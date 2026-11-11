我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

梅根父親剪斷電子腳鐐 再度被捕

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國哈利王子之妻梅根82歲的父親湯瑪斯．馬克爾，在剪斷電子腳鐐後再度被捕。(路透...
英國哈利王子之妻梅根82歲的父親湯瑪斯．馬克爾，在剪斷電子腳鐐後再度被捕。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

梅根父親湯瑪斯．馬克爾因涉嫌剪斷電子腳鐐、持有疑似兒童性虐待影像再度被捕，法院已撤回其保釋並要求精神鑑定。

英國哈利王子(Prince Harry)之妻梅根(Meghan Markle)82歲的父親湯瑪斯．馬克爾(Thomas Markle)在剪斷電子腳鐐後，聯邦檢察官要求法官撤銷其保釋，馬克爾再度被捕並關押。馬克爾於6日在佛州一家養老院被捕後獲准交保，並接受電子監控。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，聯邦檢察官埃薩利(Bill Essayli)10日表示，馬克爾涉嫌於10日凌晨1時45分剪斷他的電子腳鐐。法官格里芬(Lindsay Griffin)同意，馬克爾必須被繼續拘留。他隨後被捕並出庭。

「我們已請求法庭撤銷他的保釋，並在審判前將他收押；我們將繼續依法對本案追訴到底，」埃薩利表示。

根據法庭文件，聯邦調查局(FBI)調查人員在馬克爾於洛杉磯承租的兩個倉儲空間內，發現幻燈片、底片與書籍，其中包含疑似兒童性虐待影像。聯邦調查局表示，底片中包含青春期前女童與一名成年男子的性露骨裸照，已證實該名男子正是馬克爾。

刑事起訴書顯示，其中一處倉儲空間內發現了署名馬克爾的信件，以及一張印有他姓名、出生日期和疑似他本人照片的國際駕照。起訴書補充指出，馬克爾承租倉儲空間的時間最早可追溯至2008年夏季。

在上周查扣物品的前幾周，有消息指菲律賓當局已對馬克爾展開調查，指控他在當地居住期間於家中藏有類似影像。當局表示，共查獲數千張包含「未成年男女」的影像。

美聯社報導，馬克爾一直住在佛州一家長照機構。他先前居住在菲律賓，是在中風且一隻腳截肢後才被迫返回美國。

法官已下令對馬克爾進行獨立的精神鑑定，以確定他是否適合出庭受審。裁定書中特別提到馬克爾的健康狀況、高齡，以及記憶力衰退等情況，足以構成合理理由懷疑他可能患有某種精神「疾病或缺陷」，導致他在心智上無受審能力。

馬克爾否認相關指控，並形容這些說法是「變態的謊言」。

上個月，梅根透露她多年前就得知針對其父親的指控。她在聲明中表示，自己對這些指控「深感不安」，並透露多年來她與父親的往來相當有限。

精華 FAQ

  • 檢方指他在10日凌晨剪斷電子腳鐐，違反交保條件，因此向法官聲請撤銷保釋並續押。法官同意後，他隨即被再次逮捕並關押。

  • FBI在他於洛杉磯承租的兩個倉儲空間內，找到幻燈片、底片與書籍，內容疑似涉及兒童性虐待影像，且部分底片還拍到成年男子的性露骨裸照。

  • 法官考量他年事已高、健康狀況不佳，且有記憶力衰退等情形，認為有合理理由懷疑其是否具備受審能力，因此命令進行獨立精神鑑定。

梅根 格里芬 哈利王子

上一則

明年納稅標準扣除額、兒童抵稅將提高 夫妻同申報也增加

下一則

Amtrak冬季車票促銷 芝城赴洛杉磯128元

延伸閱讀

梅根生父涉持有兒童性虐影像佛州被捕 最重恐關20年

梅根生父涉持有兒童性虐影像佛州被捕 最重恐關20年
哈利王子岳父「剪斷電子腳鐐」再度被捕 涉持有兒童性虐影像

哈利王子岳父「剪斷電子腳鐐」再度被捕 涉持有兒童性虐影像
梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國

梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國
老爸在佛州被抓 梅根取消演講 哈利王子獨自上台

老爸在佛州被抓 梅根取消演講 哈利王子獨自上台

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
圖為紐約中央公園。（路透）

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

2026-11-09 16:11

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐