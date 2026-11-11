明年納稅標準扣除額、兒童抵稅將提高 夫妻同申報也增加

2027納稅年度通膨調整方案，「兒童抵稅」最高額度增加100元，達到每名子女2300元；可退稅部分也將增加100元，達到每名子女1800元。(美聯社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： IRS公布2027納稅年度通膨調整，標準扣除額、兒童抵稅額與工作所得抵稅提高，但小費、加班與高齡扣除等稅惠未調整。

國稅局 (IRS)5日發布2027納稅年度通膨調整方案，提高標準扣除額和兒童抵稅額；相關調整適用於2028年提交的報稅 單。其中，單身納稅人標準扣除額將從1萬6100元提高至1萬6600元；夫妻聯合申報標準扣除額將從3萬2200元提高至3萬3200元；戶長申報標準扣除額將從2萬4150元提高至2萬4925元。

「兒童抵稅」(Child Tax Credit)最高額度增加100元，達到每名子女2300元；可退稅 部分也將增加100元，達到每名子女1800元。2025年「大又美法」將兒童抵免額設定為2200元，規定未來增長與通貨膨脹掛鉤。

美聯社報導，國稅局每年根據物價上漲幅度進行常規調整；2027年調整幅度約為3.2%。與此同時，共和黨透過「大又美法」納入的另外幾項稅收優惠，並未依通膨調整，額度都保持固定，代表其實際價值將每年略減。

其中，勞工仍可扣除最高2萬5000元小費收入及最高1萬2500元加班費(夫妻聯合申報者可扣除2萬5000元加班費)；年滿65歲以上者可額外申請6000元扣除額。除非國會延長，否則這三​​項稅收優惠政策都將在2028納稅年度結束後終止。

根據美聯社計算，假設家庭收入不變，基於通貨膨脹進行調整後，收入10萬元且採用標準扣除額的已婚夫婦，其聯邦所得稅稅額將從7640元降至7504元；收入6萬元的單身納稅人，其聯邦所得稅稅額將從5020元降至4952元。

沒有子女的勞工，其「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit)最高額度將從664元提高至685元；有兩名子女的家庭，其「工作所得抵稅」最高限額將從7316元提高至7552元。

「大又美法」將遺產稅免稅額永久設定為1500萬元；2027年此額度隨通貨膨脹調整升至1548萬元。

2027年最高所得稅率維持在37%；單身申報者所得逾66萬1375元，夫妻聯合申報者所得逾79萬3650元，適用該稅率。