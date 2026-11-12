眾院3大委員會召黃仁勳作證 拒來就發傳票
黃仁勳因婚外情與涉中國間諜指控引發國會關切，眾院3大委員會要求他閉門說明，否則可能遭傳票；共和黨議員並批評此事涉及國安風險。
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黃仁勳因婚外情與涉中國間諜指控引發國會關切，眾院3大委員會要求他閉門說明，否則可能遭傳票；共和黨議員並批評此事涉及國安風險。
Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳承認與被指為中國間諜的黃樂有婚外情，持續在政壇發酵。路透引述知情人士說法報導，三名共和黨眾議員不太可能同意黃仁勳派公司法務長代為答詢，不排除發傳票要求黃仁勳本人出面。參院銀行委員會共和黨成員克萊默(Kevin Cramer)10日呼籲黃仁勳辭職，指他的行為構成明確的國安風險。
路透報導，眾院外交委員會主席馬斯特(Brian Mast)、美中戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)及情報委員會主席克勞福德(Eric Crawford)4日要求黃仁勳，就紐約時報報導他與黃樂的關係及相關指控，前往國會進行閉門簡報。
穆勒納爾接受福斯商業頻道(Fox Business)訪問時表示，黃仁勳必須決定是否同意與議員閉門會面。他說：「若他不同意，或沒有提出其他日期，我相信很可能會有傳票要求他出席。」
馬斯特的發言人表示，若黃仁勳未回應，馬斯特考慮發出國會傳票；不過，議員須獲同僚支持才能發出傳票，各委員會規定也不盡相同。
報導指出，美中正競逐開發日益強大的人工智慧(AI)系統，而輝達的先進晶片廣泛用於訓練及運行尖端模型而處於核心位置。
華府多年來以國家安全為由，限制中國取得這些晶片，而針對黃仁勳的指控，也加深議員對出口管制及其他防護措施是否足夠的疑慮。
另據政治新聞網站Politico報導，聯邦參院銀行委員會資深共和黨議員克萊默10日晚間呼籲黃仁勳辭去執行長職務。
克萊默指出，黃仁勳身為全球最大AI晶片公司的負責人，而他的行為構成明確的國安風險。他說：「遭人勒索的風險實在太高，考量到輝達晶片如此敏感，我認為他必須下台。」
克萊默表示，「即使黃仁勳做過最糟糕的事，只是與這名可能是、也可能不是中國間諜的女子發生婚外情，但她確實可能是間諜，光是這點就足夠。因為我們不知道是否還有其他事情。對我而言，這就是安全風險。」
眾院外交委員會、美中戰略競爭特設委員會、情報委員會的3位共和黨主席，已要求黃仁勳就相關報導前往國會進行閉門簡報，聚焦其婚外情與國安疑慮。 依報導，議員不太可能接受由公司法務長代答，若黃仁勳拒絕或未提出其他日期，眾院委員會可能在同僚支持下對他發出國會傳票，要求本人出席。 他們認為黃仁勳身為全球最大AI晶片公司負責人，若遭勒索或受外部影響，可能牽動敏感晶片與出口管制安全，因此主張其行為已構成明確國安風險。
精華 FAQ
眾院外交委員會、美中戰略競爭特設委員會、情報委員會的3位共和黨主席，已要求黃仁勳就相關報導前往國會進行閉門簡報，聚焦其婚外情與國安疑慮。
依報導，議員不太可能接受由公司法務長代答，若黃仁勳拒絕或未提出其他日期，眾院委員會可能在同僚支持下對他發出國會傳票，要求本人出席。
他們認為黃仁勳身為全球最大AI晶片公司負責人，若遭勒索或受外部影響，可能牽動敏感晶片與出口管制安全，因此主張其行為已構成明確國安風險。
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