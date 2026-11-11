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桑德斯籲民主黨：紅藍卡參加門檻 65歲降至55歲

記者顏伶如／綜合報導
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佛蒙特州聯邦參議員桑德斯呼籲民主黨將紅藍卡參加門檻，從65歲調降至55歲。(美聯...
佛蒙特州聯邦參議員桑德斯呼籲民主黨將紅藍卡參加門檻，從65歲調降至55歲。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

桑德斯要求民主黨把紅藍卡門檻降至55歲，並擴大牙視聽與兒童保障，作為推進全民醫保的第一步，但黨內與川普因素都讓改革前景充滿不確定性。

長期在參院加入民主黨團運作的無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，民主黨應該利用掌握國會多數的契機，在新一屆國會推動醫療保險改革，將俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)參加門檻從65歲降低到55歲，做為邁向「全民醫保」(Medicare for All)的第一步。

新聞周刊報導，桑德斯日前在影片談話中說，民主黨領導人應該調降紅藍卡參加年齡門檻到55歲，把牙科、視力和聽力保健都納入範圍，並且為出生到19歲之間的兒童提供醫療保險。

桑德斯表示，民主黨必須廢除川普對俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)和俗稱「歐記健保」的平價醫療法(ACA)削減的龐大預算，以防止1500萬人失去醫療保障，並恢復ACA的抵稅，以阻止2000萬人的保費飆升。這些數字是桑德斯本人的說法，而他在影片中並未提供任何數據來源。

桑德斯說：「醫療保健必須被視為一項人權，而不是一種特權。」並稱全民健保「現在得到了66%美國民眾的支持」。

桑德斯上周接受MS NOW主持人海耶斯(Chris Hayes)專訪時補充說，健保改革在參院可以透過預算協調程序(budget reconciliation process)，憑著51票通過表決。

至於川普總統是否願意簽署降低紅藍卡計畫參加年齡門檻的法案，桑德斯則說：「不太確定。」

新聞周刊分析，川普握有法案否決權，民主黨內對於是否廢除私人醫療保險，改以單一保險人且由政府管理的計畫(single-payer, government-administered plan)取代，看法依然分歧。

民主黨高層並沒有背書要讓「全民醫保」成為民主黨的健保倡議。可望成為新一屆國會參、眾院多數黨領袖的舒默(Chuck Schumer)、傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，都不曾發起「全民醫保」相關法案或參與連署。

馬丁田納西大學(University of Tennessee at Martin)金融理財講師畢尼(Alex Beene)說，把紅藍卡計畫擴大到開放55歲以上民眾參加的想法可能獲得較多支持，因為在現行計畫承載能力有限的情況下，如此作法有助於讓紅藍卡按部就班的擴大服務範圍。

精華 FAQ

  • 他主張先把紅藍卡參加年齡從65歲降到55歲，並納入牙科、視力與聽力保健，同時為0到19歲兒童提供醫療保險，作為邁向全民醫保的起點。

  • 桑德斯強調醫療保健應被視為人權而非特權，並聲稱全民健保已獲66%美國民眾支持；不過他在影片中未提供這些數字的來源或佐證資料。

  • 雖然可透過預算協調程序以51票推進，但川普仍握有否決權；此外，民主黨高層尚未把全民醫保列為正式黨綱，黨內對單一保險制度也仍有分歧。

紅藍卡 民主黨 桑德斯

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