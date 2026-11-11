梅根父親剪斷電子腳鐐 再度被捕

英國哈利王子之妻梅根82歲的父親湯瑪斯．馬克爾，在剪斷電子腳鐐後再度被捕。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 梅根父親湯瑪斯．馬克爾因涉嫌剪斷電子腳鐐、持有疑似兒童性虐待影像再度被捕，法院已撤回其保釋並要求精神鑑定。

英國哈利王子 (Prince Harry)之妻梅根 (Meghan Markle)82歲的父親湯瑪斯．馬克爾(Thomas Markle)在剪斷電子腳鐐後，聯邦檢察官要求法官撤銷其保釋，馬克爾再度被捕並關押。馬克爾於6日在佛州一家養老院被捕後獲准交保，並接受電子監控。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，聯邦檢察官埃薩利(Bill Essayli)10日表示，馬克爾涉嫌於10日凌晨1時45分剪斷他的電子腳鐐。法官格里芬 (Lindsay Griffin)同意，馬克爾必須被繼續拘留。他隨後被捕並出庭。

「我們已請求法庭撤銷他的保釋，並在審判前將他收押；我們將繼續依法對本案追訴到底，」埃薩利表示。

根據法庭文件，聯邦調查局(FBI)調查人員在馬克爾於洛杉磯承租的兩個倉儲空間內，發現幻燈片、底片與書籍，其中包含疑似兒童性虐待影像。聯邦調查局表示，底片中包含青春期前女童與一名成年男子的性露骨裸照，已證實該名男子正是馬克爾。

刑事起訴書顯示，其中一處倉儲空間內發現了署名馬克爾的信件，以及一張印有他姓名、出生日期和疑似他本人照片的國際駕照。起訴書補充指出，馬克爾承租倉儲空間的時間最早可追溯至2008年夏季。

在上周查扣物品的前幾周，有消息指菲律賓當局已對馬克爾展開調查，指控他在當地居住期間於家中藏有類似影像。當局表示，共查獲數千張包含「未成年男女」的影像。

美聯社報導，馬克爾一直住在佛州一家長照機構。他先前居住在菲律賓，是在中風且一隻腳截肢後才被迫返回美國。

法官已下令對馬克爾進行獨立的精神鑑定，以確定他是否適合出庭受審。裁定書中特別提到馬克爾的健康狀況、高齡，以及記憶力衰退等情況，足以構成合理理由懷疑他可能患有某種精神「疾病或缺陷」，導致他在心智上無受審能力。

馬克爾否認相關指控，並形容這些說法是「變態的謊言」。

上個月，梅根透露她多年前就得知針對其父親的指控。她在聲明中表示，自己對這些指控「深感不安」，並透露多年來她與父親的往來相當有限。