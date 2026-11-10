紐時：黃仁勳、黃樂2023年就在新加坡見面 火速給晶片

Nvidia執行長黃仁勳陷入桃色間諜門風波。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時揭露黃仁勳與黃樂早在2023年12月於新加坡見面，黃樂藉Megaspeed取得輝達晶片並引發美國與新加坡調查。

輝達執行長黃仁勳 身陷桃色間諜 門事件，紐約時報最新曝光一張照片，顯示黃仁勳與婚外情對象黃樂迄今曝光的最早合照，時間是在2023年12月，顯示兩人的關係比外界先前所知的2024年6月就更早開始。

兩人2023年底已在新加坡 聚會

紐時報導指出，這張照片的背景，是在新加坡一家義大利餐廳，黃樂與黃仁勳及一小群同事會面。照片中，黃樂面帶笑容，站在身穿招牌黑色皮衣的黃仁勳身旁，黃仁勳手中拿著一杯紅酒。根據紐時頁面顯示，這張照片是從黃樂的微信取得。

對黃樂而言，當時確實值得慶祝，因為在上海富有投資人的支持下，她剛完成一家公司的重組，而這家公司不久後將購買數十億美元的輝達AI晶片。

當時，美國政府已禁止陸企購買先進晶片，但黃樂透過一家新加坡空殼公司設立Megaspeed，藉此規避禁令。

Megaspeed股權變更後僅四天 就列輝達雲端合作夥伴

她與輝達掌門人的密切關係，似乎也讓事情進展得更加順利。在股權變更後僅四天，Megaspeed就獲選為輝達雲端合作夥伴，得以取得市場上極為搶手的關鍵晶片。

紐時上月報導，美國官員已認定黃樂與中國情報機構有關，美國總統川普去年獲悉相關情況後，卻未採取任何行動。上周，紐時進一步報導，黃樂是由中國國家安全部吸收，成為情報人員。63歲的黃仁勳則在周日承認曾與她發生婚外情，輝達正在進行內部調查。

黃仁勳與黃樂之間的關係仍有許多細節不明，包括兩人何時相識，以及她可能何時被中國情報機關吸收。

社群媒體照片顯示，過去三年間，兩人曾在全球各地會面，包括上海、輝達位於美國加州矽谷的總部、聖荷西南方的一座高爾夫球度假村，以及台灣。

紐約時報對15年企業文件進行分析，以及對六名以上熟悉黃樂及其業務的人士和政府官員的訪談而進行報導。

黃樂在上海金融圈吃得開 逐步打入科技圈 也曾介紹「丈夫」康偉

報導指出，黃樂在2023年新加坡與黃仁勳會面後，運用自己在上海金融圈累積的經驗與人脈，逐步打入科技產業圈。她將Megaspeed打造成輝達技術的重要採購管道，並與一名長期商業夥伴合作，這名人士經常被介紹為是她的丈夫康偉。

紐時引述的知情人士透露，現年51歲康偉是基金經理人，曾被介紹給中國投資人及Megaspeed員工。紐時無法查證兩人是否結婚。

康偉年紀輕輕便嶄露頭角，2000年代以精明的股市策略師聞名，中國財經媒體甚至將他視為投資神童。到了2010年代，他轉戰私募股權投資，投資標的包括線上遊戲公司。中國證券監管機關至少曾兩度因康偉未申報其持有上市公司的股權而對他開罰。根據監管文件，他也曾與其他投資人爭奪企業控制權。

其中一名知情人士表示，康偉曾大肆宣揚黃樂與輝達黃仁勳的關係，並利用這層人脈為兩人的事業募資。

康偉未回應置評請求。

美商務部2024年已調查Megaspeed

黃樂事業的成功引起當局注意。2024年，美國已派遣商務部官員前往查訪她的公司。她訪台期間，包括與黃仁勳公開同框時，也受到台灣政府監控。2025年期間，她曾因接受調查而遭新加坡當局限制出境。

Megaspeed背後是一個由中國富有科技投資人組成的人脈網絡，這些投資人與中國境內資料中心、政府及國防產業都有關聯。2024年至2026年間，Megaspeed購入價值數十億美元的輝達先進AI技術，讓黃樂與黃仁勳的關係更加密切。

黃樂投資版圖廣泛 涉足休閒俱樂部、醫療再到科技業

至於黃樂背景，她多年來生活一直圍繞著上海蓬勃發展的金融圈。曾與她接觸的人士表示，她能輕易融入中國與美國科技業高層的社交圈。

根據她的線上履歷，她曾擔任電視台記者四年，之後進入滙豐銀行私人銀行部門，以及中國國有背景的投資銀行中信證券工作。

她偶爾也會與康偉一同出席活動。2023年8月的一張照片顯示，兩人曾造訪位於中國東部南京市的一家國有背景汽車科技公司。

目前可追溯到最早出現黃樂姓名的企業紀錄，是一家於2010年登記成立的小型「運動休閒俱樂部」公司，地點位於北京私人高爾夫球會Beihu No. 9內。該俱樂部吸引不少官員出入，設有主題三溫暖、蒸氣室，並提供鵝肝、毛蟹及哈根達斯等餐點。

接下來幾年，黃樂開始拓展投資版圖，投資一家中國醫療設備製造商，該公司後來在香港上市。企業紀錄顯示，她透過一家離岸公司取得持股。

到了2020年，黃樂與康偉已在上海部分投資圈建立知名度。兩人透過彼此關聯的企業網絡進行企業併購及投資。當年春天，他們的企業網絡取得一項重要專案，協助中國網路巨頭騰訊在上海興建並營運一座AI運算中心。

這也為黃樂下一步的行動鋪路：前往海外取得關鍵晶片。

前進新加坡 打造Megaspeed

2022年底，美國政府開始限制先進AI晶片銷往中國。若企業想取得這些晶片，必須在中國境外設立，且不能有明顯的股權關係指向中國。

2023年，黃樂透過一家英屬維京群島（BVI）公司，收購一家新加坡子公司。該子公司原屬於一家與她在上海的人脈網絡有關聯的線上遊戲公司7Road，收購後更名為Megaspeed。這成為她進軍晶片產業的第一項重要事業。

同年稍晚，新加坡企業登記資料顯示，Megaspeed被轉移至一家新加坡空殼公司名下。熟悉該公司的知情人士表示，完成股權轉移後，黃樂仍掌控Megaspeed的日常營運。

到了2024年6月，黃樂與黃仁勳的關係已相當密切，也就是目前為人所知，她甚至在台北一場私下的科技業界派對上，跟一群科技業主管誇口並公開打賭：「我能把黃仁勳找過來。」