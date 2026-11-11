黃仁勳婚外情涉中國間諜 學者：科技巨頭權力大 美國安防線跟不上

輝達執行長黃仁勳5月14日在北京人民大會堂出席中國國務院總理李強與美國企業代表的會議，並向媒體發言。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 學者指出，黃仁勳婚外情若牽涉中國間諜，重點不只在機密外洩，而是可能左右輝達對中銷售與美國國安決策，凸顯矽谷權力已超越傳統防線。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 8日承認發生婚外情，據紐約時報報導，美國情報機構認定他的婚外情對象黃樂是中國大陸國家安全部的間諜 ，消息震撼市場與監管機構。曾任職拜登政府的學者艾伯特（Cory Alpert）在澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）所屬期刊「解釋者」（the interpreter）撰文指出，此事凸顯華府與矽谷關係中的新矛盾：民間企業高階主管掌握的權力遠比以往大，但負責維護美國國家安全的機構尚未跟上這項變化。

艾伯特現為墨爾本大學博士研究員，專研AI對民主制度的衝擊，曾在拜登政府任職的他在文章中說，黃仁勳事件的主要威脅，不在於中國掌握特定機密資訊，而是可能藉此影響輝達對於向中國銷售AI晶片的立場。國家安全機構除了保護敏感資訊，也負責防止政府決策者受到外部勢力影響。然而，美國大型科技企業的領導人，正逐漸成為關鍵人物，足以從權力結構上左右美國國家安全政策。

矽谷企業高階主管正主動塑造美國國家安全利益，而不再只是提供政府要求的產品與服務，進而影響世界如何看待美國實力。當特斯拉執行長馬斯克限制烏克蘭士兵使用星鏈服務時，外界紛紛猜測，究竟是馬斯克還是川普授權限制服務。這項疑問本身便凸顯，攸關國家安全的關鍵決策，已可能由政府或民間企業做出。

艾伯特認為，掌控軍事及情報機構所使用技術的矽谷高階主管，即使無法接觸機密資訊，仍能決定這些技術如何運作，甚至可能改變一個國家的行動能力，或敵對勢力能取得哪些技術。這些企業與川普政府關係密切，也是川普政府所界定美國實力的前沿力量，其行動造成的影響，重要性甚至足以與整個政府相比。

世界各國政府愈來愈有理由將黃仁勳這類人物視為地緣政治要角。這起醜聞顯示，反情報機構必須正視這項現實。美國主要反情報機構聯邦調查局（FBI）已採取部分措施保護民間產業，但隨著科技業高階主管扮演的公共角色轉變，反情報防禦也面臨新的挑戰。

除了如何保護黃仁勳這類人物免受外國情報活動影響，企業高管與政治人物的關係也是問題。美國總統川普早在事件曝光前，就已獲告知黃仁勳的婚外情，以及情報界評估其婚外情對象與中國情報機構有關聯。川普即使聽取相關簡報，仍持續與黃仁勳往來，並在醜聞曝光後公開為他辯護。

文章說，川普原本可以迫使黃仁勳下台，卻沒有這麼做，因為這將疏遠一名重要政治盟友，而黃仁勳也是川普與中國進行戰略競爭的核心人物。黃仁勳支持「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，也有助於川普在矽谷建立政治與經濟支持基礎。

川普未根據美國情報界掌握的情報採取行動，是因為他認為黃仁勳不可或缺。這也凸顯，即使反情報機構能因應局勢變化，其專業判斷仍可能遭政治領導人基於政治考量否決。這些新的安全弱點不會局限於美國境內，對民間及公部門仰賴美國科技的所有國家都具有重要意義。

文章最後指出，逐漸站上舞台中央的美國新一代領導人，必須正視矽谷在川普時代累積、看似難以撼動的權力。美國選民在期中選舉表達的強烈不滿，部分也源自對這群科技業領袖的反彈。未來，兩黨新一代領導人執政時，都必須重新思考國家安全的範疇，包括反情報工作，將如今由民間企業及個人掌握的公共權力納入考量。