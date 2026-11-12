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黃仁勳照常上班為外遇道歉 Nvidia氣氛悲傷 員工坦言震驚

編譯季晶晶／綜合報導
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輝達執行長黃仁勳承認婚外情、董事會展開調查後，9日照常走進加州聖塔克拉拉總部上班...
輝達執行長黃仁勳承認婚外情、董事會展開調查後，9日照常走進加州聖塔克拉拉總部上班。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳坦承婚外情並向員工致歉後仍照常上班，輝達內部氣氛悲傷震驚，公司並已委託律所展開獨立調查。

CNBC引述知情人士報導，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳承認婚外情、董事會展開調查後，9日照常走進加州聖塔克拉拉總部上班。他在高階主管晨會上先為婚外情道歉，但沒有接受提問，隨即轉回公司業務，努力營造「一切如常」氣氛。他10日也照常進公司開會，距離輝達公布季度財報只剩一周。

這場風波已衝擊黃仁勳在員工心中的形象。輝達內部人士向電台CNBC形容，公司氣氛「悲傷」。一名員工坦言，黃仁勳的坦白讓他震驚。許多資深員工長年視黃仁勳為偶像，認為他不會犯錯，甚至把他當成精神領袖，如今不少人仍難以接受他的行為。

知情人士表示，黃仁勳在這場閉門會議開始時，先談到自己婚姻不忠，並向員工表達深切歉意。由於未獲授權對外發言，知情人士要求不要具名。他們說，黃仁勳沒有接受任何提問，隨即轉而談論業務與當天的重要議程。

輝達內部人士表示，黃仁勳與一名疑似中國間諜的女子發生婚外情，在調查持續進行時，黃仁勳試圖展現「一切照常」的態度。

63歲的黃仁勳8日在電子郵件中向員工坦承婚外情，但未透露交往對象後，各界對黃仁勳的觀感出現轉變。

黃仁勳寫道：「我知道一句道歉無法挽回我所做的一切。我希望我們的家庭能夠癒合，也希望隨著時間推移，我能重新贏回你們的信任。」 

輝達內部人士還告訴CNBC，資深員工將黃仁勳奉為不會犯錯的偶像與指路明燈。這些人士表示，許多輝達員工也難以接受黃仁勳的行為。

黃仁勳於1993年共同創立輝達，開發用於電玩遊戲畫面的繪圖處理器(GPU)。最近幾年，輝達成了人工智慧(AI)熱潮的代名詞，為支撐大型語言模型與龐大資料中心建設的技術提供動力。 

輝達10日表示，將由沃奇爾立普頓律師事務所（Wachtell Lipton）主導獨立調查黃仁勳婚外情案，釐清輝達是否成為外國間諜活動目標。

華爾街日報報導，沃奇爾立普頓是紐約頂尖律師事務所之一，擁有約300名律師，經常擔任上市公司交易顧問，也以替大型企業及組織進行內部調查聞名。該事務所曾為美國職籃NBA提供法律服務，包括調查涉及洛杉磯快艇隊及球星雷納德的合約醜聞。

輝達的調查將由沃奇爾立普頓的金俊賢主導。金俊賢曾任聯邦檢察官，10月才加入該事務所，過去曾在紐約南區聯邦檢察官辦公室擔任多項領導職務。2021年，他曾受紐約州檢察長詹樂霞委託，調查時任紐約州長柯莫涉嫌性騷擾一案。

精華 FAQ

  • 他在高階主管晨會上先為婚外情道歉，但沒有接受提問，隨即轉回公司業務。8日他也曾以電子郵件向員工坦承不忠，表示希望家庭癒合並重建信任。

  • 知情人士形容公司氣氛「悲傷」，有員工坦言對黃仁勳的坦白感到震驚。許多資深員工長年把他視為不會犯錯的偶像，如今對其行為仍難以接受。

  • 輝達表示將由Wachtell Lipton律師事務所主導獨立調查，目的是釐清黃仁勳婚外情案，以及公司是否成為外國間諜活動的目標。負責人是曾任聯邦檢察官的金俊賢。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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