黃仁勳婚外情案引國安疑慮 3項對中晶片法案有望過關
黃仁勳與疑似中國間諜交往風波後，美國國會推動將3項對中晶片管制法案納入NDAA，以加強限制中國取得先進AI晶片。
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黃仁勳與疑似中國間諜交往風波後，美國國會推動將3項對中晶片管制法案納入NDAA，以加強限制中國取得先進AI晶片。
多名國會議員與倡議人士指出，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂交往消息曝光後，美國國會將更有望通過限縮中國取得AI晶片的法案。
路透報導，三項晶片相關法案可望納入2027財政年度的「國防授權法案」(NDAA)，這個財政年度已於10月開始；黃仁勳的婚外情加上他與川普總統關係密切，令外界更加憂心中國取得先進晶片恐危害美國國安。
這三項法案分別是賦予國會管控先進晶片出口權限的「人工智慧看守法案」、要求企業追蹤晶片流向以打擊走私的「晶片安全法案」，以及敦促美國盟友對中國實施更多晶片製造設備出口限制的「硬體技術多邊協調管制法案」。
一名曾與輝達直接接觸數個月的國會前幕僚透露，輝達大力反對「晶片安全法案」和「人工智慧看守法案」。
針對這項最新消息，輝達拒絕置評。
民主黨麻州參議員華倫與共和黨印第安納州參議員班克斯9日發表聯合聲明說：「輝達執行長黃仁勳證實與一名疑似中國情報機構間諜交往，讓這些國安疑慮變得前所未有地急迫。現在正是國會採取果斷行動的時候，透過國防授權法通過人工智慧看守法案等關鍵法案，切斷中國取得先進晶片的管道。」
報導指出，黃仁勳與疑似中國女間諜交往的消息，加上他和川普關係密切，讓外界更擔心先進晶片外流中國，可能威脅美國國安與技術優勢。 3項法案分別是人工智慧看守法案、晶片安全法案、硬體技術多邊協調管制法案，內容涵蓋晶片出口管制、追蹤流向防走私，以及要求盟友加強設備出口限制。 民主黨麻州參議員華倫與共和黨印第安納州參議員班克斯共同發聲，認為此事讓國安疑慮更急迫，應藉NDAA通過關鍵法案，切斷中國取得先進晶片的管道。
精華 FAQ
報導指出，黃仁勳與疑似中國女間諜交往的消息，加上他和川普關係密切，讓外界更擔心先進晶片外流中國，可能威脅美國國安與技術優勢。
3項法案分別是人工智慧看守法案、晶片安全法案、硬體技術多邊協調管制法案，內容涵蓋晶片出口管制、追蹤流向防走私，以及要求盟友加強設備出口限制。
民主黨麻州參議員華倫與共和黨印第安納州參議員班克斯共同發聲，認為此事讓國安疑慮更急迫，應藉NDAA通過關鍵法案，切斷中國取得先進晶片的管道。
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