我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

拿TANF現金福利 農業部研議不再自動可領糧食券

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
農業部擬議新規，大約630萬人恐從俗稱「糧食券」的營養補充援助計畫(SNAP)中...
農業部擬議新規，大約630萬人恐從俗稱「糧食券」的營養補充援助計畫(SNAP)中剔除。圖為伊利諾州一家便利店掛出的糧食券標誌。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府擬透過農業部新規收緊糧食券資格，取消TANF現金福利者的自動申請權，估計將影響630萬人，並使180萬兒童失去免費午餐。

川普政府10日宣布，農業部擬議新規，將把大約630萬人從全國最大食物援助計畫、俗稱「糧食券」的營養補充援助計畫(SNAP)中剔除。

●農業部研議新規收緊資格 衝擊630萬人

農業部發布擬議規則，準備對「糧食券」自動資格認定設下限制。以後領取「貧困家庭臨時援助計畫」(TANF)現金福利者，將不再自動領取「糧食券」。擬議規則提出的分析顯示，若該調整得以實施，大約630萬名「糧食券」受益人將會失去該福利，比率約佔18%。

●TANF領取標準因州而異

路透報導，目前，只要是根據TANF計畫領取現金補助的家庭，都可以自動獲得「糧食券」福利。TANF領取資格標準因州而異，但通常設定在聯邦貧窮線的130%至200%之間；至於「糧食券」的領取資格標準，通常為聯邦貧窮線的130%。

農業部的規則草案，將限制領取TANF現金補助的家庭，自動取得「糧食券」福利資格。該草案指稱，這些調整將使「糧食券」的資格認定更加標準化，有助於「將福利留給真正需要的人」。 公眾將有30天的時間針對這項規則草案發表意見。

●180萬兒童 將失免費午餐

由於參與「糧食券」計畫往往也具備申請其他食品援助計畫資格，農業部估計，根據其規則草案，還將有180萬名兒童失去獲得免費學校午餐的資格。

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員、眾議院農業委員會資深成員克雷格(Angie Craig)表示，這項擬議規則「既無情又殘忍」，「將使人們更難滿足基本生活需求，讓過去簡化聯邦計畫所做的努力倒退。」

川普總統第二任期針對「糧食券」計畫實施多項政策改革措施、試圖削減開支，使得計畫參與人數明顯下降。聯邦數據顯示，川普去年7月簽署稅法「大又美法」生效、實施擴大工作要求等措施後，「糧食券」計畫受益人數已從去年5月的4220萬人，降至今年5月的3660萬人；參與人數在12個月內減少560萬人，降幅逾13%。

其中部分州的「糧食券」參與人數降幅極大，可能涉及各州為落實新的聯邦要求進行行政調整時，面臨困難，同時還要承擔「大又美法」帶來的巨大額外開支。

「糧食券」計畫協助全國逾十分之一人口購買食物；自2010年以來，月均受益人數只有在2019年和2020年低於4000萬人。

精華 FAQ

  • 新規主要是限制領取TANF現金補助的家庭，不再自動符合SNAP，也就是俗稱糧食券的資格。農業部表示，目的是讓資格認定更標準化，並把福利留給真正需要的人。

  • 依農業部分析，約有630萬名SNAP受益人將失去該福利，約占現有受益人的18%。另外，因為相關資格連動，還可能有180萬名兒童失去免費學校午餐。

  • TANF資格因州而異，通常可到聯邦貧窮線的130%至200%；SNAP則多為130%。批評者認為新規會讓更多低收入家庭失去援助，支持者則主張可避免資格過於寬鬆。

川普 農業部 糧食券

上一則

紐時：川普5月訪中空軍一號途中 才得知黃仁勳外遇中諜

下一則

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

延伸閱讀

失業金恐更難領 川普擬新規 要求每周求職至少5次

失業金恐更難領 川普擬新規 要求每周求職至少5次
申請流程複雜… 三種聯邦財務補助 長者可能錯過

申請流程複雜… 三種聯邦財務補助 長者可能錯過

紐約市推糧食券白卡指引網 助居民保住福利

紐約市推糧食券白卡指引網 助居民保住福利
紐約擴大糧食券購菜優惠 新增12家超市 華埠與日落公園可申請

紐約擴大糧食券購菜優惠 新增12家超市 華埠與日落公園可申請

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
圖為紐約中央公園。（路透）

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

2026-11-09 16:11

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐