁勳本人出面。參院銀行委員會共和黨成員克萊默(Kevin Cramer)10日呼籲黃仁勳辭職，指他的行為構成明確的國安風險。

路透報導，眾院 外交委員會主席馬斯特(Brian Mast)、美中戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)及情報委員會主席克勞福德(Eric Crawford)4日要求黃仁勳，就紐約時報報導他與黃樂的關係及相關指控，前往國會進行閉門簡報。

穆勒納爾接受福斯商業頻道(Fox Business)訪問時表示，黃仁勳必須決定是否同意與議員閉門會面。他說：「若他不同意，或沒有提出其他日期，我相信很可能會有傳票要求他出席。」

馬斯特的發言人表示，若黃仁勳未回應，馬斯特考慮發出國會傳票；不過，議員須獲同僚支持才能發出傳票，各委員會規定也不盡相同。

報導指出，美中正競逐開發日益強大的人工智慧(AI)系統，而輝達的先進晶片廣泛用於訓練及運行尖端模型而處於核心位置。

華府多年來以國家安全為由，限制中國取得這些晶片，而針對黃仁勳的指控，也加深議員對出口管制及其他防護措施是否足夠的疑慮。

另據政治新聞網站Politico報導，聯邦參院銀行委員會資深共和黨議員克萊默10日晚間呼籲黃仁勳辭去執行長職務。

克萊默指出，黃仁勳身為全球最大AI晶片公司的負責人，而他的行為構成明確的國安風險。他說：「遭人勒索的風險實在太高，考量到輝達晶片如此敏感，我認為他必須下台。」

克萊默表示，「即使黃仁勳做過最糟糕的事，只是與這名可能是、也可能不是中國間諜的女子發生婚外情，但她確實可能是間諜，光是這點就足夠。因為我們不知道是否還有其他事情。對我而言，這就是安全風險。」