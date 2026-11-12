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在無名戰士塚高聲喧嘩 赫塞斯遭衛兵喝止

編譯盧炯燊／綜合報導
國防部長赫塞斯11日偕夫人前往「無名戰士塚」致敬。(美聯社)
國防部長赫塞斯11日偕夫人前往「無名戰士塚」致敬。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

赫塞斯在阿靈頓國家公墓無名戰士塚前與幕僚拍照時高聲交談，遭哨兵喝止後離場；事件因直播曝光引發關注，也引來民主黨批評。

剛逃過眾院彈劾的國防部長赫塞斯，在11日美國退伍軍人節當天遭到一名哨兵訓斥，原因是他與幕僚等人，在阿靈頓國家公墓「無名戰士塚」 (Tomb of the Unknown Soldier)大聲喧嘩，違反「絕對保持安靜」的規定。

據NBC新聞報導，川普總統、副總統范斯等率領眾人，在退伍軍人節前往「無名戰士塚」獻花，儀式結束後，赫塞斯與妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)、他的幕僚長布里亞(Ricky Buria)、副幕僚長韋弗(Patrick Weaver)及高級顧問拉達博(Tami Radabaugh)等人在「無名戰士塚」前合照。

一行人在拍照及離開階梯時傳出陣陣笑聲及交談聲，此時正在墓前巡邏的陸軍第三步兵團「老衛隊」(The Old Guard)哨兵隨即停下腳步，轉向他們大聲喝止，說道：「任何時候，所有訪客都必須保持肅靜與尊重的氛圍」(All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times)。

當時CNN及C-SPAN正現場直播川普總統獻花活動，將所有畫面完整記錄下來。

赫塞斯等人遭訓斥後，只回頭看了一眼並向哨兵簡單示意後，馬上離開現場，未在現場多作停留。

五角大廈發言人其後發聲明說，「國防部長及整個國防部一直都尊重，且永遠尊重我們軍人為保衛美國安全所作出的犧牲」，「在這個莊嚴的紀念日子裡，一位士兵以恰當而恭敬的方式提醒大家保持肅靜」。

阿靈頓國家公墓的「無名戰士塚」自1937年起由陸軍哨兵全天候不間斷守衛，是美國最神聖的軍事紀念地之一，是第一次世界大戰、第二次世界大戰和韓戰中身分不明士兵的最終安息之地。無論訪客身分或官階高低，若大聲喧嘩或嬉笑，哨兵有權且有責任當場制止。

NBC新聞指出，由於赫塞斯剛逃過眾院彈劾案，因此其公開舉止格外受到外界放大檢視。民主黨也對此事迅速反應。

威斯康辛州民主黨眾議員摩爾 (Gwen Moore)指出，赫格塞斯的行為顯示他「完全不適任」。

另方面，川普與副總統范斯在獻花儀式後先後發表講話，其中川普特別提到赫塞斯也在場，形容「他做得非常出色，他做的一切都是為了你們」，引來台下掌聲與歡呼。

精華 FAQ

  • 他在美國退伍軍人節前往阿靈頓國家公墓無名戰士塚獻花後，與妻子及幕僚拍照、離開時出現笑聲與交談聲，因此被巡邏哨兵當場訓斥。

  • 哨兵高聲要求所有訪客「任何時候都必須保持肅靜與尊重」，這反映無名戰士塚對安靜與敬意的嚴格規範，任何人都不能例外。

  • 五角大廈發言人強調國防部尊重軍人犧牲，民主黨眾議員摩爾則批評赫塞斯完全不適任；而川普還在講話中替赫塞斯背書，現場掌聲不斷。

赫塞斯 范斯 彈劾

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