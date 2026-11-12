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不只黃樂？黃仁勳再爆與48歲已婚下屬有染 被拍飯店舉止親密

記者顏伶如／綜合報導
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紐約時報再爆指輝達黃仁勳與女部屬有染，且早傳遍內部。圖為黃仁勳今年5月隨行訪問北...
紐約時報再爆指輝達黃仁勳與女部屬有染，且早傳遍內部。圖為黃仁勳今年5月隨行訪問北京在人民大會堂前致意。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約時報爆料黃仁勳除與黃樂有婚外情外，還與已婚下屬鮑爾關係親密；輝達內規遭關注，董事會也已就相關風波展開調查。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)外遇風暴愈演愈烈，除了有美國情報單位認定是中國女間諜的「小三」黃樂(Alice Huang)以外，紐約時報11日進一步爆料指黃仁勳還有另外的婚外情，對象是輝達醫療保健業務副總監金柏莉‧鮑爾(Kimberly Powell)。根據報導，五名知情人士說，黃仁勳與鮑爾兩人各自已婚，地下情關係在公司內部早就引起私相議論。

許多企業都訂有明文規定，禁止管理階層與部屬談戀愛。根據輝達員工行為準則(code of conduct)，同仁之間應該避免「言行舉止可能導致衝突的狀況出現」，例如發展「私人關係」(personal relationships)。輝達在員工規定當中寫道，若有觸犯準則的不當行為，公司接獲檢舉一定迅速調查。

兩名前任輝達員工透露，今年3月在加州聖荷西舉行的輝達年度開發者大會期間，63歲的黃仁勳與48歲的鮑爾被人拍到在飯店內舉止親密。但紐時註明，記者並沒有看到這段影片。

紐時記者11日透過電話聯繫到黃仁勳，詢問他與已婚部屬鮑爾的關係。他說：「我不覺得你應該直接找我談這個。」旋即掛斷電話。輝達並未發表任何聲明，鮑爾並未回覆採訪要求。

根據輝達官網資料，鮑爾2008年加入公司，目前掌理將輝達晶片技術應用於高等教育及醫療保健領域的計畫，尤其是醫療影像設備方面。

職場社交平台領英(LinkedIn)個人介紹顯示，鮑爾2016年升任輝達人工智慧(AI)業務發展資深總監，2017年獲任命為醫療保健業務副總監。她曾代表輝達出席全球各地的科技大會並發表演講。

報導指出，3月在聖荷西的輝達大會上，鮑爾以如何運用AI在醫療界、生物界尋求突破為題發表演講。她的演說簡報投影片裡，使用了黃仁勳的卡通造型插圖。

大會期間，輝達高層主管在會場附近一家飯店開會，黃仁勳與鮑爾親密互動被一名旁觀者用手機拍下影片。黃仁勳安全人員發現之後將旁觀者驅離，同時提出條件，要求簽署保密協議。

黃仁勳1993年創立輝達，幾十年來發展成全球首屈一指的人工智慧晶片巨頭，近來因為桃色風波面臨檢視。

黃仁勳8日發表聲明承認與新加坡數據中心企業Megaspeed高層主管黃樂有婚外情之後，輝達董事會委託「沃奇爾·立普頓律師事務所」(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)展開獨立調查。三個眾議院委員會的共和黨籍主席已要求黃仁勳出席閉門聽證會，說明與黃樂互動關係。

精華 FAQ

  • 報導稱黃仁勳除了先前承認與黃樂有婚外情外，還被指與輝達醫療保健業務副總監鮑爾有地下情，且兩人皆已婚，關係早在公司內部引發議論。

  • 輝達規定同仁應避免可能造成衝突的言行，包括發展私人關係；若接獲違規檢舉，公司承諾會迅速調查，顯示此類關係可能觸及內控與倫理問題。

  • 除董事會委託律師事務所針對黃樂案展開獨立調查外，3個眾議院委員會的共和黨主席也要求他出席閉門聽證，說明與黃樂互動情況。

黃仁勳 間諜 輝達

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