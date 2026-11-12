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甘迺迪家族也提告：川普拱門「陰影籠罩墓園 」褻瀆

記者胡玉立／綜合報導
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今年6月國家廣場舉行的「偉大美國博覽會」，展出紀念拱門的模型。(美聯社)
今年6月國家廣場舉行的「偉大美國博覽會」，展出紀念拱門的模型。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

甘迺迪家族9名成員加入訴訟，要求阻止川普在阿靈頓國家公墓旁興建巨型紀念拱門，認為其將破壞墓園景觀與紀念意義。

甘迺迪家族的九名成員10日向法院提交動議，申請加入既有的兩起訴訟，阻止川普總統在阿靈頓國家公墓前及林肯紀念堂對岸興建高達250呎的巨型紀念拱門。他們表示，這座拱門將使他們長眠在阿靈頓國家公墓的親人墓地籠罩在陰影下，「全然改變瞻仰墓地體驗」，是對墓地的「永久褻瀆」。

九名加入訴訟的甘迺迪家族成員，都是羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy)和愛德華·甘迺迪(Edward M. Kennedy）的子女及孫輩。羅勃和愛德華是遇刺身亡的甘迺迪總統(John F. Kennedy)的兄弟，兩人都曾擔任聯邦參議員。他們的墓地緊鄰甘迺迪總統墓前的「永恆之火」；這三個紀念設施是阿靈頓國家公墓的主要景觀，每年吸引數百萬遊客造訪。

衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)並未參與此訴訟。他被川普提名，而且與家族中許多成員關係不睦。

代表甘迺迪家族相關親屬的律師在文件中寫道，拱門位置將遮蔽林肯紀念堂(Lincoln Memorial)與阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)之間的直線視線，這條視線「象徵內戰後的國家統一」；建造拱門是對墓地的「永久褻瀆」，甘迺迪家族後代「將再也無法像家族所期望那樣地瞻仰墓地」。

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)對此表示，「甘迺迪家族部成員參與針對這座拱門的訴訟，令人遺憾。該計畫初衷是紀念安葬在阿靈頓國家公墓的英雄。司法程序不該被濫用來將一座旨在團結全國的建築政治化。」

這座拱門是川普依據個人品味改造華府景觀大興土木的眾多項目之一，預定興建於鄰近阿靈頓國家公墓的紀念圓環(Memorial Circle)。川普稱該巨型拱門是向美國退伍軍人和軍隊致敬，要將它打造成比巴黎凱旋門更大、具備現代功能的軍事綜合設施。為推進拱門興建步伐，白宮上周推出華麗網站展示拱門相關計畫。

華府聯邦法官楚特坎(Tanya Chutkan)11月初已裁定暫緩拱門興建工程兩周，以便審理針對該計畫提出的法律挑戰。拱門尚未動工。

精華 FAQ

  • 他們主張拱門會遮蔽阿靈頓國家公墓的主要景觀，改變瞻仰墓地的體驗，並破壞林肯紀念堂與墓園之間象徵國家統一的視線，因此屬於對墓地的永久褻瀆。

  • 共有9名家族成員加入，都是羅勃·甘迺迪與愛德華·甘迺迪的子女及孫輩。兩人分別是遇刺身亡的甘迺迪總統之弟，且都曾任聯邦參議員。

  • 白宮發言人表示，家族成員參與訴訟令人遺憾，因為計畫原意是紀念安葬在阿靈頓的英雄，司法程序不應被用來把一座意在團結全國的建築政治化。

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