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黃仁勳小三黃樂是中國間諜？「紅色賭盤」作者沈棟反問：證據在哪

記者林則宏／即時報導
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沈棟以其對中國政治與商業運作邏輯的了解研判，黃樂很可能只是商業掮客或「白手套」。...
沈棟以其對中國政治與商業運作邏輯的了解研判，黃樂很可能只是商業掮客或「白手套」。(記者曾原信/攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

《紅色賭盤》作者沈棟指出，黃樂未必是間諜，更可能是商業掮客或白手套；他呼籲外界別急著下定論，應從資金流與採購網絡追查真相。

Nvidia輝達執行長黃仁勳婚外情女主角黃樂遭指為中國間諜，但熟悉中國政商遊戲規則的「紅色賭盤」作者沈棟卻認為，黃樂很可能只是一名商業掮客或「白手套」。他指出，大家應該停止追逐聳動的間諜敘事，開始循著金流追查。

沈棟台北時間11日在個人電子報平台Substack撰文指出，過去幾天，網上充斥著有關黃樂的消息，幾乎所有人都已認定，黃樂就是中國間諜。但沈棟問：「證據在哪裡？」以他在中國經商逾20年的經驗研判：黃樂主要是名商業掮客，也可能曾替其他商業利益充當「白手套」。

沈棟指出，近期一些調查報導揭露黃樂參與過一連串複雜的資本市場交易，其中反覆出現的模式就是透過中間人與多層持股架構，將交易文件上具名的人與背後實際享有經濟利益的人區隔開來。黃樂之後成為Megaspeed代表，只是再次運用其早已熟稔的商業手法。

他表示，商業掮客的工作，就是將資金持有者與資源掌控者連結起來、安排融資，並協助交易克服商業或政治障礙。他們最有價值的資產，是接近關鍵人物與取得資源的管道。

白手套的功能更為特定：替人辦事，同時掩蓋交易背後真正委託人的身分或利益。這在企業併購中特別有用，因為關係人交易可能觸及資訊揭露、股東核准與監管審查等要求。類似安排也可能被用來規避制裁或出口限制。

沈棟進一步指出，相關報導還揭露另一項重要訊息：黃樂一路以來發展事業所依託的網絡，近幾年已朝運算基礎設施領域移動。

2023年，黃樂取得7Road International控制權，將公司更名為Megaspeed，並將業務轉向AI雲端運算。短短幾個月內，Megaspeed便成為輝達的合作夥伴。據報，隨後2年間，該公司就採購了約48億美元的輝達設備。

此外，據報導，Megaspeed剛開始安排數十億美元輝達設備採購時，掌握的資金僅數百萬美元。據路透查閱的公司申報文件，截至2023年底，其總資產約3,300萬美元。但到了2024年底，資產已膨脹至約30億美元。沈棟問：「錢從哪裡來？」

與此同時，2023年底，Megaspeed股權移轉給1家新成立的新加坡公司SwiftData。黃樂雖不再擔任部分正式職務，但在公開場合仍與Megaspeed領導階層保持關聯。沈棟表示，這就引出1個問題：這門生意背後，真正的主事者是誰？

針對黃仁勳這起緋聞，沈棟指出，目前主流敘事認為，這是中國情報行動的一環。但11月10日，美國科技媒體The Information的報導提供另個重要資訊：黃樂及其合作者透過中國與新加坡的企業網絡，協助促成至少75億美元的輝達晶片出貨給中國企業。若消息屬實，這意味Megaspeed是1個更龐大採購網絡的一部分。

沈棟強調，他並不是說，黃樂不可能替中國情報機關工作，美國當局可能掌握尚未公開、具說服力的證據。令他不安的是，網上如此多人已將黃樂的間諜身分視為事實，對她周圍的商業網絡卻少有同等程度的關注。

沈棟推測，黃樂是名商業掮客或白手套，其價值在於連結有權有勢的利益方，同時讓這些利益方與交易保持表面上的距離。若這項判斷正確，真正的故事就是中國商業利益方，可能如何運用境外公司、融資安排與私人關係，取得價值數十億美元的美國先進技術。

他認為，調查者不應執著於尚未證實的間諜敘事，而應追問：究竟是誰最終控制採購網絡？誰提供資金？誰取得算力？輝達對最終客戶知道多少？

沈棟指出，現有證據指向1個可能更能揭示問題本質的故事：價值數十億美元、涉及戰略敏感性的美國技術，經中間人流轉，但背後真正的委託人與經濟利益依然隱晦不明。他強調，人們應該停止追逐聳動的間諜敘事，開始循著金流追查。

精華 FAQ

  • 沈棟認為，目前沒有足夠公開證據證明黃樂就是中國間諜；依他在中國經商多年的經驗，黃樂更可能是商業掮客，或替他人遮掩身分與利益的白手套。

  • 他認為，真正重要的是追查金流與交易結構，而不是先入為主把黃樂定義成間諜；因為背後可能涉及更龐大的商業網絡、資金來源與技術取得問題。

  • 沈棟指出，Megaspeed短期內採購數十億美元設備，但資產與資金來源變化極大，因此最該追問的是誰出資、誰控制採購網絡，以及輝達究竟知道多少最終客戶資訊。

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