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天王級人選接替黃仁勳CEO位置？傳蘋果庫克入列

Nvidia董事會要炒黃仁勳 川普政府不干預

記者顏伶如／綜合報導
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全球市值最大的先進晶片公司輝達執行長黃仁勳，面臨事業最大風暴，自承有婚外情後，再...
全球市值最大的先進晶片公司輝達執行長黃仁勳，面臨事業最大風暴，自承有婚外情後，再被爆與女下屬有染。華爾街日報導指輝達董事會正考慮要黃仁勳辭去執行長職務。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

多家媒體報導黃仁勳捲入婚外情與安全爭議，輝達董事會傳正評估撤換其執行長職務，並已著手尋找接班人，白宮則表明不會干預。

多個媒體11日報導，人工智慧晶片大廠Nvidia輝達(另譯英偉達)執行長黃仁勳外遇中國女間諜黃樂(Alice Huang)的桃色風暴愈演愈烈，且又爆出第二宗婚外情之後，輝達董事會現正準備撤換執行長黃仁勳。

預定今開會 已委外協助物色接班人 先找臨時執行長

董事會對黃仁勳展開獨立調查以來，輝達股價連日走跌，11日盤後交易下跌約8%。

除了黃樂之外，紐約時報11日報導，黃仁勳跟有夫之婦的48歲部屬、輝達醫療保健業務副總監金柏莉‧鮑爾(Kimberly Powell)也有婚外情。

華爾街日報11日率先報導指，消息人士說，輝達董事會將在11日晚的會議決定黃仁勳去留，白宮不會干預董事會的決定；CNN隨後報導，川普政府內部人士普遍預期他會下台。彭博引述知情人士報導，董事會已委外協助物色接班人。知情人士說，董事會正考慮先任命臨時執行長，同時尋找正式接任人選。

路透報導，D.A. Davidson 技術研究主管盧里亞(Gil Luria)表示，「黃仁勳立即被撤職可能會給輝達帶來挑戰，因為該公司沒有繼任計畫，但若黃仁勳違法或違反公司政策，董事會一旦掌握證據，很可能會立即採取行動。」

如果黃仁勳離開執行長職務，一個由他掀起的全球人工智慧熱潮以及晉升地緣政治明星的時代，便將畫下句點。屆時身為全球最高市值企業之一的輝達，將需要另覓領導人。目前尚不清楚接班人選為何，黃仁勳過去曾說，並不相信接班人規畫。

路透指，投資者和分析師表示，雖然短期內對輝達晶片的需求不太可能下降，但該公司支持的更廣泛的企業群體可能會受到影響。

新加坡Vantage Point資產管理公司首席投資長尼克·費雷斯表示，「輝達也是循環融資的核心，而循環融資正在為投資熱潮提供資金，」「他們正在為客戶融資。在這種繁榮或泡沫時期，有時只需要經濟放緩就能將其轉變為蕭條階段。」

身為輝達共同創辦人的黃仁勳，被許多人視為人工智慧軍備競賽(AI arms race)的代表人物。他以招牌皮夾克、馬不停蹄參加全球各地會議與活動聞名，談吐之間帶有高度自信，彷彿一名販賣著世人渴望產品的銷售員。

輝達的圖形處理器是封裝數十億個電晶體的高性能電腦處理器，是許多人眼中下一波工業革命背後的核心要素。輝達對全球客戶的重要性，讓黃仁勳身價水漲船高，成為全球名人。

他與美國、中國高層官員頻繁會面，經常走訪出生故鄉同時也是全球晶片產業製造樞紐的台灣，每次現身都受到熱情粉絲簇擁包圍。

黃仁勳8日在給員工的一封信中坦承對妻子不忠，對辜負家人與員工信任道歉，人設頓時崩壞。黃樂是新加坡數據中心公司Megaspeed高層主管，但美國情報官員認定她為中國情報機構工作。Megaspeed從2024年底就遭到美國商務部調查。

黃仁勳的個人魅力以及AI熱潮能夠提振經濟的論述讓川普總統留下深刻印象，黃仁勳因此成為白宮常客。

華爾街日報報導，儘管存在安全疑率，川普仍批准輝達晶片銷往中國，黃仁勳多項政策主張也獲川普採納，如今這些措施紛紛面臨國會議員與其他官員嚴格檢視。

精華 FAQ

  • 報導指出，黃仁勳被爆涉及外遇與第二宗婚外情，董事會已展開獨立調查；若查有違法或違反公司政策，董事會可能採取撤換行動。

  • 消息人士稱，董事會已委外協助物色接班人，並在討論先任命臨時執行長，再同步尋找正式人選，以降低突發換將對公司營運的衝擊。

  • 在調查與換帥傳聞下，輝達股價連日走跌，盤後一度跌約8%；分析師也擔心，若領導層動盪，可能波及更廣泛的企業與投資熱潮。

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