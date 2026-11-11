川普擬失業金新規 每周求職至少5次 恐更難領了

聯邦公報10日刊登了失業救濟金領取門檻提案。(聯邦公報官網截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府擬統一全美失業金求職標準，要求領取者每周至少完成5項合格求職活動並申報紀錄，但新規尚未生效，仍待公眾徵詢與後續審查。

川普 政府計畫提高全美失業救濟金領取門檻，要求申領者每周至少完成五項合格求職活動，並在領取失業金前申報相關紀錄，否則可能失去當周給付資格。勞工部 提出的新規草案已於10日刊登「聯邦公報」(Federal Register)，即日起展開公眾意見徵詢至2027年1月11日。不過，新規尚未生效，目前各州失業金申領規定仍維持不變。

根據勞工部就業與訓練管理局(Employment and Training Administration)公布的草案，新規將建立全國統一的最低求職標準，要求領取失業保險 (Unemployment Insurance)的民眾，每周完成至少五項符合資格的求職活動。

目前各州對失業者的求職要求差異很大。根據CBS新聞報導，多數州規定每周須完成兩至三項求職活動，部分州只要求一次，僅四州已要求至少五次。新規若定案，多數州都必須調整現行標準。

不過，每周五項求職活動，並不代表失業者一定要投遞五份工作履歷。依照草案，除了直接向雇主申請工作，參加面試、向就業服務機構登記、聯繫職業介紹所或工會尋找工作等，都可能列入合格求職活動。

勞工部也提出積分制度，允許各州依不同求職活動的重要性給予分數。失業者只要每周累積至少五分，即可符合要求，不一定需要完成五項不同活動。不過，積分制度同樣仍在徵詢意見，尚未定案。

新規另一項重要改變，是將失業金給付與求職紀錄直接連結。申領者必須在領取失業金前，向州政府申報當周完成的求職活動。若未達到要求，又不符合豁免條件，可能直接失去當周失業金資格，各州也不得僅以口頭或書面警告代替不合格認定。

草案同時保留部分例外情況，例如參加核准職業訓練、符合特定工會派工制度，或已確定即將返回工作崗位的失業者，可能透過其他方式證明仍與就業市場保持聯繫，而不必完成一般求職次數要求。

勞工部表示，統一全國求職標準，有助於減少各州規定不一致造成的混淆，確保失業救濟金提供給積極尋找工作的民眾，並降低不當給付情況。

勞工權益團體批評，新規將對失業者造成額外負擔。全國就業法律計畫(National Employment Law Project)經濟安全與勞工轉型資深主任艾佛摩(Michele Evermore)指出，部分地區工作機會有限，失業者未必每周都能找到五項合適的求職活動。

她表示，新規也可能迫使各州修改失業金申請表格、電腦系統，甚至相關法律，增加數十萬元行政成本。對原本就難以應付複雜申請程序的失業者而言，新的紀錄要求恐使領取救濟金更加困難。

勞工部承認，各州及失業者在適應新規期間可能面臨額外成本，但主張統一標準有助於改善失業保險制度的管理，並鼓勵失業者更積極重返職場。

根據10日刊登的草案，各州原則上將有最終規則生效後一年的時間完成調整。目前尚無確定的全國實施日期，勞工部須先完成公眾意見徵詢及後續審查，才能決定是否落實。