拿TANF現金福利 農業部研議不再自動可領糧食券

農業部擬議新規，大約630萬人恐從俗稱「糧食券」的營養補充援助計畫(SNAP)中剔除。圖為伊利諾州一家便利店掛出的糧食券標誌。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府擬透過農業部新規收緊糧食券資格，取消TANF現金福利者的自動申請權，估計將影響630萬人，並使180萬兒童失去免費午餐。

川普 政府10日宣布，農業部 擬議新規，將把大約630萬人從全國最大食物援助計畫、俗稱「糧食券 」的營養補充援助計畫(SNAP)中剔除。

●農業部研議新規收緊資格 衝擊630萬人

農業部發布擬議規則，準備對「糧食券」自動資格認定設下限制。以後領取「貧困家庭臨時援助計畫」(TANF)現金福利者，將不再自動領取「糧食券」。擬議規則提出的分析顯示，若該調整得以實施，大約630萬名「糧食券」受益人將會失去該福利，比率約佔18%。

●TANF領取標準因州而異

路透報導，目前，只要是根據TANF計畫領取現金補助的家庭，都可以自動獲得「糧食券」福利。TANF領取資格標準因州而異，但通常設定在聯邦貧窮線的130%至200%之間；至於「糧食券」的領取資格標準，通常為聯邦貧窮線的130%。

農業部的規則草案，將限制領取TANF現金補助的家庭，自動取得「糧食券」福利資格。該草案指稱，這些調整將使「糧食券」的資格認定更加標準化，有助於「將福利留給真正需要的人」。 公眾將有30天的時間針對這項規則草案發表意見。

●180萬兒童 將失免費午餐

由於參與「糧食券」計畫往往也具備申請其他食品援助計畫資格，農業部估計，根據其規則草案，還將有180萬名兒童失去獲得免費學校午餐的資格。

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員、眾議院農業委員會資深成員克雷格(Angie Craig)表示，這項擬議規則「既無情又殘忍」，「將使人們更難滿足基本生活需求，讓過去簡化聯邦計畫所做的努力倒退。」

川普總統第二任期針對「糧食券」計畫實施多項政策改革措施、試圖削減開支，使得計畫參與人數明顯下降。聯邦數據顯示，川普去年7月簽署稅法「大又美法」生效、實施擴大工作要求等措施後，「糧食券」計畫受益人數已從去年5月的4220萬人，降至今年5月的3660萬人；參與人數在12個月內減少560萬人，降幅逾13%。

其中部分州的「糧食券」參與人數降幅極大，可能涉及各州為落實新的聯邦要求進行行政調整時，面臨困難，同時還要承擔「大又美法」帶來的巨大額外開支。

「糧食券」計畫協助全國逾十分之一人口購買食物；自2010年以來，月均受益人數只有在2019年和2020年低於4000萬人。