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民主黨放話川普「找好律師」 白宮先下手為強

記者胡玉立／綜合報導
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白宮法律顧問夏夫(左)與川普總統。(路透)
白宮法律顧問夏夫(左)與川普總統。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮致函警告民主黨，若以調查川普及其政府作為威脅，可能越界成犯罪；民主黨則回擊將強力監督，雙方對峙升溫並提前進入法律戰準備。

白宮法律顧問夏夫(Will Scharf)9日致函眾院監督委員會民主黨領袖賈西亞(Robert Garcia)，警告下屆國會，民主黨若對川普總統及其政府展開調查，可能構成「公然犯罪」。在這封11日對外公開的信函中，白宮首席律師夏夫指出，民主黨人多次強調將藉多數席位優勢調查總統及其盟友，此舉可能越過憲法界限，甚至構成非法威脅。

這封先下手為強的警告函，被視為明年新一屆國會的兩黨抗爭升溫。期中選舉後，民主黨奪回國會控制權，賈西亞預計明年1月出任新國會的眾院監督委員會主席，表明民主黨將對川普啟動一系列嚴打嚴查行動，警告川普政府官員「找好律師」。美聯社報導，此類調查本屬國會監督職能範疇，夏夫卻向民主黨人「示警」，凸顯這場「對決」事態升級，對國會權威及政府各分支之間的權力平衡，將產生重大影響。

即將接任明年1月新國會的眾院監督委員會民主黨領袖賈西亞。(美聯社)
即將接任明年1月新國會的眾院監督委員會民主黨領袖賈西亞。(美聯社)

夏夫信中寫道：「針對行政部門官員的威脅，若目的是阻撓他們履行公職，或相關程序只是濫用權力、讓當事人感到恐懼，行為可能已越過憲法界線，構成公然犯罪」，可能引發行政部門對國會的調查。

賈西亞11日回擊道：「川普似有什麼不可告人的秘密」，「國會權力源於憲法，而非白宮許可。國會在開展調查和監督方面有很大自由度。」「國人以壓倒性票數支持我們通過立法根除腐敗濫權。川普政府不斷將政府機構『武器化』，並威脅對國會發動違憲攻擊；國會是與行政部門平起平坐的政府分支，絕不會被司法部這個已被『武器化』的機構或總統律師那些無憑無據的威脅嚇倒。」

賈西亞重申他選後要白宮「找好律師」的言論，指白宮「臉皮太薄」、「經不起任何壓力」。他說：「若你曾侵害美國公眾利益，就該請律師；若你身為企業執行長卻坑害美國民眾，也該請律師。」

華盛頓郵報報導，白宮針對國會將加強監督並展開立法調查，已開始擴充法律顧問辦公室的人員，迄今已增聘 15 名員工，以準備打法律戰。

川普政府很可能會沿用他第一任政府在2019年民主黨贏得眾議院後所採取的策略。當時，川普誓言要對抗「所有」傳票，他的政府也經常拒絕遵守傳票，最終導致爭端訴諸法庭。

白宮與民主黨控制的國會之間持續衝突的前景，也促使私人企業和律師事務所擴充人員，以應對即將到來的猛烈攻勢。川普的顧問和盟友也已聘請律師。而遊說公司也正準備應對國會委員會的質詢，這些委員會將調查他們與川普政府的關係。

民主黨人打算調查川普及其家人在川普重返政壇後如何累積財富、政府如何處理已故淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案、美國移民與海關執法局(ICE)各項行動及川普興建白宮宴會廳工程等等。

即將接任明年1月新國會的眾院監督委員會民主黨領袖賈西亞。(美聯社)
即將接任明年1月新國會的眾院監督委員會民主黨領袖賈西亞。(美聯社)

精華 FAQ

  • 白宮法律顧問認為，若民主黨以調查作為施壓手段，目的是阻撓官員執行公務或製造恐懼，可能越過憲法界線，甚至構成公然犯罪。

  • 賈西亞反批川普政府把機關武器化，強調國會監督權來自憲法，不需白宮許可，並重申民主黨將對川普及其政府展開嚴格調查。

  • 白宮已增聘法律顧問、準備應對傳票與調查，民主黨也將啟動多項監督行動，企業與律師事務所同樣開始擴編，顯示雙方衝突將延伸到法庭。

川普 白宮 民主黨

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