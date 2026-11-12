我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

網熱傳黃仁勳妻聲明 台灣事實查核中心：疑AI合成音檔

記者王湘涵／舊金山灣區報導
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查...
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查無她公開發布相關聲明的可靠來源。(截自台灣事實查核中心網站)

AI摘要

文章摘要整理：

社群熱傳黃仁勳妻子洛莉就婚外情爭議發聲的英文音檔，台灣事實查核中心比對後認定高度疑似AI合成，且查無正式發布來源。

近期社群媒體熱傳一段英文發聲、附中文字幕的視頻，聲稱是Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳妻子洛莉(Lori Huang)的公開聲明，內容談及她對丈夫婚外情及相關爭議的態度，引來部分網友以「氣度」與「包容」等語讚許。不過，台灣事實查核中心11月11日公布查核，指出網傳洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，與本人受訪聲音不符，也查無她發布這份聲明的正式來源。

台灣事實查核中心是2018年成立的民間非營利組織，針對公共議題及網路流傳訊息進行查證，並在網站公開查核過程、證據與結論，供讀者檢視。

據該中心報告，網傳音檔以洛莉的口吻表示，自己「28年來」盡量不讓私生活進入公眾視野，如今因丈夫的事件作出簡短說明，希望外界給予家人私人空間，並談及對相關人士及國安調查的態度。

查核中心使用多項AI音檔偵測工具，結果均顯示受檢音檔高度疑似為AI合成。查核人員也找出洛莉2024年6月接受媒體訪問的聲音進行比對，發現與網傳音檔不符，語者比對工具亦顯示兩者高度不相似。

除了聲音，內容中提及的時間也有疑點。黃仁勳夫妻於1985年結婚，至今約41年。輝達則於1993年創立，至今約33年。查核中心指出，無論從婚姻或創業時間計算，都無法對應音檔提到的「28年」，網傳內容也未說明這個數字的起算依據。

在發布來源方面，查核人員檢視輝達官網、黃仁勳夫妻創辦的基金會網站及外媒報導，均未找到洛莉發布相關聲明的紀錄。綜合聲音比對、內容疑點及來源查證，該中心將網傳音檔判定為錯誤資訊。

網傳「聲明」雖獲部分網友讚許，但目前沒有可靠來源證明內容出自洛莉本人，在她尚未公開表態前，避免轉傳來源不明的「聲明」，也是尊重其隱私的一種方式。如何處理家庭私事、需要多少時間、是否願意回應，以及如何表達自己的感受，都應保留由當事人決定的空間。

精華 FAQ

  • 台灣事實查核中心指出，這段英文發聲、附中文字幕的音檔高度疑似為AI合成，與洛莉本人受訪聲音不符，且找不到她曾正式發布這份聲明的來源。

  • 查核中心使用多項AI音檔偵測工具，結果都顯示高度疑似AI合成，並拿洛莉2024年6月受訪聲音比對，發現兩者差異明顯，語者比對也顯示不相似。

  • 因為黃仁勳夫妻1985年結婚，至今約41年，輝達1993年創立也僅約33年，無論從婚姻或創業時間推算，都無法對應音檔提到的28年。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

下一則

紐約放空客半年前示警：黃仁勳與黃樂「近得令人不安」

延伸閱讀

黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱

黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱
網友熱議 黃仁勳若離婚要付出多少金錢代價

網友熱議 黃仁勳若離婚要付出多少金錢代價
黃仁勳從聲稱「完全正常」到坦承婚外情 誠信受檢驗

黃仁勳從聲稱「完全正常」到坦承婚外情 誠信受檢驗
黃仁勳11/18赴國會閉門會議？捲女諜案的他面臨強力檢視

黃仁勳11/18赴國會閉門會議？捲女諜案的他面臨強力檢視

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料