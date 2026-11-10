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魯比歐空軍1號密報黃仁勳「涉諜」川普仍邀同行 事後卻稱沒聽說

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）10月8日在白宮授予輝達執行長黃仁勳（左）美國國家科學獎章。(...
美國總統川普（右）10月8日在白宮授予輝達執行長黃仁勳（左）美國國家科學獎章。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐時報導稱，魯比歐曾向川普簡報黃仁勳與疑似中國間諜的關聯，但川普仍邀其同行，事後又否認知情，引發前後說法矛盾。

紐約時報報導，知情人士透露，美國總統川普5月搭乘空軍一號前往中國大陸途中，國務卿兼國家安全顧問魯比歐（Marco Rubio）向他簡報美方取得的敏感情報，指出輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與被認為是中國間諜的新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang）有親密關係。

黃仁勳是人工智慧（AI）領域最關鍵的人物之一，但最初並未列入5月隨同川普訪中的商界與科技業領袖邀請名單，此事在川普啟程前引發媒體關注。川普隨後臨時邀請黃仁勳，在空軍一號停靠阿拉斯加加油時前去會合。

一名美國政府官員證實，魯比歐得知黃仁勳將在阿拉斯加加入訪問行程後，便「向總統簡報此事」。知情人士表示，川普聽取簡報後並未受到太大觸動，仍按計畫接黃仁勳登機。該名官員透露，黃仁勳登上空軍一號後，僅與川普「非常短暫地」見面，「幾乎整趟飛行都待在飛機的另一個獨立區域」。

美國國務院拒絕評論。白宮新聞辦公室則拒絕公開具名回應，改以電子郵件提供一份要求不具名引用的聲明，提及川普9日的發言，並否認紐時報導內容，但未進一步說明。

紐時指出，這次簡報先前未經報導，也是川普7個月內至少第2次獲告知黃仁勳與黃樂關係的情報，與他9日的說法相矛盾。川普當天在記者會上被問及，前往與中國大陸國家主席習近平舉行峰會時，是否知道黃仁勳與黃樂的關係。他回答：「沒有，我當時沒聽說這件事。」

川普一直將輝達視為美國科技競爭力的關鍵，也是過去幾年推動股市上漲的力量之一。美國官員去年首次警告川普，與黃仁勳有婚外情的黃樂據信為中國情報機構工作，但川普始終淡化或駁斥相關疑慮。紐約時報10月報導，川普去年秋末首次聽取簡報時，選擇不採取任何行動。他9日被追問去年是否曾聽取簡報，僅表示必須查證。

川普預定下周再次訪問中國。他起初曾暗示可能再邀黃仁勳同行，9日雖表示黃仁勳不會隨行，仍大力為他辯護。川普說，他曾詢問黃仁勳是否知道黃樂是間諜，黃仁勳回答並不知情。川普也表示，下周與習近平會面時不打算提起此事。他說：「我只是非常了解黃仁勳。我認為他是個非常正直的人。」

紐約時報也報導，川普曾考慮開放向中國銷售輝達最先進的Blackwell晶片，黃仁勳及其他一些主要科技業領袖支持這項措施，但川普許多顧問反對。魯比歐今年春季曾監督起草一份備忘錄，示警黃仁勳與黃樂的關係，並傳閱給少數政府高層官員。一名知情人士表示，這份備忘錄原本不是提供給川普，也未在空軍一號上交給他過目。目前尚不清楚這份備忘錄是否影響黃仁勳未被列入5月訪中行程的最初邀請名單。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，魯比歐向川普簡報敏感情報，稱黃仁勳與被認為替中國情報機構工作的Megaspeed前高階主管黃樂關係密切，屬於涉諜疑慮。

  • 川普聽取簡報後並未取消安排，仍臨時邀請黃仁勳在阿拉斯加與訪中行程會合，登上空軍1號，但兩人只短暫見面，幾乎全程分開。

  • 川普9日表示自己「沒有」聽說黃仁勳與黃樂的關係，與紐時稱他早已被簡報的報導相矛盾；他同時仍稱讚黃仁勳正直，並未打算在與習近平會面時提起此事。

黃仁勳 魯比歐 川普

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