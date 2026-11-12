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與黃仁勳2023早合作 黃樂公司取得大批AI晶片引美調查

編譯周辰陽、記者林宸誼／連線報導
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輝達執行長黃仁勳2024年7月訪台時，被拍到與新加坡資料中心Megaspeed前...
輝達執行長黃仁勳2024年7月訪台時，被拍到與新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂同框。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黃樂借由新加坡空殼公司Megaspeed取得逾40億美元輝達晶片，遭美新兩國調查，且其與黃仁勳早在2023年12月即已在新加坡接觸。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳與疑似中國間諜的Megaspeed前主管黃樂發生婚外情，紐約時報調查發現，兩人2023年12月就曾在新加坡聚會，結識時間比先前所知更早。

根據黃樂的線上履歷，她曾擔任四年電視台記者，之後任職於滙豐銀行及中信證券。最早出現她姓名的企業紀錄可追溯至2010年。到了2020年，黃樂與據稱是她丈夫的康偉已在上海部分投資圈享有知名度，兩人透過企業網進行收購及投資，並協助騰訊在上海興建及營運AI運算中心，為黃樂前往海外取得關鍵晶片鋪路。

美國政府2022年底開始限制先進AI晶片銷往中國，企業若想取得晶片須在中國境外註冊，且不能有明顯指向中國的所有權關係。2023年，黃樂透過一家英屬維京群島公司，收購與她上海企業網有關的線上遊戲公司「第七大道」旗下新加坡子公司，更名Megaspeed，首次大規模進軍晶片領域。

新加坡紀錄顯示，2023年稍晚，Megaspeed被轉讓給一家新加坡空殼公司，所有權變更四天後，便獲選為輝達雲端合作夥伴，得以取得先進晶片。知情人士透露，股權轉讓後黃樂仍掌控公司日常營運。

2023年12月，黃樂在新加坡一家義大利餐廳與黃仁勳及幾名同事會面。照片顯示黃樂面帶微笑，站在身穿招牌黑色皮衣的黃仁勳身旁。這場會面後，黃樂憑藉上海金融界人脈逐步打入科技圈，並與康偉合作，使Megaspeed成為取得輝達技術的重要管道。

2024年6月，黃樂在台北一場科技活動中，向一群高階主管炫耀能直接聯繫黃仁勳。當時剛過午夜，她主動表示可以請黃仁勳前來，然後黃仁勳馬上就出現了。不過，一名與輝達關係密切的人士表示，黃仁勳當時與另外兩名輝達高階主管同行，原本就計畫參加聚會。

同月，Megaspeed開始收到大批輝達最先進AI晶片，最終取得價值超過40億美元晶片。大規模採購引起美國當局的注意，商務部2024年底派員檢查Megaspeed資料中心。

新加坡也開始調查Megaspeed。一名熟悉調查的人士透露，黃樂2025年因涉及進口虛假申報調查遭禁止離境，並被傳喚訊問，但因證據不足，針對她的調查已結束。新加坡當局表示仍在調查Megaspeed。一名熟悉該公司的人士透露，黃樂隨後飛往上海，Megaspeed則開始由一名新主管向員工下達指示。

精華 FAQ

  • 她先以英屬維京群島公司收購新加坡子公司並改名Megaspeed，再透過所有權重組取得輝達雲端合作資格，隨後大量採購先進AI晶片，總值逾40億美元。

  • 因美國已限制先進AI晶片銷往中國，而Megaspeed雖設於新加坡，卻被認為與中國背景密切，且短時間內大規模取得晶片，因此引發商務部上門檢查。

  • 紐約時報調查指出，兩人早在2023年12月就已在新加坡聚會，時間比先前所知更早；此外，黃樂還曾在2024年6月炫耀可直接聯繫黃仁勳。

黃仁勳 間諜 輝達

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