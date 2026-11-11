黃仁勳若下台誰接棒 Nvidia有2高管被點名 黃女也受矚

黃仁勳之女黃敏珊（中）擔任輝達產品行銷資深總監。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳婚外情風波引發外界關注輝達接班布局，市場點名克瑞斯與巴克，並討論黃敏珊的可能性，但公司目前仍表態黃仁勳將繼續領導。

「商業內幕」報導，Nvidia輝達 （另稱英偉達）執行長黃仁勳 承認婚外情、董事會啟動獨立調查，讓接班問題浮上檯面。分析師與前員工點名，財務長克瑞斯可能出任代理執行長，掌管資料中心與運算業務的副總裁巴克則是長期接班人選，黃仁勳女兒黃敏珊也受到關注。不過，輝達強調，黃仁勳將繼續擔任執行長帶領公司。

MarketWatch則報導，耶魯大學管理學院教授穆昆達(Gautam Mukunda)說：「現在或許是黃仁勳考慮退休的好時機。」他解釋，一個理由是，黃仁勳若留任輝達執行長，未來數年可能得費數千小時與律師研商，如何收拾外遇導致的爛攤子。

另一個理由，是因為未來數年，人工智慧(AI)交易面臨強烈逆風，輝達以前大致避免，但未來恐怕免不了。穆昆達指出，輝達未來的成敗取決於「AI交易」的展望，更甚於黃仁勳能否熬過婚外情招致的法律與監管檢視。

穆昆達受訪時表示，如果AI果真實現巨大潛能，那麼輝達股票將是「未來數年押寶AI市場的好標的」；但若是AI交易此刻已陷入泡沫中，即將爆裂(或許已經開始洩氣)，那麼輝達股票必將承受巨大損失，與黃仁勳外遇醜聞無涉。

外界關注，一旦黃仁勳卸任，誰能接掌這家AI晶片巨頭。「商業內幕」指，輝達至今未公開指定第二號人物。黃仁勳採取高度扁平的管理架構，直接向他報告的主管多達60人。研究機構The Futurum Group執行長紐曼指出，這套制度在黃仁勳掌舵時運作良好，卻也意味沒有人被明確當成接班人培養或公開確立接班地位。

金融服務公司DA Davidson分析師盧利亞表示，輝達財務長克瑞斯是公司內唯一具有高知名度的主管，若黃仁勳暫時退下，她可能出任代理執行長。克瑞斯已在輝達任職13年，此前曾在思科與微軟擔任財務職務。她先前入選財富雜誌2026年最具權勢商界女性之一。

不過，克瑞斯缺乏工程背景，因此資深主管巴克被視為另一名可能的長期接班人。巴克已在輝達任職22年，曾協助開發鞏固輝達AI優勢的CUDA軟體平台，目前負責資料中心與運算業務。一名前員工說，他掌管的部門幾乎貢獻公司全部營收。

黃仁勳的兒女也都在輝達任職，引發外界關注公司是否可能由家族成員接掌。一名前員工表示，擔任實體AI產品行銷資深總監的黃敏珊正對公司各項業務展現更大的主導權；這名前員工認為，她可能是在為承擔更重要的主管職務鋪路。

另一名前員工則強調，輝達具有獨特企業文化，理想接班人應來自內部，並曾親身實踐公司價值與文化。

Circular Technology全球研究主管蓋斯維斯表示，黃仁勳雖未掌握具控制權的表決權，但持有輝達約3.6%股份，除非調查發現嚴重不當行為，否則他對接班安排保有相當大發言權。

蓋斯維斯認為，黃仁勳兼具技術專業、策略眼光與業界人脈，幾乎無人能夠取代。雖然目前看來黃仁勳不太可能離職，但若在當前情況下失去他，可能是輝達面臨的最糟情況之一。

輝達接班問題浮上檯面。分析師與前員工點名，財務長克瑞斯(左)可能出任代理執行長，掌管資料中心與運算業務的副總裁巴克(右)則是長期接班人選，黃仁勳女兒黃敏珊(中)也受到關注。(圖/截自@nvidia與@pierogenico在X的照片)