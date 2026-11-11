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女客陳屍船艙 郵輪急靠岸 德州男嫌被逮

編譯周芳苑／綜合報導
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在郵輪「海逸線號」客艙殺死女伴的嫌犯沃特福德。(美聯社)
在郵輪「海逸線號」客艙殺死女伴的嫌犯沃特福德。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

德州男子沃特福德被控在MSC Seascape郵輪上與女乘客爭吵後將其毆打掐死，案件曝光後郵輪返航，嫌犯已遭逮捕並接受FBI調查。

德州48歲男子沃特福德(Jason Watford)被控8日在搭乘地中海郵輪「海逸線號」(MSC Seascape)時，與一名一同登船的女乘客爭吵，而後情緒失控毆打她並掐死她，郵輪獲報後靠岸，該嫌犯被捕，郵輪9日重新啟航。

沃特福德是在郵輪離開德州後不久後行兇。他目前被關押在郡監獄，10日在加爾維斯頓(Galveston)的聯邦法院首次出庭後還押。

謀殺案發生在「海逸線號」郵輪上，郵輪公司官網介紹，這艘高聳的白色郵輪，有2270間客艙、可容納近5900名乘客，提供前往加勒比海的五晚或七晚航程。

根據聯邦調查局(FBI)提交聯邦法院的宣誓書，被害女子身分尚未確認，8日船隻駛離加爾維斯頓後被殺害；船上一名調查員聯繫當局時稱，該名女子被發現死於房間內，臉部有多處傷痕。

一名清潔工送毛巾敲門時，發現女子一動不動躺在地板上，並且看到應門的沃特福德手和褲子上似乎沾有血跡。

宣誓書並提到，船隻9日返回加爾維斯頓後，沃特福德接受FBI探員訊問時稱，他和該女子8日一同登船，而後在船上一家餐廳用餐時發生爭吵，兩人回房間後繼續吵。

沃特福德告訴探員，他多次毆打該女子並按壓她的脖子約四、五分鐘直到精疲力竭；女子一動也不動躺了大約十分鐘，之後清潔工抵達房間。

監視器畫面顯示，事發當晚，沃特福德7點46分進入房間，受害者約25分鐘後進入房間；警方稱，當晚9點15分，錄影顯示男子換了一件襯衫和褲子離開房間，坐在走廊地板上看手機。

MSC郵輪公司表示，船員報告乘客死亡後，當局要求郵輪返回加爾維斯頓。船隻9日重新啟航；該公司目前正配合當局調查，並為受影響的人員提供支援。

郵輪上兇殺案調查並不常見。今年稍早時，一名青少年因他的18歲繼妹在佛羅里達州一艘嘉年華郵輪上死亡而被控謀殺和嚴重性侵。

郵輪「海逸線號」停靠在德州加爾維斯頓。(美聯社)
郵輪「海逸線號」停靠在德州加爾維斯頓。(美聯社)

精華 FAQ

  • 清潔工送毛巾敲門時，發現女子躺在地板上一動不動，開門的沃特福德手和褲子疑似沾血；船員隨後通報當局，進一步揭露房內死亡情況。

  • 沃特福德向探員坦承，兩人先在餐廳爭吵，回房後持續衝突，他多次毆打女子並按壓其脖子約4、5分鐘，直到自己精疲力竭。

  • 郵輪接獲通報後返回加爾維斯頓，警方逮捕沃特福德，他也在當地聯邦法院首次出庭。MSC郵輪公司表示將配合調查，並提供受影響人員支援。

德州 FBI 郵輪

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