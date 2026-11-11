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火燒兩學生 俄州州大兄弟會疑涉霸凌

編譯周芳苑／綜合報導
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警方正在調查兩名俄亥俄州立大學學生在戶外兄弟會派對上，被火焰吞噬後嚴重燒傷的事件...
警方正在調查兩名俄亥俄州立大學學生在戶外兄弟會派對上，被火焰吞噬後嚴重燒傷的事件。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州立大學兩名學生在兄弟會派對中遭火焰燒傷，網傳影片引發警方與校方調查，事件是否涉及霸凌目前仍待釐清。

警方正在調查兩名俄州" rel="154665">俄亥俄州立大學學生在戶外兄弟會派對上，被火焰吞噬後嚴重燒傷的事件，以了解他們是否是霸凌的受害者。

俄州大學發言人強納森(Ben Johnson)表示，社群媒體流傳一段視頻顯示有人著火，該校隨後暫停Sigma Alpha Epsilon兄弟會活動，相關人正接受醫治。

哥倫布警方已展開調查，據稱縱火事件發生在7日(周六)，警方聲明稱，直到11月8日才接到報警電話，有人舉報網路上流傳的影片。

Sigma Alpha Epsilon全國兄弟會執行長米切爾(Steve Mitchell)聲明，該組織嚴肅看待這段視頻，正與俄大和執法部門取得聯繫；並表示，Sigma Alpha Epsilon 對成員有嚴格的行為準則和問責要求，一旦違反準則，將追究責任、並根據調查結果採取行動。

網路流傳的影片在X網站發布，畫面中有一人倒地、運動褲著火，另一人似乎試圖用滅火器滅火，一群身穿紅白俄州大七葉樹(Buckeye)球隊隊服的人圍成半圓形，對著火的人又笑又喊，背景有電子音樂；隨後，著火的那一人猛撲向另一人，被撲者的衣服被點燃，火焰沿兩人腿部向上蔓延，兩人都穿灰色運動服。

畫面上其中一人試圖用滅火器滅火，但隨後兩人都倒地、開始翻滾並脫掉運動褲。幾名旁觀者上前幫忙滅火，兩人則在地上翻滾脫衣。

一名觀看影片的學生第二天就報警，舉報可能發生了霸凌事件。「他們就站在旁邊看著，眼睜睜地看著那個孩子被燒，」這名學生說。她是在一個姊妹會的群聊中看到這段影片的。

影片似乎是在印第安納大道(Indianola Ave )1980號拍攝，距兄弟會會所約6分鐘車程；該兄弟會通常會附屬屋子用來辦活動。

根據哥倫布警方報告，兩名受害者均為學生，均被診斷為「中度」二度和三度燒傷。校方尚未說明該兄弟會與事件有何關聯，但報告指出，該兄弟會主席已被列入調查範圍。目前正在調查的指控是霸凌，並表示校方也在調查是否有霸凌行為。

精華 FAQ

  • 根據報導，兩名學生在戶外兄弟會派對上被火焰吞噬，造成嚴重燒傷。網路流傳影片顯示現場有人著火、旁觀者圍觀，警方正追查事故經過與是否有人刻意霸凌。

  • 俄亥俄州立大學已暫停 Sigma Alpha Epsilon 兄弟會活動，相關人員接受醫治。全國兄弟會表示嚴肅看待此事，正與校方及執法部門聯繫，並強調會依調查結果究責。

  • 因為一段在 X 流傳的影片中，可見多人站在旁邊笑喊、未立即制止，且有學生看完影片後主動報案，指稱現場像是在眼睜睜看著同學被燒，警方因此朝霸凌方向調查。

俄亥俄州 俄州 社群媒體

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