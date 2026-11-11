火燒兩學生 俄州州大兄弟會疑涉霸凌

警方正在調查兩名俄亥俄州立大學學生在戶外兄弟會派對上，被火焰吞噬後嚴重燒傷的事件。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 俄亥俄州立大學兩名學生在兄弟會派對中遭火焰燒傷，網傳影片引發警方與校方調查，事件是否涉及霸凌目前仍待釐清。

警方正在調查兩名俄州 " rel="154665">俄亥俄州 立大學學生在戶外兄弟會派對上，被火焰吞噬後嚴重燒傷的事件，以了解他們是否是霸凌的受害者。

俄州大學發言人強納森(Ben Johnson)表示，社群媒體 流傳一段視頻顯示有人著火，該校隨後暫停Sigma Alpha Epsilon兄弟會活動，相關人正接受醫治。

哥倫布警方已展開調查，據稱縱火事件發生在7日(周六)，警方聲明稱，直到11月8日才接到報警電話，有人舉報網路上流傳的影片。

Sigma Alpha Epsilon全國兄弟會執行長米切爾(Steve Mitchell)聲明，該組織嚴肅看待這段視頻，正與俄大和執法部門取得聯繫；並表示，Sigma Alpha Epsilon 對成員有嚴格的行為準則和問責要求，一旦違反準則，將追究責任、並根據調查結果採取行動。

網路流傳的影片在X網站發布，畫面中有一人倒地、運動褲著火，另一人似乎試圖用滅火器滅火，一群身穿紅白俄州大七葉樹(Buckeye)球隊隊服的人圍成半圓形，對著火的人又笑又喊，背景有電子音樂；隨後，著火的那一人猛撲向另一人，被撲者的衣服被點燃，火焰沿兩人腿部向上蔓延，兩人都穿灰色運動服。

畫面上其中一人試圖用滅火器滅火，但隨後兩人都倒地、開始翻滾並脫掉運動褲。幾名旁觀者上前幫忙滅火，兩人則在地上翻滾脫衣。

一名觀看影片的學生第二天就報警，舉報可能發生了霸凌事件。「他們就站在旁邊看著，眼睜睜地看著那個孩子被燒，」這名學生說。她是在一個姊妹會的群聊中看到這段影片的。

影片似乎是在印第安納大道(Indianola Ave )1980號拍攝，距兄弟會會所約6分鐘車程；該兄弟會通常會附屬屋子用來辦活動。

根據哥倫布警方報告，兩名受害者均為學生，均被診斷為「中度」二度和三度燒傷。校方尚未說明該兄弟會與事件有何關聯，但報告指出，該兄弟會主席已被列入調查範圍。目前正在調查的指控是霸凌，並表示校方也在調查是否有霸凌行為。