我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

明年納稅標準扣除額、兒童抵稅將提高 夫妻同申報也增加

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2027納稅年度通膨調整方案，「兒童抵稅」最高額度增加100元，達到每名子女23...
2027納稅年度通膨調整方案，「兒童抵稅」最高額度增加100元，達到每名子女2300元；可退稅部分也將增加100元，達到每名子女1800元。(美聯社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

IRS公布2027納稅年度通膨調整，標準扣除額、兒童抵稅額與工作所得抵稅提高，但小費、加班與高齡扣除等稅惠未調整。

國稅局(IRS)5日發布2027納稅年度通膨調整方案，提高標準扣除額和兒童抵稅額；相關調整適用於2028年提交的報稅單。其中，單身納稅人標準扣除額將從1萬6100元提高至1萬6600元；夫妻聯合申報標準扣除額將從3萬2200元提高至3萬3200元；戶長申報標準扣除額將從2萬4150元提高至2萬4925元。

「兒童抵稅」(Child Tax Credit)最高額度增加100元，達到每名子女2300元；可退稅部分也將增加100元，達到每名子女1800元。2025年「大又美法」將兒童抵免額設定為2200元，規定未來增長與通貨膨脹掛鉤。

美聯社報導，國稅局每年根據物價上漲幅度進行常規調整；2027年調整幅度約為3.2%。與此同時，共和黨透過「大又美法」納入的另外幾項稅收優惠，並未依通膨調整，額度都保持固定，代表其實際價值將每年略減。

其中，勞工仍可扣除最高2萬5000元小費收入及最高1萬2500元加班費(夫妻聯合申報者可扣除2萬5000元加班費)；年滿65歲以上者可額外申請6000元扣除額。除非國會延長，否則這三​​項稅收優惠政策都將在2028納稅年度結束後終止。

根據美聯社計算，假設家庭收入不變，基於通貨膨脹進行調整後，收入10萬元且採用標準扣除額的已婚夫婦，其聯邦所得稅稅額將從7640元降至7504元；收入6萬元的單身納稅人，其聯邦所得稅稅額將從5020元降至4952元。

沒有子女的勞工，其「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit)最高額度將從664元提高至685元；有兩名子女的家庭，其「工作所得抵稅」最高限額將從7316元提高至7552元。

「大又美法」將遺產稅免稅額永久設定為1500萬元；2027年此額度隨通貨膨脹調整升至1548萬元。

2027年最高所得稅率維持在37%；單身申報者所得逾66萬1375元，夫妻聯合申報者所得逾79萬3650元，適用該稅率。

精華 FAQ

  • 單身納稅人標準扣除額由1萬6100元增至1萬6600元，夫妻聯合申報由3萬2200元增至3萬3200元，戶長則由2萬4150元增至2萬4925元，整體反映約3.2%的通膨調整。

  • 兒童抵稅最高額度提高100元至每名子女2300元，可退稅部分也增加100元至每名子女1800元。這些調整適用於2028年提交的報稅單，與2027納稅年度相對應。

  • 小費扣除、加班費扣除與65歲以上額外扣除等稅惠維持固定，未依通膨調整。由於金額不變，實際價值會逐年下降，且除非國會延長，這些政策將在2028納稅年度後終止。

國稅局 退稅 報稅

上一則

賺愈多生愈少趨勢反轉：美國有錢家庭子女數量 超過中產階級

下一則

冷空氣來襲 芝城、大華府本周或降初雪

延伸閱讀

IRS：2027年所得稅率級距調高3.2% 可望少繳稅

IRS：2027年所得稅率級距調高3.2% 可望少繳稅
國稅局提高明年7所得稅率級距 贈與及遺產免稅額也提高

國稅局提高明年7所得稅率級距 贈與及遺產免稅額也提高
非詐騙 「退休儲蓄配對補助制度」明年上路 你或可領千元退休補助

非詐騙 「退休儲蓄配對補助制度」明年上路 你或可領千元退休補助
理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
圖為紐約中央公園。（路透）

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

2026-11-09 16:11

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐