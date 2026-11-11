紐時：川普5月訪中空軍一號途中 才得知黃仁勳外遇中諜

紐約時報報導，川普總統(左)兩度接獲情報簡報指黃仁勳涉及中國女間諜的調查行動。但川普9日表示只有被告知一次。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導指川普5月訪中途中才得知黃仁勳涉中國女間諜，且曾兩度聽取相關簡報；同時揭露黃仁勳與黃樂多地往來，牽動AI晶片與國安疑慮。

紐約時報10日報導，消息人士說，川普 總統今年5月搭乘空軍一號前往中國訪問的途中，獲得告知美國已經掌握敏感情報顯示，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)外遇對象是一名中國女間諜 ；這項情資是由國務卿魯比歐(Marco Rubio)傳達給川普，時間點就在黃仁勳加入川普一行前往北京之前。

中諜確定 川仍說不知情

但是川普總統9日在白宮的記者會上對媒體聲稱，當時前往北京訪問時並不知道黃仁勳與這名女子的關係。美國官員當時已認定這名女子為中國國家安全部工作。

紐時報導指，這代表川普總統在七個月之內至少兩度聽取有關黃仁勳與女間諜婚外情的簡報。

美國官員去年深秋便曾對川普第一次提出警告指出，黃仁勳外遇對象是為中國情報部門工作的女子。不過，川普得知消息之後，對於官員提出的疑慮一直淡化處理或不予理會，沒有採取任何行動。

川普5月訪問中國的數周之前，魯比歐主持一份有關黃仁勳的備忘錄。這份備忘錄在少數政府高層之間傳閱，起草目的並不是要呈送給川普，在空軍一號旅程途中也沒有出示給川普。

川獲知後 臨時邀黃陪訪

黃仁勳原本並未列入今年5月陪同川普訪中的科技界與企業界領袖名單。然而，在幾乎沒有預先通知之下，空軍一號在阿拉斯加州停靠加油時，黃仁勳受到川普邀請加入訪問團。

一名官員證實，當魯比歐得知黃仁勳將在阿拉斯加州加入訪問團時便向川普進行簡報，川普對於簡報內容並未特別驚訝，繼續按照計畫讓黃仁勳加入。官員表示，黃仁勳登上空軍一號後短暫見到川普，幾乎全程都留在另一個座位區。

目前尚不清楚今年春天魯比歐的備忘錄，是否導致黃仁勳被排除在中國之行的最初邀請名單之外。

川普下周將再次訪問中國，川普9日表示，黃仁勳這次不會陪同出訪。

美建議下 台監控黃行程

紐時報導指，被點名的黃樂，與黃仁勳至少在2023年底已相識。在新加坡的Megaspeed公司大量購入AI晶片，引起包括台灣在內多國關注並採取行動。報導引述知情人士指出，黃樂持香港護照數次赴台，台灣2024年在美國政府建議下，開始監控其訪台行程。

黃樂是新加坡數據中心企業Megaspeed高層主管。美國從2022年底開始限制直接銷售先進晶片給中國，但仍允許中國企業位於東南亞的數據中心租用算力，Megaspeed便在東南亞地區經營數據中心。

紐時根據社群網路流傳的照片報導，黃仁勳與公司員工2023年12月曾在新加坡一家義大利餐廳，與黃樂一同用餐，兩人並合影留念。

社群照片 兩人各地約會

美國政府當時已禁止中國業者購買美國先進晶片，中國籍的黃樂在上海投資者支持下，透過境外公司取得一家新加坡公司的控制權，並更名為Megaspeed，準備向輝達購買數10億美元的人工智慧晶片。Megaspeed變更所有權四天後，成為輝達雲端合作夥伴，取得極搶手的AI元件。

兩人在新加坡會面顯示，雙方建立關係的時間遠超過外界所知。過去美中合作，科技界互動密切，即使地緣政治轉變，雙方仍持續互動。

黃仁勳與黃樂的關係何時開始，黃樂何時被中國國安機構吸收等細節，尚待釐清，但黃樂與Megaspeed涉及中方在東南亞蒐購人工智慧晶片，並向中國業者提供技術。

紐時查核黃樂過去三年社群上傳照片均屬實，兩人在上海、輝達矽谷總部、聖荷西高爾夫球場及台灣等各地會面。

圖為排在最後的輝達執行長黃仁勳今年5月13日步下「空軍一號」總統專機。(美聯社)